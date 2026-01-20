شتاء تونس... الفيضانات تقتل امرأتَين وتشلّ ولايات عدة

- شهدت تونس أحوالاً جوية سيئة تسببت في مصرع امرأتين وارتفاع منسوب المياه، مما أدى إلى إعلان حالة إنذار شديدة وتعليق الدراسة ووقف النقل العام. - قامت فرق الحماية المدنية بعمليات إنقاذ في مناطق مختلفة، مع تحذيرات من فيضانات محتملة في ولايات تونس الكبرى والوطن القبلي وبنزرت. - دعا المعهد الوطني للرصد الجوي والمرصد الوطني لسلامة المرور المواطنين إلى الحذر، وحثت وزارة الفلاحة المزارعين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم.

تسبّبت الأحوال الجوية التي تسيطر على تونس في مصرع امرأتَين، في وقت تشهد فيه البلاد هطول أمطار غزيرة، منذ يوم أمس الاثنين، أدّت إلى تشكّل فيضانات ودفعت السلطات المعنية إلى رفع مستوى التحذير إلى أقصاه؛ درجة إنذار شديدة. وتوقّعت هيئات الرصد الجوي في تونس استمرار الأمطار، اليوم الثلاثاء، ليتخطّى منسوب المياه في مناطق عدّة 250 مليمتراً.

وأعلنت السلطات التونسية انتشال جثّتَي امرأتَين في منطقة مكنين بولاية المنستير وسط البلاد، فيما أنقذت فرق الحماية المدنية في معتمدية الحمامات بولاية نابل شمال شرقي البلاد امرأة تعطّلت سيارتها وسط السيول، وكذلك سائق حافلة علق بعد تعطّل مركبته، نتيجة ارتفاع منسوب المياه. وأُجلي عشرات السكان في ولايات أخرى على خلفية الفيضانات المتشكّلة التي غمرت البيوت.

ورفعت السلطات المعنية في تونس مستوى التحذير إلى "درجة إنذار شديدة"، هي القصوى في البلاد، بعد أن غمرت مياه الأمطار أحياءً عدّة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس وولايات أخرى؛ منوبة وأريانة وبنزرت في الشمال ونابل في الوطن القبلي وفي مناطق أخرى شمال شرقي البلاد، فيما حدّدت السلطات "درجة إنذار كبيرة" في ولايتَي سوسة والمنستير وسط تونس.

وعلّقت تونس الدراسة في الولايات المعنية بالتحذيرات، فيما توقّفت حركة المترو والقطارات وخطوط النقل بسبب ارتفاع منسوب المياه. وقد صدرت بيانات رسمية في هذا الإطار، عن المحافظين واللجان الجهوية، طالبت المواطنين بتوخّي الحيطة والحذر إلى حين تحسّن الأحوال الجوية في البلاد، من أجل تفادي الكوارث.

وأكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة في إدارة العمليات بالحماية المدنية خليل المشري، أنّ تونس تشهد تقلّبات جوية وأمطاراً غزيرة، داعياً جميع التونسيين إلى ضرورة الحذر وتجنّب المجازفة، خصوصاً عبور الأودية، مشيراً إلى أنّ فرق الحماية المدنية في الميدان تتابع الأوضاع في كلّ المناطق التونسية. وبيّن المشري أنّ التدخلات بمعظمها شملت ولايات تونس الكبرى ونابل التي تشهد هطول كميات كبيرة من الأمطار.

🇹🇳 🔴 | La tempête Harry affecte la Tunisie avec de fortes pluies, causant d’importantes inondations et le placement de plusieurs gouvernorats en état d’alerte.



▪️ À Tunis, les précipitations enregistrées sur les dernières 24 heures ont atteint un niveau jamais observé depuis… pic.twitter.com/DFuFHQUh5q — Tounes El Khadra | تونس الخضراء 🌿🇹🇳 (@TounesKhadra) January 20, 2026

في الإطار نفسه، قال المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس محرز الغنوشي لـ"العربي الجديد" إنّ البلاد تشهد تقلّبات جوية وأمطاراً غزيرة قد تتواصل حتى مساء اليوم، خصوصاً في شمال شرق البلاد وعلى السواحل التونسية. أضاف أنّ كميات الأمطار تُعَدّ "استثنائية" في مثل هذه الفترة من العام، مشيراً إلى أنّها راوحت بين 150 و200 مليمتر في تونس الكبرى والوطن القبلي، والساحل وزغوان وبنزرت وصفاقس المدينة التي شهدت في خلال ساعتَين صباح اليوم هطول ما يفوق 82 مليمتراً من الأمطار.

ودعا الغنوشي إلى "التزام الحيطة والحذر في الساعات المقبلة، لأنّ كميات الأمطار الكبيرة تسبّبت في تشبّع التربة، وبالتالي إنّ أيّ متساقطات إضافية، حتى لو كانت بسيطة، قد تتسبّب في فيضانات". وحذّر الغنوشي من "سيناريو عام 2018 في محافظة نابل، عندما راوحت كميات الأمطار حينها ما بين 200 و297 مليمتراً"، مشدّداً على أنّ "الوضع حرج والحذر مطلوب".

في السياق نفسه، أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الثلاثاء، تحذيراً عاجلاً باللون الأحمر لولايات تونس الكبرى والوطن القبلي وبنزرت، محذّراً من فيضانات محتملة وسيول جارفة نتيجة الأمطار الرعدية الغزيرة.

بدوره، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور، في بيان له اليوم، مستخدمي الطرقات إلى الحذر وعدم المجازفة بعد ارتفاع منسوب المياه، واستمرار هطول الأمطار بغزارة عالية، وتواصل التقلبات الجوية، الأمر الذي قد يؤدّي إلى خطر تشكّل السيول الجارفة وفيضان الأودية في مناطق الشمال الشرقي والوسط. ودعا المرصد إلى تجنّب التنقل، باستثناء الضرورة القصوى، خصوصاً في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري المياه، وإلى عدم المغامرة بعبور تجمّعات المياه حتى لو بدت ضحلة، إذ إنّها قد تخفي حفراً أو قد تنجرف السيارات بفعل قوّة التيارات.

وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس قد أشارت إلى هطول أمطار رعدية غزيرة تمتدّ من شمال البلاد إلى الوسط والجنوب ابتداءً من يوم أمس الاثنين. ودعت المزارعين إلى اليقظة والحذر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم ومعداتهم آلياتهم وإبعادها عن الأودية والمناطق المنخفضة.