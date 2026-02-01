شتاء المغرب... مطالبات بقانون لإنصاف المناطق الجبلية

عادت هيئات مدنية وسياسية في المغرب إلى المطالبة بإقرار قانون خاص بالمناطق الجبلية حيث تتجدد معاناة السكان من تقلبات أحوال الطقس خلال فصل الشتاء، وتتأثر الخدمات الأساسية والحيوية بالتساقط الكثيف للثلوج وانقطاع الطرقات، ما يفرض استعدادات استباقية لمواجهة الآثار السلبية.

وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي ذكّر الفريق الحركي في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الحكومة بمشروع قانون المناطق الجبلية الذي قُدّم سابقاً وتضمن 113 مادة، من دون أن يرى النور، فيما يواصل "الائتلاف المدني من أجل الجبل" الذي يضم أكثر من 120 جمعية ونقابة، جمع تواقيع خاصة بالتماس تشريعي يُطالب بإرساء آلية قانونية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الجبلية.

تقول عضو المكتب السياسي لحزب "الحركة الشعبية" المعارض، الأستاذة الباحثة في علم الاجتماع خديجة الكور، لـ"العربي الجديد": "إقرار قانون خاص بالمناطق الجبلية له أهمية بالغة للاعتراف بخصوصيات هذه المناطق التي تختلف طبيعتها الجغرافية والاجتماعية عن باقي الأقاليم، وتصحيح الفوارق بينها وبين المراكز الحضرية أو السهلية على صعيدي الخدمات العامة والفرص، وأيضاً حماية الموارد الطبيعية التي تمثل دعامة بيئية واقتصادية، مثل المياه والغابات، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية عبر دعم الزراعة الجبلية، والرعي، والسياحة البيئية، والحِرف التقليدية، ما يساهم في تثبيت وجود السكان في مناطقهم وتقليل الهجرة إلى المدن من دون نسيان صون التراث الثقافي والهوية المحلية التي تتجذّر في حياة المجتمعات الجبلية، وتثري النسيج الثقافي الوطني".

وتلفت إلى أن "وعي حزب الحركة الشعبية بالعدالة الترابية والتنمية الشاملة في المجال القروي والمجالات الحضرية المهمشة دفعه إلى اتخاذ مبادرات تشريعية جريئة داخل البرلمان، وهو كان أول حزب سياسي قدم مشروع قانون لتنظيم إطار خاص للمناطق الجبلية يعترف بهوية هذه المناطق، ويحدد الآليات المؤسساتية لتنميتها وتخصيص موارد لدعم الاقتصاد الجبلي والشبكات الأساسية، مثل الطرقات والصحة والتعليم والمياه والكهرباء. ورغم أن المشروع ذو أهداف واضحة تعالج التهميش الهيكلي في المناطق الجبلية، لكنه لم يُقرّ".

وكان "الائتلاف المدني من أجل الجبل" قد أطلق قبل سنوات مبادرات لدعم سن إطار قانوني ملزم للمناطق الجبلية، وطالب بإنشاء هيئة وطنية للتنمية الجبلية وصندوق تمويل خاص، ووضع مؤشرات قابلة للقياس من أجل تقييم أثر السياسات العمومية على المجتمعات المحلية. وتعتبر الكور أن "الوضع الحالي يحتم أن تجعل الحكومة والبرلمان مشروع قانون الجبل أولوية ملحة".

وتمثل المناطق الجبلية نحو 25% من إجمالي مساحة المغرب، ويسكنها أكثر من سبعة ملايين شخص، وهي تزخر بنحو 70% من موارد البلاد المائية، و62% من غطاء الغابات، بحسب ما تفيد بيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (حكومي).

وتشهد غالبية المناطق الجبلية تأخراً واضحاً في تنفيذ مشاريع التنمية البشرية، إذ تطاول الأمية نحو 47% من السكان مقارنة بنسبة 32% على المستوى الوطني، كما يقل دخل سكان هذه المناطق مرتين عن المتوسط الوطني، علماً أن المساهمة المباشرة للمناطق الجبلية في التنمية الاقتصادية تظل محدودة، ولا تتجاوز نسبة 5% من الناتج المحلي، و10% من إجمالي الاستهلاك الوطني.

وتلفت الكور إلى أن "المناطق الجبلية في المغرب تشهد تأثيرات متزايدة للتغيرات المناخية، تتجلى في تكرار وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة والسيول الجارفة والرياح القوية، ما يرفع مخاطر الكوارث الطبيعية فيها، ويهدد مباشرة حياة السكان والبنى التحتية. كما تؤثر هذه التغيرات المناخية على دورة المياه ومخزونها الجبلي، ما سيزيد هشاشة الموارد الحيوية في المستقبل". تتابع: "الكوارث الطبيعية المرتبطة بتدهور المناخ لها آثار حادة ومباشرة على سكان المناطق الجبلية، إذ تتسبب في عزل جغرافي متكرر يجعل الوصول إلى القرى صعباً أو حتى مستحيلاً، ويخلق مشكلات في الوصول إلى الرعاية الصحية في أوقات الحاجة، ما يهدد الأرواح في الحالات الطارئة. ويصعّب العزل أيضاً توفير الغذاء الأساسي، ما يعرض الأسر لجوع وفقر غذائي خطير في بعض الأحيان، كما تزيد الانقطاعات في الكهرباء والمياه والاتصالات هشاشة حياة السكان وتفاقم معاناتهم اليومية، وتشكل عائقاً أمام تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق".

وتطالب الكور الحكومة بإصدار قانون شامل للمناطق الجبلية والواحات لإثبات وجود إرادة سياسية لتنميتها وصون حقوق سكانها، وتحسين البنى التحتية الأساسية التي تقاوم الظروف المناخية وتعزز الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وأيضاً بإنشاء آليات تمويل خاصة (صندوق تنمية جبلي، برامج دعم مباشر) لتنفيذ مشاريع تنموية متنوعة وتطبيق برامج اقتصادية مواكِبة تعتمد على إمكانات كل منطقة جبلية (زراعة، رعاية الثروات الطبيعية، سياحة بيئية)، وتعزيز مشاركة السكان في التخطيط واتخاذ القرار لضمان أن تلائم السياسات العمومية احتياجاتهم الحقيقية.

من جهته، يقول المنسق الوطني لـ"الائتلاف المدني من أجل الجبل" محمد الديش لـ"العربي الجديد": "ليس مقبولاً أن تعالج الحكومة مشكلات سكان المناطق الجبلية الخاصة بالتعامل مع الظروف المناخية القاسية خلال فصل الشتاء، عبر تدخلات لحظية وموسمية محدودة في الزمن والمكان لا تتصدى لجذور المشكلات، فيما تتراكم مظاهر العجز والهشاشة والتهميش".

وفي الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملية "رعاية 2025- 2026" من أجل توفير الرعاية اللازمة لسكان المناطق المتضررة من موجات البرد، وذلك في إطار المخطط الوطني للتصدي لآثار موجات البرد.

وتطلق السلطات في كل شتاء مبادرات تضامنية لمواجهة البرد القارس في عدد من المناطق الجبلية، وتخفيف معاناة السكان جراء الانخفاض الكبير في درجات الحرارة الذي يتزامن مع ضعف الإمكانات. كما تستنفر مؤسسة "محمد الخامس للتضامن" طواقمها البشرية وآلياتها اللوجستية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أسر عدة تعيش في المناطق الجبلية النائية.

وكان العاهل المغربي قد شدد، في خطاب ألقاه أمام البرلمان في مناسبة افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على أن التنمية المتوازنة لا تتحقق إلا بتكامل وتضامن فعّال بين مختلف الأقاليم، لا سيما المناطق الأكثر هشاشة مثل المناطق الجبلية والواحات، وذلك عبر وضع سياسة عمومية متكاملة تراعي الخصوصيات الجغرافية والبشرية، وأكد أن هذه المناطق تستحق اهتماماً خاصاً ضمن برنامج التنمية الشامل للمملكة، كما شدد على أن التنمية الإقليمية المتكاملة يجب أن تلامس حياة المواطنين في كل المناطق وتلك الجبلية تحديداً الذين يواجهون تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، وتحقيق الانسجام بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية هو السبيل لضمان جودة العيش وتحسين الخدمات الأساسية في هذه الجهات المهمشة.

ويقول الديش: "بعدما أكد الملك محمد السادس أهمية العدالة المجالية، ينتظر أن تحترم الحكومة التوجيهات الملكية وتظهر جديتها في تفعيل هذه التوجيهات عبر طرح مقاربات تختلف عن تلك القديمة والتقليدية، والتفكير جدياً في ما يمكن تسميته بجيل جديد من مشاريع التنمية الترابية المندمجة". يتابع: "يبدو أن الحكومة الحالية غير مهتمة بإقرار قانون للجبل، وأيضاً الفاعلين السياسيين في الكتل البرلمانية أو القطاعات الحكومية المعنية بالجبل والتنمية القروية، في حين أن الاستراتيجيات الحالية غير مجدية لأنها تكرر أساليب المعالجة نفسها، ما يجعلها غير قادرة على إنتاج آثار تخالف تلك التي أثبتت ضعفها سابقاً".

ويذكر أن "الائتلاف أراد أن تعبر الحكومة في موازنة 2026 عن حسن نيتها من خلال عرض محاور تشير إلى تمسكها بالعدالة المجالية وإنصاف المناطق الجبلية والواحية، لكن المقاربة نفسها استمرت، ما يعني أن لا جديد في المدى القريب. ونحن نأمل بأن يولي الفرقاء السياسيون اهتماماً أكبر بموضوع العدالة المجالية، خاصة في المناطق الجبلية، من أجل رفع الغبن عن جزء كبير من المواطنين الذين ما زالوا صامدين ومرتبطين بأرضهم. وهي ميزات وقيم يجب تشجيعها لدى مواطنينا".