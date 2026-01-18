شتاء الأردن: وفاة 4 أطفال ورجلين اختناقاً وغرقاً في 3 حوادث

- شهد الأردن حوادث مأساوية أدت إلى وفاة أربعة أطفال ورجلين بسبب الاختناق والغرق، نتيجة لتداعيات منخفض جوي حاد، حيث غرق رجل وطفلاه في بركة زراعية، بينما توفيت طفلتان ورجل بسبب استنشاق غازات منبعثة من وسائل التدفئة. - أصدرت مديرية الأمن العام تحذيرات للمواطنين لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، مشددة على مراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب من البرك المائية، وضمان التعامل الآمن مع وسائل التدفئة. - أكدت السلطات على أهمية تهوية المنازل بانتظام وتفقد وسائل التدفئة لتجنب تراكم الغازات السامة، محذرة من ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم.

فُجع الشارع الأردني بوفاة أربعة أطفال ورجلَين اختناقاً وغرقاً، وذلك في ثلاثة حوادث منفصلة على خلفية فصل الشتاء والتدفئة في خلاله وتجمّع مياه الأمطار. ويأتي ذلك بعدما كان منخفض جوي ماطر وعاصف قد ضرب الأردن يوم الاثنين الماضي وامتدّ لأيام، وما وزالت تداعياته تؤثّر بمناحٍ مختلفة، علماً أنّ هذا المنخفض صُنّف الأكثر حدّة في البلاد خلال فصل الشتاء الجاري، وأُطلقت بالتالي تحذيرات طُلب فيها من المواطنين اتّخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من تداعيات الأمطار المرتقبة حينها.

لكنّ الحوادث المشار إليها، التي سُجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية، أتت بعد انحسار المنخفض المُشار إليه، في حين أنّ الأردن يتأثّر حالياً بـ"منخفض جوي ضحل"، بحسب ما جاء في نشرة إدارة الأرصاد الجوية الأردنية الأخيرة الصادرة اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، انتشلت فرق الغطس التابعة لمديرية دفاع مدني مادبا ثلاث جثث غرق أصحابها في بركة زراعية بلواء الجيزة، الواقع جنوبي محافظة العاصمة عمّان. وقد نُقلت الجثث، التي تعود إلى رجل يبلغ من العمر 53 عاماً وطفلَيه البالغَين من العمر تباعاً سبعة أعوام و15 عاماً، إلى المستشفى، أمس السبت، بحسب ما أفاد المتحدّث باسم مديرية الأمن العام في الأردن عامر السرطاوي.

في السياق نفسه، أصدرت مديرية الأمن العام تحذيرات للمواطنين، وحثّتهم على ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من البرك الزراعية أو التجمّعات المائية التي تكوّنت بفعل مياه الأمطار، وذلك حتى لا تتكرّر مثل هذه الحوادث المفجعة.

من جهة أخرى، قضت طفلتَين اختناقاً من جرّاء انبعاثات منقل حطب أُشعل بهدف التدفئة، وسط البرد المسيطر، في محافظة معان، جنوبي البلاد، فيما توفي رجل بالطريقة نفسها نتيجة استنشاقه الغازات المنبعثة من مدفأة في محافظة الكرك جنوبي الأردن كذلك. وقد أفادت مديرية الأمن العام في الأردن بأنّها أسعفت طفلتَين ووالدهما إلى المستشفى، مساء أمس السبت، لكنّ الصغيرتَين البالغتَين من العمر تباعاً عاماً واحداً وخمسة أعوام ما لبثتا أن فارقتا الحياة، في حين أنّ والدهما كان لا يزال يتلقّى العلاج عند إصدار البيان، علماً أنّ إصابته تُعَدّ متوسطة.

إلى جانب ذلك، قال المتحدّث باسم مديرية الأمن العام في الأردن إنّه جرى التعامل مع حادثة تعرّض شخص خلاها للاختناق، من جرّاء استنشاقه غازات منبعثة من مدفأة في محافظة الكرك، لكنّه فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى. ولم تُنشَر أيّ معلومات إضافية عن هذا الشخص الذي يُضاف إلى قائمة ضحايا وسائل التدفئة.

وفي تحذير جديد، شدّدت مديرية الأمن العام على ضرورة التعامل الآمن والسليم مع وسائل التدفئة بمختلف أنواعها في فصل الشتاء، وأشارت إلى أهمية تهوية المنازل من حين إلى آخر بهدف منع تراكم الغازات السامة داخلها، حفاظاً على سلامة شاغليها. كذلك حذّرت من ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، وطالبت بتفقّد الخراطيم التي تصل مدافئ الغاز بالأسطوانات، وبعدم استخدام مواقد الفحم للحصول على الدفء.