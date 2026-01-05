شبّان أفغان تقتلهم الثلوج في الطريق إلى إيران بحثاً عن حياة أفضل

- يسعى العديد من الشباب الأفغاني، مثل حبيب الله، للهجرة إلى إيران بحثًا عن فرص عمل، لكنهم يواجهون مخاطر كبيرة، مثل البرد القارس الذي أودى بحياة حبيب الله أثناء محاولته العبور. - تعاني أفغانستان من أزمات إنسانية متفاقمة، حيث يتوقع أن يحتاج 45% من السكان إلى مساعدات إنسانية بحلول 2026، بسبب تطبيق طالبان للشريعة بشكل متشدد والكوارث الطبيعية. - رغم الجهود المبذولة لتقديم المساعدات، يدفع انعدام الأمن الغذائي ونقص فرص العمل الأفغان إلى المخاطرة بحياتهم، كما حدث مع عبد المجيد حيدري الذي توفي أثناء محاولته العبور لتوفير العلاج لابنه.

كان حبيب الله في الخامسة عشرة من عمره عندما حاول، مثل شبّان وفتيان أفغان آخرين، اجتياز القمم المثلجة والعبور من أفغانستان إلى إيران للبحث عن فرصة عمل ومساعدة عائلته في البقاء وسط ظروف حياة قاسية، لكنّ البرد غلبه في إحدى ليالي ديسمبر/ كانون الأول المنصرم. في منزلها المشيّد من الطوب في قرية غنجان غربي أفغانستان، تتحدّث والدته ماه جان عن الفقر المدقع الذي دفع ابنها إلى الرحيل. وتقول لوكالة فرانس برس مفضّلة عدم ذكر اسم عائلتها: "ليس لدينا ما نأكله. المسكن الذي أعيش فيه بلا كهرباء ولا مياه. لا نملك ما نشعل به النار" للتدفئة وسط الشتاء.

والأم الثكلى، التي سبق أن توفي زوجها والبالغة من العمر خمسين عاماً، كانت تضع حجاباً أسود اللون مطرّزاً بأزهار حمراء داكنة وهي تتحدّث إلى وكالة فرانس برس، فيما تحمل في يدها صورة حبيب الله وهو يرتدي قميصاً ملوّناً وعيناه السوداوان تحدّقان في الكاميرا. يُذكر أنّ الفتى كان قد عمل، لفترة وجيزة، ماسح أحذية، لكنّه لم يكن يكسب في اليوم أكثر من 15 أفغانياً (0.23 دولار أميركي) في أحسن الأحوال.

من جهته، يخبر أخوه غول أحمد وكالة فرانس برس أنّ حبيب الله "كان مستعداً لأن يصبح راعياً حتى يكسب ألفَي أفغاني (نحو 30 دولاراً) شهرياً، أو أن يعمل في متجر، لكنّه لم يعثر على أيّ شيء. لذا، لم يكن من خيار أمامه، فقال لوالدته: اتّكلت على الله. سوف أذهب إلى إيران'".

وتتّجه أنظار شبّان أفغان نحو إيران التي يتحدّثون لغتها أملاً في الحصول على فرص أفضل. لكنّ كثيرين منهم يقضون في طريقهم إليها، وقد هزمهم البرد. وفي منتصف ديسمبر الماضي، أُنقذ نحو 1,600 مواطن أفغاني "كانوا معرّضين لخطر الموت بسبب الأحوال الجوية"، في أثناء عبورهم الحدود خلسة، وفقاً لما صرّح به قائد حرس الحدود الإيراني مجيد شجاع لوكالة أنباء "إيلنا".

لكنّ الحظ لم يحالف آخرين توفّوا من جرّاء البرد القارس، وحبيب الله واحد منهم. واليوم، يرقد الفتى في قبر بسيط من التراب والحصى. وأفادت مصادر إيرانية بأنّ جثث 15 أفغانياً على الأقلّ أُعيدت إلى أفغانستان، ومن ثمّ إلى عائلاتهم. وقد عُثر على جثث ثلاثة مهاجرين آخرين عند الجانب الأفغاني.

تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأنّ نحو 22 مليون شخص، أي 45% من سكان أفغانستان، سوف يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2026 الذي انطلق قبل أيام قليلة فقط. يأتي ذلك وسط تطبيق حركة طالبان، التي عادت إلى الحكم في عام 2021، الشريعة الإسلامية وفقاً لتفسير متشدّد يستبعد النساء من وظائف عديدة. وقد زاد من صعوبة العيش في أفغانستان، التي مزّقتها عقود من الحرب، زلزالان كبيران وقعا في عام 2025 بالإضافة إلى موجات جفاف.

في هذا الإطار، تقول نائبة رئيس المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان موتيا إيزورا ماسكون إنّ "خمسة ملايين أفغاني عادوا إلى بلادهم منذ سبتمبر/ أيلول 2023، ما يمثّل زيادة بنسبة 10%" دفعة واحدة في عدد السكان. وتبيّن أنّ التعامل مع تدفّق سكاني بهذه الكثافة لا بدّ من أن يكون صعباً على أيّ بلد، فكيف بأفغانستان.

وعلى الرغم من المساعدات التي تقدّمها حكومة حركة طالبان والمنظمات الدولية للعائدين، يقول أفغان كثيرون قابلتهم المنظمة الدولية للهجرة إنّهم مضطرون إلى التفكير في ترك البلاد بسبب انعدام الأمن الغذائي ونقص فرص العمل والخدمات. وتلفت ماسكون هنا إلى أنّ ذلك يعني استخدام "معابر غير نظامية، وهي بالغة الخطورة بسبب البرد ومنظمات الاتجار بالبشر".

وخلال اجتماع مع وفد إيراني، شدّد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأفغاني عبد المنان عمري على "ضرورة بذل مزيد من الجهود لتسهيل حصول المهاجرين الأفغان على تصاريح عمل". وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني لوكالة فرانس برس إنّ الحكومة الأفغانية عزّزت جهود مكافحة المهرّبين. وفي نهاية عام 2025، أفادت وحدة عسكرية في غرب أفغانستان بأنّها ألقت القبض على 347 شخصاً حاولوا عبور الحدود إلى إيران بطريقة غير نظامية.

عبد المجيد حيدري، العامل في مصنع للطوب والبالغ من العمر 25 عاماً، كان واحداً من بين الذين حاولوا العبور في منتصف ديسمبر الماضي، عندما لم يعد بإمكانه توفير ثمن الدواء لابنه البالغ من العمر عاماً واحداً والذي كان يعاني من مرض في القلب. ويخبر أخوه يونس، الذي كان برفقته، وكالة فرانس برس أنّهما انطلقا من قريتهما قايسان في غرب أفغانستان "تحت المطر. ففي مثل هذا الطقس، لا تعمل أجهزة الرادار والكاميرات الخاصة بحرس الحدود جيداً. لكنّ المهرّب تاه".

يضيف يونس: "حاولنا إشعال نار للتدفئة، لكنّ الأرض كانت رطبة ونفد منّا الحطب". وعندما بدأ الثلج يتساقط، عاود الأخوان السير. يتابع: "قال أخي إنّه لا يستطيع المشي... فطُلب منّا تركه حتى لا نعرّض الآخرين للخطر". لكنّ يونس وأبناء عمومته حملوا عبد المجيد على الرغم من تعبهم وساروا فيه مدّة ساعتَين. ويكمل يونس، الذي عاد إلى القرية، أنّه "بعد ذلك، لم يعد يغمض عينَيه، وثقُل جسده". فنقلتهم عائلة إيرانية مرّت في سيارة إلى المستشفى. هناك، "صعقوه بالكهرباء، لكنّهم قالوا إنّه مات". ويردف بأسى: "غادرنا من شدّة الفقر".

