شبهات حول إصابة 25 شخصاً بتسمم غذائي من مطعم في إسطنبول

صحة
مباشر
22 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:36 (توقيت القدس)
تقسيم اسطنبول- العربي الجديد
السلطات التركية تكثف التدقيق في سلامة الأغذية، تقسيم (أرشيف/ العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- نقل أكثر من 25 شخصًا إلى المستشفى في إسطنبول بعد تناولهم طعامًا من مطعم غير مرخص، حيث أُصيبوا بالغثيان والقيء، وأغلقت السلطات المطعم للتحقيق.
- حادث منفصل شهد نقل 14 طالبًا إلى المستشفى بعد تناولهم دجاجًا من مقصف مدرستهم في كوجالي، حيث أبلغوا عن أعراض مشابهة، وجميعهم بصحة جيدة الآن.
- الحوادث الأخيرة أثارت قلقًا حول سلامة الأغذية في إسطنبول، مما أدى إلى تكثيف التدقيق في معايير التفتيش الغذائي في المدينة.

ذكرت السلطات التركية ووسائل الإعلام المحلية أن أكثر من 25 شخصاً نقلوا إلى المستشفى في مدينة إسطنبول بعد تناولهم طعاماً من المطعم نفسه في وقت متأخر أمس الجمعة. وقال مدير الصحة الإقليمية في إسطنبول عبد الله أمري جونر، عبر منصة إكس، مساء الجمعة، إن الأشخاص الذين يتلقون العلاج "حالتهم الصحية العامة جيدة، ويخضعون للتقييمات الطبية والعلاجية الضرورية".

وتردد أن الأشخاص الـ25 تناولوا اللحم بعجين، وهو خبز مسطح تقليدي مغطى باللحم المفروم والخضراوات والتوابل في مطعم بمقاطعة شيشلي. وقالت شبكة "سي.أن.أن. تورك" إن المصابين أشاروا إلى أعراض بينها الشعور بالغثيان والقيء، وأضافت الشبكة أن السلطات المحلية أغلقت المطعم الذي كان يعمل من دون ترخيص.

ويأتي الحادث وسط تداعيات وفاة أسرة من أربعة أفراد كانوا في زيارة إلى إسطنبول. وكان يشتبه في البداية في أن الوفيات حدثت نتيجة تسمم غذائي، ولكن يعتقد الآن أن الأمر يشمل التعرض لمواد كيميائية، ومن المحتمل أنها أدخنة مبيدات حشرية تسربت إلى غرفتهم بالفندق. ولم يصدر تقرير الطب الشرعي النهائي.

وفي حادث منفصل أمس الجمعة، نُقل 14 طالباً من مدرسة ثانوية إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي بعد تناول دجاج من مقصف مدرستهم، طبقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية، بما في ذلك صحيفة خبر تورك اليومية، اليوم السبت. وأبلغ الطلاب في إقليم كوجالي المجاور لإسطنبول عن إصابتهم بغثيان وقيء بعد وقت قصير من الغداء ، وجرى نقلهم إلى العديد من المستشفيات المحلية، وجميعهم بصحة جيدة، طبقاً لما ذكرته السلطات.

وجبات مدرسية تتسبب في تسمم الطلاب، إندونيسيا، 23 سبتمبر 2025 (Getty)
طلاب وشباب
التحديثات الحية

تسمم أكثر من 9 آلاف طفل في إندونيسيا بسبب وجبات مدرسية في 2025

وأدت الحوادث الأخيرة إلى تكثيف التدقيق في سلامة الأغذية وإخفاقات بشأن التفتيش في إسطنبول، وهي وجهة سياحية دولية رئيسية.

(أسوشييتد برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
دعوات للتشدد في حماية الأطفال، مصر، 17 فبراير 2017 (محمد الشاهد/ فرانس برس)
التحديثات الحية
طلاب وشباب
مباشر

مصر: وزارة التربية تتسلم إدارة مدرسة بعد فضيحة اعتداء جنسي

إخماد حرائق في اللاذقية، 22 نوفمبر 2025 (فيسبوك/الدفاع المدني السوري)
التحديثات الحية
بيئة
مباشر

سورية: إخماد حريق حراجي ضخم في اللاذقية

حريق في سفينة بميناء سان بيدرو لوس أنجليس 21/11/2025 (إكس)
التحديثات الحية
بيئة
مباشر

إجلاء طاقم سفينة مشتعلة في لوس أنجليس ورصد مواد خطرة