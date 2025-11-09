شبكة أطباء السودان: قوات الدعم السريع تحرق مئات الجثث في الفاشر

- شهدت مدينة الفاشر انتهاكات مروّعة من قبل قوات الدعم السريع، حيث تم جمع مئات الجثث ودفنها في مقابر جماعية أو إحراقها، في محاولة لإخفاء آثار الجرائم ضد المدنيين. - وصفت شبكة أطباء السودان الأحداث بأنها جريمة إبادة جماعية، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري وفتح تحقيق دولي مستقل، وسط صمت دولي يرقى إلى التواطؤ. - سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر في أكتوبر 2023، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف، مع تقارير عن أعمال عنف واسعة النطاق وانتشار المجاعة.

أفادت شبكة أطباء السودان بأنّ قوات الدعم السريع جمعت مئات الجثث من شوارع مدينة الفاشر وأحيائها في الأيام الأخيرة، ودفنت عدداً منها في مقابر جماعية، بالإضافة إلى إحراق أخرى بالكامل. وأوضحت الشبكة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أنّه "في جريمة جديدة تُضاف إلى سجلّ (قوات) الدعم السريع، شهدت مدينة الفاشر واحدة من أبشع الممارسات اللاإنسانية"، وذلك "في محاولة يائسة لإخفاء آثار جرائمها ضدّ المدنيين" في المدينة الواقعة في ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وكانت تقارير سابقة، واردة من الفاشر وكذلك من مدينة طويلة التي نزح إليها السودانيون الفارون من المجازر الأخيرة، قد أشارت إلى انتهاكات مروّعة ترتكبها قوات الدعم السريع بحقّ العالقين في المدينة، علماً أنّها بقيت محاصرة نحو 18 شهراً قبل أن تسيطر عليها تلك القوات.

ولفتت شبكة أطباء السودان إلى أنّ "ما جرى في الفاشر ليس حادثة معزولة، إنّما فصل جديد من جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تمارسها (قوات) الدعم السريع، ضاربةً عرض الحائط بكلّ الأعراف الدولية والدينية التي تحرّم التمثيل بالجثث وتمنح الموتى حقّ الدفن الكريم". وأدانت بـ"هذه الجرائم المروّعة"، محمّلةً "قيادة (قوات) الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر".

وتابعت الشبكة، في بيانها، أنّ "هذه الجرائم لن تُمحى بالتسترّ أو الحرق"، ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرّك الفوري والعاجل لفتح تحقيق دولي مستقلّ في ما يجري بالفاشر". وأكدت أنّ الأوضاع في الفاشر "تجاوزت حدود الكارثة الإنسانية إلى جريمة إبادة ممنهجة، تستهدف الإنسان في حياته وكرامته، في ظلّ صمت دولي مخزٍ يرقى إلى التواطؤ".

وكانت قوات الدعم السريع، المنخرطة في حرب دامية مع الجيش السوداني منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، قد تمكّنت من السيطرة على مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما اضطرّ عشرات آلاف السكان إلى الفرار عقب سقوط المدينة. وقد وردت تقارير عن أعمال عنف واسعة النطاق ارتكبتها قوات الدعم السريع بحقّ المدنيين في المدينة وعلى طريق النزوح.

تجدر الإشارة إلى أنّ تقريراً أخيراً أصدرته لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعومة من الأمم المتحدة، يوم الاثنين الماضي، كان قد كشف انتشار المجاعة في مدينة الفاشر، وكذلك في مدينة كادوغلي الواقعة بولاية جنوب كردفان جنوبي السودان، بعد أشهر من حصار قوات الدعم السريع لهاتَين المدينتَين.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)