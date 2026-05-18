شبان العراق أكثر وعياً لأهمية العلاج النفسي

﻿لم يعد مشهد شاب عشريني يجلس في صالة انتظار عيادة نفسية في بغداد أمراً نادراً أو مُحرجاً كما قبل سنوات. ينتظر دوره بهدوء ويُراجع هاتفه ثم يدخل ليحكي ما ظلّ طويلاً حبيساً داخله. بالنسبة له لم يعد الذهاب إلى طبيب نفسي عيباً، بل محاولة لفهم ما يحدث في رأسه.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن نحو 30% من العراقيين يعانون من اضطرابات نفسية بدرجات متفاوتة، في مقابل عدم توفير المنظومة الصحية العدد الملائم للأطباء المتخصصين الذين لا يتجاوز عددهم بضع مئات في بلد يسكنه أكثر من 40 مليون شخص. واللافت أن المؤسسات الصحية تستقبل آلاف المراجعات ما يعكس فجوة واضحة بين الحاجة والخدمات المتاحة.

يُخبر علي؛ البالغ 23 من العمر "العربي الجديد"، أن قرار زيارته طبيباً نفسياً لم يكن سهلاً، ويقول: "مررت بأوقات شعرت بها بضعف شديد، واستمرت هذه الحال أشهراً، ما زاد القلق والتوتر النفسي في داخلي، ولم أستطع النوم لأيام بسبب التفكير بكل شيء، لذا توجهت الى طبيب نفسي من دون أن يعلم أحد، وبعدما تحسّنت حالتي بدأت أعلن عن الموضوع بكل ثقة وأريحية لأن المرض النفسي مثل باقي الأمراض يُشفى بالعلاج".

وتتحدث زهراء لـ"العربي الجديد" عن معاناتها مع الوسواس القهري، وتقول: "كنت أكرر فعل نفس الشيء مرات، مع فرط في التفكير وتوقع نتائج سيئة دائماً، ثم بدأت في العلاج النفسي بعدما تلقيت نصيحة من صديقة لي في شأن إمكان استشارة طبيب ممتاز، وقبلت شخصياً بأن هذا مرض طبيعي وأنني سأتحسّن تدريجياً".

ويتحدث الطبيب النفسي إسماعيل الخزرجي لـ"العربي الجديد" عن أن "هناك زيادة فعلية في حالات القلق والاكتئاب، لكن في الوقت نفسه هناك وعي أكبر من السابق. كان المريض يُعاني بصمت أو يُفسّر حالته بأنها ضعف إيمان أو قلّة صبر، أما اليوم فبدأ يفهم أن حالته تحتاج إلى علاج. وأكثر الحالات تتعلّق بالقلق المزمن ونوبات الهلع واضطرابات الوسواس القهري، خصوصاً بين الشباب بسبب تراكم الأزمات والضغط بتأثير المسؤوليات".

ويقول الباحث الاجتماعي أحمد عبد الله لـ"العربي الجديد": "يعيش الشبان العراقيون حالة ضغط مركبة بسبب إرث نفسي ثقيل من الماضي وحاضر مليء بعدم اليقين، وينعكس ذلك مباشرة على الصحة النفسية. ولا يمكن فصل هذا التحوّل عن السياق الواسع للعراقيين الذين عاشوا عقوداً من الحروب والعنف والأزمات الاقتصادية والبطالة، ما ترك آثاراً عميقة على الصحة النفسية للمجتمع. وفعلياً نشأ جيل كامل في بيئة مضطربة، وهو يواجه اليوم تحديات إضافية تتعلق بالمستقبل والعمل والاستقرار. ورغم الانفتاح النسبي لا تزال الوصمة الاجتماعية قائمة وتأثيرها واضح على الناس، خصوصاً في البيئات المحافظة، حيث يُنظر أحياناً إلى مراجعة الطبيب النفسي بأنها دليل على الضعف أو الجنون".

حاضر الشبان العراقيين مليء بانعدام اليقين، ديسمبر 2025 (حسين فالح/فرانس برس)

ويرى الدكتور في قسم علم النفس بجامعة بغداد، مصطفى كمال، أن منصات التواصل الاجتماعي لها دور كبير في نشر ثقافة الطب النفسي وعلاجه، وتشجيع الشبان على مراجعة الأطباء. ويقول لـ"العربي الجديد": "المحتوى النفسي الذي يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي يدفع كثيراً من الشبان إلى الاستفسار وطرح الأسئلة ثم محاولة الوصول إلى طبيب يُعالج حالاتهم كما يحصل لأقرانهم، وهذا حافز تشجيعي يؤكد أن الحالات النفسية مرض يمكن علاجه مثل باقي الأمراض، وهناك جانب سلبي واحد فقط هو تضخيم القلق من خلال مقارنة الحالات وشرح تفاصيلها التي لا يمكن تعميمها على الجميع فالأمراض النفسية قد تختلف من شخص إلى آخر حتى إذا كان المرض واحد، وكل مريض يعيش تجربة مختلفة عن غيرها".

بدوره يقول مدير مستشفى الرشاد التدريبي الدكتور فراس علي عزيز الكاظم لـ"العربي الجديد" إن "قسم التأهيل النفسي التابع للمستشفى يُقدم برامج ترفيهية وتأهيلية للمرضى النفسيين لديه تعتبر جزءاً مكملاً لعملية العلاج، خاصة بعد استقرار حالاتهم النفسية نتيجة العلاج الدوائي، ويتجاوز عدد المرضى الذين يجرى تأهيلهم وتسفيرهم إلى ذويهم لغرض إدماجهم في المجتمع 30 شهرياً بإشراف مؤهلين ومعالجين مدربين".

ويرقد في مستشفى ابن رشد أكثر من 1500 مريض نفسي وعقلي تقدّم لهم وزارة الصحة ودائرة صحة بغداد الرصافة الدعم الكامل الذي يشمل العلاج والدواء والطعام وكل ما يتعلق بالخدمات الفندقية والعلاجية مجاناً بإشراف إدارة المستشفى.

وتكشف بيانات رسمية أصدرها مستشفى ابن الرشد للطب النفسي التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة عن جانب من المشكلة، إذ سُجّل أكثر من 20 ألف مراجعة خلال النصف الأول من العام في العيادة الاستشارية وحدها، إضافة إلى 440 حالة رقود داخلية، بينها 82 لمرضى الإدمان. وهذه الفئة تمثل تداخلاً خطراً بين الاضطرابات النفسية والسلوكية.

ويقول مدير المستشفى الدكتور سلوان السوداني لـ"العربي الجديد": "نُجري كل ستة أشهر أكثر من 19 ألف تحليل مختبري ونحو 170 فحص دماغ كهربائياً، رغم القدرات الاستيعابية المحدودة، ما يعكس الفجوة العميقة بين الحاجة الواقعية للخدمة النفسية والإمكانات الفعلية المتاحة في مؤسسات الدولة".

ويُشير إلى أن "السنوات الأخيرة شهدت تعاوناً بين الأهالي والمرضى أنفسهم لقبول موضوع المرض النفسي ومساعدتنا في الاستجابة السريعة للعلاج، خاصة الشبان الذين تعتبر حالاتهم في مراحلها الأولى، ما يعكس زيادة في الوعي والثقافة".