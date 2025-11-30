- محمود العشي، 37 عامًا من غزة، فقد منزله ومصدر رزقه بعد إصابته في الحرب، مما أجبره على العيش في خيمة مع أسرته والاعتماد على العكازين. - يعمل محمود يوميًا على بسطته الصغيرة لبيع مواد غذائية رغم التحديات الكبيرة مثل نقص مقومات الحياة وارتفاع الأسعار، رافضًا الاعتماد على المساعدات غير المنتظمة. - تعرض لإصابة بالغة من قصف مفاجئ، ويعاني من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، لكنه يواصل العمل بإصرار، مؤمنًا بالأمل في تحسن الأوضاع.

لم يكن محمود العشي، الغزي البالغ من العمر سبعة وثلاثين عامًا، يتخيل يومًا أن تتحول حياته الهادئة الهانئة والمستقرة إلى صراع يومي من أجل البقاء، حيث أجبرته الظروف على البيع على بسطة صغيرة بعد أن تسببت الحرب على غزة في إصابته وخسارته لبيته ومصدر رزقه الوحيد. تلك الإصابة التي مزقت عضل ساقيه وألحقت أضرارًا بالغة بالأعصاب، جعلته يعتمد على عكازين كرفيقين لا يغادرانه، بينما صار المشي بالنسبة إليه مهمة تحتاج إلى شجاعة أكثر مما تحتاج إلى قوة.

وبعد أن فقد منزله بفعل القصف، انتقل مع أسرته المكوّنة من خمسة أفراد، زوجته وأطفاله الثلاثة، إلى خيمة قديمة ومهترئة بالكاد تحجب البرد والمطر، أنشأها في شارع الجلاء بالقرب من مفترق السرايا وسط مدينة غزة.

الصورة

ويتكئ محمود كل صباح على عكازيه، ويجر خطواته الثقيلة ليصل إلى بسطة صغيرة صنعها من بقايا خشب وألواح معدنية ملتوية، يضع عليها بعض المواد الغذائية وحلوى الأطفال وحاجيات بسيطة اشتراها بشق الأنفس. ويقول العشي لـ"العربي الجديد" بينما يزيل الغبار عن بسطته إنه مع انعدام أبسط مقوّمات الحياة، وجد نفسه أمام خيارين: إما انتظار المساعدات الشحيحة وغير المنتظمة وغير الموجودة أصلاً، وإما الوقوف رغم جراحه لتأمين لقمة عياله، في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من النقص الشديد في مقومات الحياة، والغلاء الجنوني في أسعار كل شيء. "ما في مجال أستنا حدا، الأولاد بدهم يأكلوا، والخيمة ما بتحميهم من البرد"، يضيف محمود وهو يحاول تصفيف بعض المواد الغذائية على بسطته الصغيرة، أملاً في جذب الزبائن، فيعمل تارة، ويجلس لالتقاط أنفاسه على كرسي بلاستيكي تارة أخرى.

وكان العشي يسكن في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة قبل بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، ويعمل فني في مجال التبريد والتكييف، إلا أن نسبة الدمار والنزوح القسري والمتواصل حالا بينه وبين مواصلة عمله.

الصورة

وبخصوص إصابته، يقول العشي إنه كان يجلس مع أسرته داخل بيته، بفعل القصف الشديد في الخارج، إلا أنه لم يسلم، حيث قُصف البيت الملاصق دون أي تحذير مسبق، ليتأكد حينها أن الخطر يحيط بكل الغزيين في مختلف أماكن وجودهم، سواء في الشارع، أو السوق، أو حتى البيت.

ويتابع: "نُقلتُ إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتي بجراح بالغة في ساقيَّ منعتني من الحركة مطلقاً، وقد عانيت كثيراً بفعل النقص في الأدوية والمستهلكات الطبية وغيارات الجروح، إلى أن بدأت أخيراً بالمشي تدريجياً حتى أتمكن من توفير قوت أسرتي التي لا تمتلك أي مصدر دخل".

وصارت مشاهد المطر الذي يتساقط فوق الخيمة، والريح التي تصفّر بين خيوطها الممزقة، والوحل الذي يغرق الشوارع حولها، جزءاً من يوميات العشي الذي يوضح أن الكارثة تتكرر مع كل منخفض جوي، حيث تتسرب المياه داخل الخيمة، تبلل الأغطية، ويقف هو عاجزاً أمام مشهد أطفاله الذين يرتجفون من البرد.

ولا يتوقف محمود عن العمل رغم الألم الدائم في ساقيه، في كثير من الأحيان تُرهقه الوقفة الطويلة، فيضطر إلى الاستناد إلى حافة البسطة أو الجلوس على صندوق مقلوب لبضع دقائق قبل أن يواصل البيع، ومع ذلك، يصر على البقاء، لأن ما يجنيه لا يكاد يكفي لشراء الخبز وبعض المعلبات. وبابتسامة تحمل كل التعب، يقول محمود الذي يختزل في عينيه القصة الكاملة لمدينة غزة التي تعاني من جميع النواحي بفعل الجرح المفتوح، والفقر الشديد، والإصرار الذي لا ينكسر، "يمكن جسمي مرهق، بس روحي عندها أمل أن يتحسن كل شيء".