"سي ووتش" ترصد 10 مهاجرين عالقين بمنصة غاز "مسكار" البحرية في سواحل تونس

10 مارس 2026   |  آخر تحديث: 13:15 (توقيت القدس)
سفينة "سي ووتش 5" بميناء نابولي بإيطاليا، 29 سبتمبر 2025 (الأناضول)
سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 5" في ميناء نابولي، 29 سبتمبر 2025 (الأناضول)
- تواجه مجموعة من 10 مهاجرين خطر الترحيل إلى تونس بعد أن تقطعت بهم السبل على منصة غاز "مسكار" قبالة سواحل تونس، وتطالب منظمة "سي ووتش" بإجلائهم إلى إيطاليا لتجنب العنف والتعذيب.
- تُعتبر تونس محطة عبور رئيسية للمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث تواجه تحديات في تنفيذ اتفاقات الترحيل مع الاتحاد الأوروبي بسبب التدفق المستمر للمهاجرين.
- أفادت المنظمة الدولية للهجرة بوفاة أو فقدان 606 مهاجرين في البحر المتوسط منذ بداية 2026، داعية لتعزيز التعاون الإقليمي وتكثيف عمليات البحث والإنقاذ.

قالت منظمة الإنقاذ الألمانية، غير الحكومية، "سي ووتش"، إن عشرة مهاجرين عالقين منذ عدة أيام بمنصة إنتاج الغاز البحرية "مسكار" في سواحل تونس، يطلبون الإجلاء نحو السواحل الإيطالية. وذكرت المنظمة عبر حسابها على منصة إكس في وقت متأخر مساء الاثنين، إنّ المهاجرين كانوا من بين مجموعة تضم 38 مهاجراً أنقذتهم سفينة الإنقاذ "ماريديف 208" وهم يواجهون الآن خطر الترحيل إلى تونس.

ورصدت طائرة "سيبيرد 2" التابعة للمنظمة أثناء عملية تمشيط في وسط البحر الأبيض المتوسط، المهاجرين وقد تقطعت بهم السبل فوق المنصة الواقعة بخليج قابس جنوبي تونس.

وتابعت "سي ووتش" في النداء أنهم "يحتاجون إلى ميناء آمن فوراً. يستطيع خفر السواحل الإيطالي الوصول إليهم في أقل من سبع ساعات ونقلهم إلى ميناء آمن. يجب علينا التحرك فوراً لمنع ترحيلهم إلى تونس حيث يواجهون خطر العنف والتعذيب".

وتمثل تونس محطة عبور رئيسية في مسار الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، الذي يُعَدّ من بين أخطر مسارات الهجرة. وفي تصريح سابق لـ"العربي الجديد" أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أنّ إنهاء وجود المهاجرين في تونس عبر الترحيل أمر صعب، مشيراً إلى تدفّق مستمرّ للوافدين، سواء عبر الحدود البرية مع دول الجوار أو عن طريق البحر.

وشدّد على أنّ "تونس تواصل التزامها بتنفيذ اتفاقات الهجرة التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي، والقاضية بترحيل أكبر قدر ممكن من المهاجرين لمنعهم من الوصول إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، غير أنّ خطط الترحيل تبقى محدودة الأثر مع تواصل توافد المهاجرين، ولا سيّما هؤلاء الذين ينتشلهم خفر السواحل التونسي من البحر".

احتجاج ضد الترحيل القسري من إيطاليا، تونس، 10 أبريل 2025 (Getty)
وفي فبراير/شباط الماضي، أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأنّ ما لا يقل عن 606 مهاجرين لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط منذ مطلع عام 2026، في أعلى حصيلة تسجلها المنظمة لهذه الفترة منذ بدء توثيق البيانات عام 2014. ودعت المنظمة إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في القطاع الأوسط من البحر المتوسط، لمواجهة شبكات الاتجار وتهريب البشر، مشددة على ضرورة توسيع المسارات الآمنة والمنتظمة للهجرة للحد من المخاطر وإنقاذ الأرواح.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

قوات الأمن العراقية في بغداد، 8 مارس 2026 (أحمد الربيعي/فرانس برس)
اجتماع في بلدية عرابة، 9 مارس 2026 (لجنة المتابعة)
خيمة نزوح على كورنيش بيروت، 7 مارس 2026 (توفيق ريميتي/فرانس برس)
