- قيود التواصل وتأثيرها: أصدرت إدارة ترامب توجيهات تمنع التواصل المباشر مع منظمة الصحة العالمية، مما أدى إلى استبعاد المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية من المناقشات العالمية حول الفيروسات، في سياق تقليص المشاركة الأمريكية في المنظمات الصحية الدولية. - فراغ قيادي في المؤسسات الصحية: تعاني المؤسسات الصحية الأمريكية من فراغ قيادي غير مسبوق، حيث لا تزال مناصب أساسية شاغرة، مما يؤثر على سرعة وكفاءة الاستجابة للأزمات الصحية. - تداعيات تقليص التمويل: تضررت المنظمات الطبية في الكونغو والدول المجاورة بعد تقليص تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بينما تواصل مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية جهودها لمواجهة تفشي الإيبولا.

ذكرت شبكة سي أن أن الأميركية، اليوم الثلاثاء، استناداً إلى وثائق ومصادر مطلعة، عن أن مسؤولين بارزين يقودون أبحاث الأمراض المعدية في الولايات المتحدة مُنعوا من التواصل المباشر مع منظمة الصحة العالمية، ما أدى عملياً إلى استبعاد بعضهم من المناقشات العالمية المتعلقة بتفشي الفيروسات.

وبحسب التقرير، فقد أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهات تمنع العاملين في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية من التواصل مع منظمة الصحة العالمية، رغم أن المعهد أشرف لعقود على تطوير علاجات لأزمات صحية كبرى، بينها فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وجائحة كوفيد-19، تحت إدارة الطبيب الأميركي أنطوني فاوتشي.

وأوضحت الشبكة أن الحظر فُرض خلال تفشٍّ لفيروس "هانتا"، الذي تعرّض له عدد من الأميركيين، قبل أن تُخفف القيود جزئياً خلال الأسبوع الماضي مع تصاعد وباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووفق رسالة بريد إلكتروني داخلية مؤرخة في 18 مايو/ أيار الحالي، حصلت عليها سي أن أن، سُمح لبعض مسؤولي المعهد بحضور اجتماعات افتراضية لمنظمة الصحة العالمية ضمن مجموعات صغيرة لا تتجاوز ثلاثة أشخاص، وبصفة "الاستماع فقط"، فيما تُحال أي ملاحظات أو مقترحات لاحقة إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين صحيين حاليين وسابقين قولهم إن هذه القيود تعرقل سرعة التعاون مع الشركاء الدوليين، فيما وصف أحد العاملين الوضع بأنه "غير مسبوق" خلال استجابات الولايات المتحدة للطوارئ الصحية العالمية.

وأضاف التقرير أن القرار يأتي ضمن توجه أوسع لإدارة ترامب لتقليص المشاركة الأميركية في المنظمات الصحية الدولية، بعد انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية في يناير/ كانون الثاني الماضي بقرار من ترامب، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة من خبراء الصحة العامة.

كذلك تعاني المؤسسات الصحية الأميركية، وفق التقرير، من فراغ قيادي غير مسبوق، إذ لا تزال مناصب أساسية شاغرة، بينها مدير وكالة الأمراض المعدية، والجراح العام، ورئيس إدارة الغذاء والدواء، ونائب وزير الصحة، ومدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية إن الوزارة "تتواصل مع منظمة الصحة العالمية لدعم تبادل المعلومات والتنسيق خلال تفشي الأمراض المعدية"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "مجهزة بالكامل لحماية الأميركيين وتقليل المخاطر". وأشار التقرير إلى أن فرق الوزارة تنسق جهود تتبع المخالطين والتشخيص والإجراءات الطبية الوقائية، بهدف تجنب الازدواجية وتقليل الارتباك في الاستجابة لتفشي الأمراض.

وفي السياق، تحدث التقرير عن فراغ واضح في القيادة الصحية الأميركية، بعدما كلفت الإدارة مساعد وزير الصحة براين كريستين تمثيلها إعلامياً خلال متابعة حالات مرتبطة بفيروس "هانتا" في ولاية نبراسكا، رغم أنه ليس المسؤول المباشر عن إدارة الأزمة الصحية.

وأضافت الشبكة الأميركية أن إدارة ترامب رشحت هذا الشهر للمرة الثالثة أسماءً لمنصبي الجراح العام ومدير مراكز السيطرة على الأمراض، لكن إجراءات تثبيت المرشحين في مجلس الشيوخ لم تبدأ بعد، ما يعني استمرار الشغور في تلك المناصب لفترة إضافية.

كذلك فقدت إدارة الغذاء والدواء رئيسها هذا الشهر، بينما غادر عدد من كبار مسؤولي مراكز السيطرة على الأمراض مناصبهم العام الماضي دون تعيين بدلاء لهم. ونقلت الشبكة عن المسؤول السابق في مراكز السيطرة على الأمراض دان جيرنيغان قوله إن الولايات المتحدة تشهد "لحظة غير مسبوقة" في تاريخ القيادة الصحية الوطنية، مضيفاً: "لم أشهد خلال 31 عاماً في مراكز السيطرة على الأمراض وضعاً مشابهاً".

وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية تأتي أيضاً في ظل غياب قيادة مستقرة للمعهد، بعد مغادرة مديره المؤقت جيفري توبنبرغر منصبه، وفق ما كشفه عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع الأسبوع الماضي.

ورأى جيريمي كونينديك الرئيس التنفيذي لمنظمة "لاجئون دوليون"، والمسؤول السابق في إدارتي باراك أوباما وجو بايدن، أن "تراجع التعاون مع منظمة الصحة العالمية يعكس استمرار غضب إدارة ترامب والجمهوريين من طريقة تعامل المنظمة مع جائحة كوفيد-19".

وأضاف أن "قنوات الاتصال التي كانت قائمة سابقاً كان يمكن أن تساعد في تنبيه المسؤولين الأميركيين مبكراً إلى تفشي الإيبولا"، معتبراً أن القيادة الصحية الحالية "تخلت عن معظم مؤسسات الصحة العالمية".

وأشار التقرير إلى أن عدداً من المنظمات الطبية العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة تضررت بشدة بعد تقليص تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تعرضت لإعادة هيكلة واسعة العام الماضي.

في المقابل، رفض مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية الربط بين انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية أو تقليص التمويل الأميركي وبين ضعف الاستجابة لتفشي الإيبولا. وحمّل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو منظمة الصحة العالمية مسؤولية التأخر في التحذير من تفشي الوباء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد رفعت الأسبوع الماضي مستوى خطر إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية من "مرتفع" إلى "مرتفع جداً"، مع الإبقاء على مستوى الخطر الدولي عند درجة منخفضة.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض الأميركية أنها تعمل "على مدار الساعة" مع شركائها لمواجهة تفشي الإيبولا، مع خطط لإرسال سبعة خبراء إضافيين إلى الكونغو وأوغندا لدعم جهود الاحتواء.

وفيما لم تُسجل أي إصابات بالإيبولا داخل الولايات المتحدة حتى الآن، تفرض السلطات الصحية إجراءات فحص على الرحلات القادمة من مناطق تفشي المرض، بينما يخضع طبيب أميركي أُصيب بالفيروس في أفريقيا للعلاج داخل مستشفى ألماني، مع وضع أفراد عائلته في الحجر الصحي.

كذلك لا تزال 18 حالة مرتبطة بتفشي فيروس "هانتا" على متن سفينة سياحية قيد الحجر الصحي في ولاية نبراسكا، إضافة إلى مراقبة عشرات الأشخاص الآخرين الذين خالطوا المصابين.