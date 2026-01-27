"سي أن أن": إدارة ترامب ترحّل مهاجرين إيرانيين بعد اتفاق مع طهران

- قامت إدارة ترامب بترحيل 14 مواطناً إيرانياً إلى بلادهم في رحلة جوية، وهي الثالثة من نوعها بعد اتفاق نادر بين واشنطن وطهران، رغم توقعات بترحيل 40 شخصاً. تأتي هذه الرحلة وسط توترات سياسية واحتجاجات في إيران. - أشار المجلس الوطني الإيراني-الأميركي إلى أن الرحلة هي الأولى منذ الاحتجاجات الأخيرة، مع قلق حقوقي بسبب وجود رجلين مثليين يواجهان عقوبة الإعدام ضمن المرحلين. - أكد البيت الأبيض أن الترحيل يتم بناءً على أوامر قضائية، مع تأخير لبعض المرحلين بسبب الحصبة، وتوقعات برحلات ترحيل مستقبلية.

كشفت قناة "سي أن أن" الأميركية، استناداً إلى مصدر مطّلع، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب عمدت رحّلت جوّاً عدداً من المواطنين الإيرانيين إلى بلادهم، أوّل من أمس الأحد. وذكرت مراسلة "سي أن أن" لدى وزارة الخارجية الأميركية جينيفر هانسلر، في تقريرها المنشور اليوم، أنّ رحلة الترحيل هذه شملت 14 إيرانياً فقط وليس العشرات بحسب المتوقّع، إذ إنّ عدداً من الأشخاص المشمولين بها أُصيبوا بالحصبة.

وكان الدبلوماسي أبو الفضل مهرابادي، الذي يمثّل مصالح إيران لدى الولايات المتحدة الأميركية، قد صرّح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، يوم السبت الماضي، بأنّ نحو 40 مواطناً إيرانياً سوف يرحّلون. أضاف أنّ هؤلاء سوف يُنقلون على متن طائرة من مطار فينيكس في ولاية أريزونا.

ولفتت القناة الأميركية إلى أنّ رحلة الترحيل، التي نُفّذت الأحد، هي الثالثة "بعد اتّفاق نادر بين واشنطن وطهران، اللتَين لا تربطهما أيّ علاقات دبلوماسية"، كما تُعَدّ الأولى المعروفة إلى إيران منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة المناهضة لحكومة طهران التي أسفرت عن مقتل الآلاف.

New: The Trump administration sent about a dozen Iranians back on a deportation flight Sunday, per a source familiar with the matter.



It was the first known deportation flight since the sweeping anti-government protests and brutal crackdowns on protestershttps://t.co/Gw998CWX3j — Jennifer Hansler (@jmhansler) January 26, 2026

وأتى الترحيل الأخير بعدما كشف المجلس الوطني الإيراني-الأميركي، أوّل من أمس الأحد، أنّ إدارة ترامب تعتزم ترحيل مهاجرين إيرانيين إلى بلادهم قريباً، وذلك في عملية هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في إيران، بحسب ما أشارت المنظمة غير حكومية. لكنّ المنظمة أفادت بأنّ رحلة الترحيل هذه هي الثالثة التي تعيد مهاجرين من الولايات المتحدة الأميركية إلى إيران، بعد رحلتَين سابقتَين نُفّذتا في سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول الماضيَين.

وقال رئيس المجلس الوطني الإيراني-الأميركي جمال عبدي، في بيان صادر الأسبوع الماضي، إنّ "الإدارة (الأميركية) نفسها التي وعدت الإيرانيين بأنّ المساعدة في طريقها إليهم في ذروة حملة القمع الدامية، تعيد اليوم إيرانيين قسراً نحو الخطر". وكان ترامب قد هدّد بتوجيه ضربات لإيران ردّاً على "قمع حركة الاحتجاج الأخيرة في البلاد"، لكنّه عاد ليتراجع عن تهديداته بعدما أشار إلى أنّ طهران علّقت تنفيذ أحكام الإعدام التي كانت مقرّرة بحقّ متظاهرين، وفقاً لوكالة فرانس برس.

من جهته، كان المجلس الأميركي للهجرة قد أفاد، في بيان أصدره قبيل الترحيل الأخير، بأنّ من بين الذين سوف يُرحّلون رجلَين مثليَّين يواجهان عقوبة الإعدام في إيران. ولفت المجلس إلى أنّ الرجلَين موجودان في مركز احتجاز للمهاجرين في أريزونا، وأنّ إجراءات قانونية تُتّخَذ لمنع ترحيلهما.

ونقلت "سي أن أن" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنّه "على الرغم من أنّ الإدارة لا تُعلّق في العادة على أخبار تتعلّق برحلات جوية محدّدة حفاظاً على الأمن العملياتي، فإنّ الأفراد الذين يُرحَّلون، أيّاً كانوا، تصدر بحقّهم أوامر تنفيذية نهائية، أي أنّ قاضياً فدرالياً يأمر بإبعادهم من الولايات المتحدة الأميركية". أضاف المسؤول الذي لم يُكشف عن هويته أنّ "الإدارة تؤكّد التزامها باستخدام كلّ الخيارات القانونية المتاحة لتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين المجرمين في التاريخ".

وقد تواصلت القناة الأميركية مع وزارة الأمن الداخلي ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليقات في هذا الخصوص، بحسب ما لفتت هانسلر في تقريرها.

في هذا الإطار، قالت المحامية بيكا وولف، وكيلة مواطنَين إيرانيَّين اثنَين (أُشير إليهما سابقاً) أُبلغا بأنّهما سوف يكونان على متن رحلة الأحد، إنّ موكّلَيها وُضعا في الحجر الصحي على خلفية فيروس الحصبة شديد العدوى، بالتالي لم يُرحَّلا أوّل من أمس. أضافت وولف، في تصريحاتها لقناة "سي أن أن"، أنّه على الرغم من ذلك، فإنّ هذا ليس سوى مهلة مؤقّتة للرجلَين. ورجّحت وولف، كما مصدر "سي أن أن" المشار إليه سابقاً، تسيير رحلات ترحيل أخرى إلى إيران في المستقبل.