سيول وفيضانات وصواعق بمناطق متفرقة في السعودية

حذّرت السلطات السعودية، من أمطار غزيرة تتواصل الأربعاء، مما يسبب سيولاً وصواعق رعدية وانعداماً في الرؤية الأفقية في مناطق عدة من المملكة. ووفق وكالة الأنباء الرسمية "واس"، "نبّه المركز الوطني (السعودي) للأرصاد، من أمطار غزيرة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، تشمل محافظات الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا".

و"تتسبب الأمطار في انعدام مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرَد وجريان السيول وصواعق رعدية"، وفق المصدر ذاته. وحذر المركز من "ضباب كثيف على المنطقة الشرقية"، يشمل مدن: الدمام والظهران ومحافظة الجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخُبر، ومحافظة بقيق، والأحساء، والعديد، ما يسبّب تدنيَ مدى الرؤية الأفقية. كما نبَّه من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل، الأربعاء، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، ستستمر حتى مساء الأربعاء.

من جانبها، نقلت حسابات سعودية بينها رسمية، مثل قناة "الإخبارية"، لقطات تظهر الأمطار الغزيرة وقد سبَّبت فيضانات في عدة مناطق بالمملكة. وفي مكة المكرمة غرب المملكة، أظهرت مشاهد مصورة تناقلتها وسائل إعلام محلية وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة.

ووثّقت مشاهد جوية الأمطار الغزيرة التي شهدتها جدة (غرب)، الثلاثاء، ما أدى إلى غرق شوارع وتضرر سيارات بسبب تجمع المياه وصعوبة تصريفها نظراً إلى كميات الهطولات الضخمة بشكل متواصل خلال فترة قصيرة. وتناقلت حسابات من جدة مثل "جدة الآن" (غير رسمية) مقاطع تظهر تصريف المياه بعد هطل الأمطار الغزيرة على المحافظة، الثلاثاء، معتبرين أن ذلك يؤكد جودة البنية التحتية الحديثة.

لقطات جوية وثّقت هطول الأمطار على محافظة جدة أمس.



العاصفة المطرية أثرت أيضاً على الرحلات الجوية، حيث نصح مطار الملك عبدالعزيز، الثلاثاء، في بيان، بـ "التحقق من مواعيد الرحلات، نظراً لتقلبات الطقس".

والثلاثاء، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه "سجّل كميات أمطار تُعد من الأعلى هذا الموسم في جدة"، حيث بلغت في شمال جدة 135 ملم، وفي حي البساتين 81 ملم، بينما سجّل مطار الملك عبد العزيز 51 ملم". وأكد المركز استمرار الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، مع تأثر معظم مناطق السعودية بها حتى يوم غد الخميس.

وبالإضافة إلى السعودية تشهد دول عربية أخرى، بينها فلسطين والعراق والكويت وقطر وسورية ولبنان ومصر، تقلبات جوية متفاوتة بينها أمطار غزيرة وجريان سيول وتساقط برد وتكون ضباب.

(الأناضول)