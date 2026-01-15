سيول مفاجئة تجتاح ولاية فيكتوريا الأسترالية

بيئة
مباشر
15 يناير 2026   |  آخر تحديث: 11:48 (توقيت القدس)
يوم ممطر في شوارع العاصمة ملبورن، 29 يوليو 2024 (فرانس برس)
يوم ممطر في شوارع العاصمة ملبورن، 29 يوليو 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تسببت عاصفة قوية في ولاية فيكتوريا الأسترالية بسيول مفاجئة، مما أدى إلى إغلاق طريق المحيط العظيم الشهير وجرف سيارات إلى المحيط، وانقطاع الكهرباء عن 6500 منزل.
- أصدرت السلطات تحذيراً طارئاً للسكان على طول الطريق، مشيرة إلى "ظروف شديدة الخطورة" وحثت السكان على البقاء في منازلهم والابتعاد عن مياه السيول.
- سجل مكتب الأرصاد الجوية هطول 166 ملم من الأمطار في منطقة جبل كاولي، بينما تواصل فرق الإنقاذ مساعدة العالقين في سياراتهم.

 سبّبت عاصفة قوية في ولاية فيكتوريا الأسترالية سيولاً مفاجئة، اليوم الخميس، أجبرت السلطات على إغلاق طريق المحيط العظيم الشهير في البلاد، وجرفت سيارات إلى المحيط، فيما انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل. وأصدرت السلطات تحذيراً طارئاً للبلدات الواقعة على طول طريق المحيط العظيم، وهو وجهة سياحية بارزة تشتهر بمناظرها الخلابة.

وجاء في التحذير أن المنطقة تشهد "ظروفاً شديدة الخطورة ناجمة عن عاصفة رعدية عاتية وسيول مفاجئة"، وحث السكان على البقاء في منازلهم والاحتماء بعيداً عن مياه السيول. وجرى إغلاق جزء كبير من طريق المحيط العظيم في كلا الاتجاهين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مياه السيول جرفت سيارات إلى المحيط وأن الكهرباء انقطعت عن 6500 منزل.

وقالت خدمة الطوارئ في الولاية لراديو "إيه بي سي" ملبورن، إنّ فرق الإنقاذ تساعد أشخاصاً عالقين داخل سياراتهم بسبب مياه السيول.

الدفاع المدني الفلسطيني يواصل جهود الإنقاذ إثر المنخفض الجوي، 13 يناير 2026 (فيسبوك)
بيئة
التحديثات الحية

مصرع شخصين جراء غرق منازل بمياه الأمطار في عناتا شرقي القدس المحتلة

وسجل مكتب الأرصاد الجوية هطل 166 مليمتراً من مياه الأمطار منذ الساعة التاسعة صباحاً في منطقة جبل كاولي القريبة. ويأتي ذلك بعد أيام من إغلاق طريق المحيط العظيم بسبب حرائق الغابات التي اندلعت وسط موجة حارة صيفية شديدة.

(رويترز)

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
جهات متعددة تعتقل السودانيين، الخرطوم، أغسطس 2025 (إبراهيم حامد/فرانس برس)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

مفقودو السودان... تعدّد جهات الاعتقال وسجون سرية

يعاني التونسيون نقصاً في الأدوية الحياتية، أريانة، 16 مارس 2020 (الشاذلي بن إبراهيم/ Getty)
التحديثات الحية
صحة
مباشر

أزمة فقدان الدواء في تونس مستمرة

روس يمرون أمام صورة لاريسا دولينا، موسكو، 3 يناير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

الاحتيال العقاري... "شقة دولينا" واسترداد ما يُباع في روسيا