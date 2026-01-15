سيول مفاجئة تجتاح ولاية فيكتوريا الأسترالية

- تسببت عاصفة قوية في ولاية فيكتوريا الأسترالية بسيول مفاجئة، مما أدى إلى إغلاق طريق المحيط العظيم الشهير وجرف سيارات إلى المحيط، وانقطاع الكهرباء عن 6500 منزل. - أصدرت السلطات تحذيراً طارئاً للسكان على طول الطريق، مشيرة إلى "ظروف شديدة الخطورة" وحثت السكان على البقاء في منازلهم والابتعاد عن مياه السيول. - سجل مكتب الأرصاد الجوية هطول 166 ملم من الأمطار في منطقة جبل كاولي، بينما تواصل فرق الإنقاذ مساعدة العالقين في سياراتهم.

سبّبت عاصفة قوية في ولاية فيكتوريا الأسترالية سيولاً مفاجئة، اليوم الخميس، أجبرت السلطات على إغلاق طريق المحيط العظيم الشهير في البلاد، وجرفت سيارات إلى المحيط، فيما انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل. وأصدرت السلطات تحذيراً طارئاً للبلدات الواقعة على طول طريق المحيط العظيم، وهو وجهة سياحية بارزة تشتهر بمناظرها الخلابة.

وجاء في التحذير أن المنطقة تشهد "ظروفاً شديدة الخطورة ناجمة عن عاصفة رعدية عاتية وسيول مفاجئة"، وحث السكان على البقاء في منازلهم والاحتماء بعيداً عن مياه السيول. وجرى إغلاق جزء كبير من طريق المحيط العظيم في كلا الاتجاهين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مياه السيول جرفت سيارات إلى المحيط وأن الكهرباء انقطعت عن 6500 منزل.

Showers contract into Gippsland by tomorrow evening. Possible isolated thunderstorms about the central north, North East and eastern Gippsland. Isolated severe storms are possible about the far eastern corner of the state.

More: https://t.co/p9x2pc80l8 pic.twitter.com/4pIvM9CQPL — Bureau of Meteorology, Victoria (@BOM_Vic) January 15, 2026

وقالت خدمة الطوارئ في الولاية لراديو "إيه بي سي" ملبورن، إنّ فرق الإنقاذ تساعد أشخاصاً عالقين داخل سياراتهم بسبب مياه السيول.

وسجل مكتب الأرصاد الجوية هطل 166 مليمتراً من مياه الأمطار منذ الساعة التاسعة صباحاً في منطقة جبل كاولي القريبة. ويأتي ذلك بعد أيام من إغلاق طريق المحيط العظيم بسبب حرائق الغابات التي اندلعت وسط موجة حارة صيفية شديدة.

(رويترز)