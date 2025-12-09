سيول شمالي العراق تودي بحياة شخصين وفقدان خمسة

- شهد شمال العراق سيولاً جارفة أودت بحياة شخصين وفقدان خمسة آخرين، مع جهود مكثفة من الجيش والشرطة لإنقاذ الأسر المحاصرة. ضعف البنية التحتية ونقص الاحتياطات يزيدان من الخسائر البشرية والمادية. - تم إخلاء عشرات المنازل في كركوك، بينما أنقذت قوات الأمن سبع عائلات محاصرة. الأمطار الغزيرة تسببت في غرق مئات المنازل والدوائر الحكومية في السليمانية وكركوك وصلاح الدين وديالى. - أصدرت هيئة الأنواء الجوية تحذيرات من أمطار رعدية غزيرة في خمس محافظات، داعية للحذر الشديد. وزارة النقل أكدت استمرار عمل المطارات دون تأثر بالطقس.

سجّلت عدة مدن وبلدات تقع شمالي العراق، بعد عصر اليوم الثلاثاء، موجة من السيول الجارفة، أسفرت عن مقتل شخصين اثنين على الأقل وفقدان أثر خمسة آخرين، وسط جهود واسعة تبذلها قوات الجيش والشرطة لتأمين الأسر المحاصرة بالسيول. ورغم تحذيرات سلطات العراق من موجة أمطار تعقبها سيول قوية، جزء منها قادم من الأراضي الإيرانية، إلا أن ضعف البنى التحتية ونقص الاحتياطات غالبا ما يكون عاملا في تسجيل خسائر بشرية ومادية مع كل موسم للأمطار بالعراق.

ووفقاً لمصادر أمنية عراقية، فقد تم انتشال جثتين لشاب ورجل مسن في بلدة جمجمال بمحافظة السليمانية، شمالي البلاد، أحدهما سقط عليه منزله الذي ضربته السيول، والآخر هو شاب جرفت السيول سيارته ولم يتمكن من النجاة. فيما سجلت محافظة كركوك عمليات إخلاء لعشرات المنازل في قرى مختلفة جراء السيول، أبرزها منطقة وادي الشاي، جنوب غرب.

وقال مسؤول بالأمن في وزارة الداخلية لـ"العربي الجديد"، إن هناك أشخاصاً جرى الإبلاغ عن فقدان أثرهم جراء السيول داخل سيارة صغيرة وجار البحث عنها ضمن عمليات كركوك والسليمانية.

فيديو.. سيول جمجمال تجرف السيارات وكل ما في طريقها pic.twitter.com/GhDc9yFtIZ — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) December 9, 2025

بدوره، أكد قائممقام بلدة ليلان في كركوك محمد الموسوي إنقاذ سبع عائلات كانت محاصرة بالسيول من قبل قوات الأمن العراقية مساء اليوم، وفقا لتصريحات أدلى بها للصحافيين. وتسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة في مناطق شمالي العراق، وأبرزها السليمانية وكركوك، إلى جانب صلاح الدين وديالى، بموجة سيول جارفة، ما أدى إلى غرق مئات المنازل والدوائر الحكومية وإلحاق أضرار جسيمة.

في هذه الأثناء، أصدرت هيئة الأنواء الجوية العراقية تحذيراً عاجلاً من استمرار هطول الأمطار الرعدية التي تتسم بالغزارة واحتمال تشكل السيول في خمس محافظات عراقية، داعية المواطنين إلى أقصى درجات الحذر حتى صباح غد الأربعاء، وذكرت في بيان لها أن محافظات السليمانية وديالى وواسط وميسان وشمال البصرة تقع ضمن دائرة التحذيرات نتيجة توقع هطول أمطار رعدية غزيرة جداً مصحوبة بالبرق والرعد، "وقد تشهد رياحاً هابطة أحياناً"، وأشارت إلى أن الحالة الجوية تستوجب الانتباه والحذر الشديد خلال الساعات المقبلة، وتستمر التحذيرات حتى صباح غد الأربعاء.

فيما نفت وزارة النقل إيقاف العمل ببعض المطارات بالبلاد، وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن جميع المطارات في العراق مفتوحة حالياً، والرحلات تسير بشكل منتظم وحسب التوقيتات المعدة لها، بما فيها مطار السليمانية، مؤكدة عدم تأثر الرحلات الجوية بسوء الأحوال الجوية.