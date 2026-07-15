"سيكلوسبورا" عدوى معوية تنتشر في أكثر من نصف الولايات الأميركية

- تواجه الولايات المتحدة تفشيًا لداء "سيكلوسبورا" المعوي مع تسجيل حوالي سبعة آلاف حالة في 34 ولاية، وينتقل الطفيلي عبر الطعام أو الماء الملوث، خاصة المنتجات الطازجة غير المغسولة جيدًا. - شهدت الإصابات ارتفاعًا منذ مايو، وتشتبه السلطات في تلوث السلطات والخس، مع تحقيقات تشمل سلسلة مطاعم "تاكو بيل"، وانتقادات لإدارة ترامب بسبب تقليص الوكالات الصحية. - توصي "كليفلاند كلينك" بغسل الفواكه والخضروات جيدًا، وطهيها بشكل مناسب، وغسل اليدين، واستشارة الأطباء في حال استمرار الأعراض لأكثر من شهر.

تواجه أكثر من نصف الولايات الأميركية تفشّي مرض معوي سببه طفيلي ينتقل عبر الغذاء، وفقاً لما أفادت به مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي). وسُجّلت نحو سبعة آلاف إصابة مؤكدة أو مشتبه فيها بداء "سيكلوسبورا"، في 34 ولاية أميركية من أصل 50، علماً أنّ العدوى تظهر في العادة خلال فصل الصيف.

وقالت نائبة مدير قسم الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء والمياه والأمراض البيئية في المراكز الأميركية، غوين بيغرستاف، إنّ هذا المرض "ينتشر عندما يتناول الشخص طعاماً أو مياهاً ملوّثَين بالطفيلي (المذكور)، ويكون ذلك في العادة عبر المنتجات الطازجة التي لم تُغسَل أو تُطهَ جيداً".

وتشمل أعراض المرض المعوي الذي يسبّبه الطفيلي المجهري "سيكلوسبورا كايتانينسيس" الإسهال، خصوصاً المائي، وفقدان الشهية، والحمّى، والقيء. وتحذّر الجمعية الطبية الأميركية من احتمال حدوث انتكاسات، إذ يمكن للأعراض أن تختفي قبل أن تعاود الظهور مرّة أخرى.

If Cyclospora has been popping up in your feed lately, here's what you should know.



From washing fresh produce to recognizing the symptoms, infectious disease expert Ghinwa Dumyati, MD, shares simple ways to help protect yourself. pic.twitter.com/JR5xY5aUPG — University of Rochester Medicine (@UR_Med) July 14, 2026

وشهد عدد الإصابات ارتفاعاً حاداً منذ مايو/ أيار الماضي، مع أكثر من سبعة آلاف حالة مؤكدة أو مشتبه فيها، وتجري التحقيقات في الوقت الراهن لتحديد مصدر العدوى. وأشارت بيغرستاف إلى أنّ المسجّل "أعلى بكثير مما رأيناه العام الماضي أو العام الذي سبقه".

وتشتبه السلطات في ميشيغن، الولاية الشمالية التي سُجِّلت فيها معظم الحالات، في حدوث تلوّث عن طريق السلطات والخس. كذلك تخضع سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "تاكو بيل"، التي تنتشر فروعها في كلّ أنحاء البلاد، لتحقيق تجريه السلطات الصحية في هذا الإطار، وفقاً لما نقلته صحيفة ذي واشنطن بوست الأميركية.

وأدى الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بداء "سيكلوسبورا" إلى انتقادات مستجدّة وُجّهت إلى عمليات التسريح الجماعي التي نفّذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في الوكالات الصحية الفيدرالية، في العام الماضي، بعد عودته إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية، والتي تسبّبت في فقدان خبراء وتقليص المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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في سياق متصل، تفيد مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبية الأميركية، التي تتخّذ من ولاية أوهايو الأميركية مقرّاً رئيسياً لها، بأنّ المصابين بعدوى "سيكلوسبورا" قد يشفون من تلقاء أنفسهم، في بعض الأحيان، لكنّها تحذّر، عبر منشورات على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنّ الأعراض قد تستمرّ لمدّة شهر أو أكثر في حال عدم المعالجة، الأمر الذي يُعرّض المرضى لخطر الجفاف الشديد ومضاعفات أخرى، كذلك تنصحهم باستشارة أحد مقدّمي الرعاية الصحية، إذ قد تتطلّب حالاتهم علاجاً بالمضادات الحيوية.

وتنصح المؤسسة مَن يعاني من ضعف في جهاز المناعة وتظهر لديه أعراض أيّ مرض معدي بالتوجّه إلى أقرب قسم طوارئ، وكذلك مَن تظهر عليه علامات الجفاف الشديد، بما في ذلك التشوّش الذهني والدوار وتغيّر لون البول إلى داكن أو قلة التبّول.

Cyclosporiasis is an illness you get from the parasite Cyclospora cayetanensis (C. cayetanensis or Cyclospora). It usually spreads from contaminated water or food. Symptoms usually start within a week of ingesting the parasite. The main symptom is watery diarrhea. But it can also… pic.twitter.com/MiMf3fzZ9Y — Cleveland Clinic (@ClevelandClinic) July 14, 2026

ووسط موجة المرض الأخيرة في البلاد، توضح مؤسسة "كليفلاند كلينك" بأنّ الوقاية من داء "سيكلوسبورا" ممكن من خلال خطوات عدّة، وهي:

طهي الفواكه والخضراوات حتى تصل درجة حرارتها الداخلية إلى 70 درجة مئوية على الأقلّ.

غسل الفواكه والخضراوات الطازجة جيداً أو التخلّص من قشرها قبل تناولها.

غسل اليدَين بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض، وقبل تحضير الطعام وأثنائه وبعده.

غسل كلّ الأسطح والأطباق والأواني المستخدمة خلال تحضير الطعام، بالمياه الساخنة والصابون، بعد الانتهاء من ذلك.

تجنّب السباحة في حال الإصابة بالإسهال، والانتظار لمدّة أسبوعَين على الأقلّ قبل السباحة، وذلك بعد زوال الإسهال.

تجنّب شرب المياه غير المعالجة أو استخدامها في الطهي.

(فرانس برس، العربي الجديد)