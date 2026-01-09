- أقامت سويسرا مراسم تكريم لضحايا حريق حانة "لو كونستيلاسيون" في منتجع "كران - مونتانا"، حيث تضمنت دقيقة صمت وقرع أجراس الكنائس في جميع أنحاء البلاد، بمشاركة المواطنين في وقفة تضامنية. - حضر الرئيسان الفرنسي والإيطالي حفل تأبين في بلدة مارتيني، تكريماً للضحايا الفرنسيين والإيطاليين، مما يعكس التضامن الدولي مع سويسرا. - تم توقيف جاك موريتي، أحد مالكي الحانة، في إطار التحقيقات التي تركز على "القتل نتيجة الإهمال"، وسط تساؤلات حول عدم تفتيش الحانة منذ 2019.

أقامت سويسرا مراسم تكريم لضحايا حريق حانة "لو كونستيلاسيون" في منتجع "كران - مونتانا" للتزلّج في جبال الألب بكانتون فاليه، الذي وقع ليلة رأس السنة وأسفر عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 116 آخرين بجروح، وذلك اليوم الجمعة. وبالتزامن، جرى توقيف جاك موريتي، أحد مالكَي الحانة، احتياطياً، بعد استواجبه وزوجته جيسيكا من قبل مدّعي عام الإقليم جنوب غربي البلاد.

🇨🇭🕊️ Il est 14h. Toute la Suisse observe une minute de silence en hommage aux 40 personnes péries dans l’incendie à Crans-Montana et aux nombreux blessés, en signe de solidarité avec leurs proches. pic.twitter.com/4877FSKxgn — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 9, 2026

ومن ضمن الفعاليات التي نظّمتها سويسرا بهذه المناسبة كانت دقيقة صمت في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي عن أرواح ضحايا الحريق، علماً أنّ هذه الوقفة أتت كذلك لدعم المصابين والتضامن مع أهلهم، وفقاً لمنظّميها.

وكانت حكومة سويسرا والكنائس في مختلف أنحاء البلاد قد دعت المواطنين إلى الوقوف دقيقة صمت عن أرواح الذين لقوا حتفهم وكذلك دعماً للمصابين. وقد راحت أجراس الكنائس تقرع في كلّ أنحاء البلاد عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، في مشهد مهيب على خلفية أسوأ الكوارث في تاريخ سويسرا الحديث.

Hommage national aux victimes du terrible incendie de Crans-Montana en Suisse.



40 personnes y ont trouvé la mort, parmi lesquelles 9 de nos compatriotes.



Aux familles de victimes et à leurs proches, nous adressons toute notre compassion et nos condoléances. pic.twitter.com/8zs3Xw6BIf — Antoine Léaument 🇫🇷 (@ALeaument) January 9, 2026

ومن فعاليات هذا اليوم كذلك، أُقيم حفل تأبين في مارتيني، بلدة تقع في وادي الرون بالقرب من منتجع "كران - مونتانا" وتتبع بدورها لكانتون فاليه. وفي هذا الحفل، مثّل فرنسا وإيطاليا، اللتَين تضرّرتا بشدّة من هذه المأساة التي قضى فيها تسعة فرنسيّين وستّة إيطاليين، الرئيسان إيمانويل ماكرون وسيرجيو ماتاريلا.

وفي إطار التحقيقات لتحديد مسؤولية مالكَي حانة "لو كونستيلاسيون"، الزوجان الفرنسيان جاك وجيسيكا موريتي، من عدمها، في ما يخصّ الحريق، استجوبهما المدعي العام في مدينة سيون عاصمة إقليم فاليه صباح اليوم الجمعة، قبل أن يُعلَن قبل قليل توقيف جاك. أتى ذلك في حين كانمت تساؤلات كثيرة قد طُرحت حول ملابسات الحادثة التي أثارت جدالاً واسعاً، ولا سيّما في ما يتعلق بعدم إخضاع المؤسّسة للتفتيش منذ عام 2019.

🚨🇫🇷🇨🇭 FLASH | Jacques Moretti, propriétaire du bar qui a brûlé à Crans-Montana, a été placé en DÉTENTION PRÉVENTIVE. Le couple de Français est visé par une instruction pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence". Sa femme reste… https://t.co/HQocfA8Zzg pic.twitter.com/P7zhfMYne8 — Cerfia (@CerfiaFR) January 9, 2026

وقبل أيام، أعلنت سويسرا فتح تحقيق جنائي في حقّ مالكَي الحانة، حيث اندلع حريق ليلة رأس السنة. وقد أطلقت السلطات في كانتون فاليه تحقيقها هذا على خلفيّة "قتل نتيجة الإهمال، وتسبّب في إصابات جسدية نتيجة الإهمال، وحريق ناجم عن إهمال"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشرطة وعن المدّعية العامة في الكانتون بياتريس بيلود.

وكانت الكاميرات قد التطقت، صباح اليوم، صور جاك وجيسيكا موريتي اللذَين وصلا متشابكَي اليدَين إلى مكتب المدعي العام، قبيل الساعة الثامنة صباحاً، وسط حشد من الصحافيين. يُذكر أنّ هذه كانت أولى جلسات الاستماع إليهما منذ إطلاق تحقيق جنائي في حقّهما في الثالث من يناير/ كانون الثاني.

في سياق متصل، قال المحامي رومان جوردان، وكيل أحد ضحايا الحريق الذي حضر جلسة الاستماع: "نتوقّع أن يحصل موكّلونا، أي عائلات الضحايا، على إجابات (...) وتحديد كلّ المسؤوليات من الألف إلى الياء". وبحسب مصدر مطّلع على القضية، ركّزت جلسة اليوم على الوضع الشخصي للزوجَين موريتي.

(فرانس برس، العربي الجديد)