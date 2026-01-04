سويسرا تحدّد هوية 24 قتيلاً من ضحايا حريق حانة ليلة رأس السنة

- شهد منتجع "كران - مونتانا" في سويسرا حريقًا في حانة "لو كونستيلاسيون" ليلة رأس السنة، مما أدى إلى وفاة 40 شخصًا وإصابة 119 آخرين، مع تحديد هوية 24 ضحية من جنسيات مختلفة. - أطلقت السلطات السويسرية تحقيقًا جنائيًا ضد مالكي الحانة بتهم الإهمال، حيث يُشتبه في أن الحريق نجم عن شموع متوهجة لامست السقف، مع فحوصات سابقة للحانة. - أُطلقت مبادرات دعم للضحايا وذويهم، ونُقل بعض المصابين بحروق بالغة إلى مستشفيات في دول مجاورة، مع استمرار الجهود للتعرف على هوية المصابين والضحايا.

تمكّنت سويسرا من تحديد هوية 24 قتيلاً من الضحايا الذين سقطوا في حريق حانة "لو كونستيلاسيون" بمنتجع "كران - مونتانا" للتزلّج في جبال الألب بكانتون فاليه ليلة رأس السنة، الذي يُعَدّ من أسوأ الكوارث في تاريخ سويسرا الحديث. وأفادت الشرطة السويسرية، اليوم الأحد، بأنّها حدّدت هوية 16 قتيلاً إضافياً من الضحايا الذين سقطوا في الحريق، الذي أدّى إلى مقتل 40 شخصاً وإصابة 119 آخرين بجروح مختلفة.

أتى ذلك بعدما أعلنت سويسرا فتح تحقيق جنائي في حقّ مالكَي الحانة حيث اندلع حريق ليلة رأس السنة، جنوب غربي البلاد. وقد أطلقت السلطات في كانتون فاليه تحقيقها هذا على خلفيّة "قتل نتيجة الإهمال، وتسبّب في إصابات جسدية نتيجة الإهمال، وحريق ناجم عن إهمال"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشرطة وعن المدّعية العامة في الكانتون، بياتريس بيلود.

إلى جانب القتلى السويسريّين الثمانية الذين حُدّدت هوياتهم في وقت سابق، أفادت السلطات اليوم بأنّها تعرّفت إلى عشرة سويسريّين آخرين؛ أربع إناث وعشرة ذكور تتراوح أعمارهم ما بين 14 عاماً و31. كذلك تعرّفت إلى إيطاليَّين اثنَين يبلغان من العور 16 عاماً، وعلى فرنسي واحد يبلغ 39 عاماً، وعلى مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً ويحمل الجنسيتَين الإيطالية والإماراتية، وعلى روماني واحد يبلغ من العمر 18 عاماً، وتركي واحد يبلغ كذلك 18 عاماً. لكنّها لم تعلن أيّاً من أسماء هؤلاء الضحايا. بالتالي، تكون الشرطة قد تعرّفت حتى الآن إلى هوية 24 شخصاً من بين ضحايا الحريق.

🇫🇷 | Le jeune #Arthur a tragiquement perdu la vie dans l’#incendie du bar #Constellation à Crans-Montana, en #Suisse. Sa #maman, Laetitia, qui nous avait tant touchés par son courage, a annoncé la terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux. 💔😥 pic.twitter.com/XEPYpcLZ8N — Instant Actu (@Inst_Actu) January 4, 2026

وكانت الشرطة قد حدّدت، أمس السبت، هويّات أولى جثث ضحايا حريق "لو كونستيلاسيون"، وسلّمتها إلى ذويها. وبيّنت أنّ هذه الجثث تعود إلى سويسريّتَين تبلغان من العمر 21 و16 عاماً، وإلى سويسريَّين يبلغان من العمر 18 و16عاماً.

في سياق متصل، أفادت الشرطة، أوّل من أمس الجمعة، بأنّها تعرّفت رسمياً إلى هويّات 113 مصاباً من أصل 119 شخصاً أُصيبوا في الحريق، من بينهم 71 مواطناً سويسرياً، و14 فرنسياً (16 بحسب وزارة الخارجية الفرنسية)، و11 إيطالياً، وأربعة صربيّين، إلى جانب شخص واحد من كلّ واحد من هذه البلدان؛ البوسنة وبلجيكا وبولندا والبرتغال ولوكسمبورغ.

ومن المفترض أن يستغرق التعرّف إلى بقيّة الجثث والجرحى أياماً عدّة، بحسب سلطات سويسرا المعنية. وقد نُقل عدد من المصابين بحروق بالغة إلى مستشفيات في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا لتلقّي العلاج. وحتى الساعة، لم يتّضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا في حانة "لو كونستيلاسيون" عندما وقع الحريق، لكنّ موقع "كران - مونتانا" يفيد بأنّ الحانة تتّسع لأكثر من 300 شخص، بالإضافة إلى 40 آخرين على شرفة الحانة.

ويقضي الهدف من التحقيق، الذي كشفت عنه الجهات المعنية في سويسرا أمس السبت، بتحديد مسؤولية مالكَي حانة "لو كونستيلاسيون"، الثنائي الفرنسي جاك وجيسيكا موريتي من عدمها، في الحادثة الناجمة بحسب ما يبدو عن شموع متوهّجة لامست سقف الطبقة الأرضية من الحانة. وأفادت السلطات إلى أنّ المؤشرات تدلّ على أنّ "الحريق سبّبته شموع ينبعث منها شرر... وُضعت على زجاجات الشامبانيا وكانت قريبة جداً من السقف. عندها حصل اشتعال سريع".

وكان جاك موريتي قد قال للصحافيين، من أمام منزله في سويسرا أمس السبت: "دعونا وشأننا. نحن أيضاً في حالة حداد". كذلك كان قد صرّح لصحيفة "لا تريبون دو جونيف" السويسرية، أوّل من أمس الجمعة، بأنّ حانته خضعت لفحوص معاينة "ثلاث مرّات في خلال 10 سنوات" وفقاً للأصول.

وفي نهاية التحقيق، ستقرّر النيابة العامة إن كان ينبغي إغلاق الملفّ أو توجيه لائحة اتهام إلى مالكَي الحانة. يُذكر أنّ الثنائي موريتي لا يخضعان لأيّ تدابير خاصة في الوقت الراهن، بحسب ما أفاد متحدّث باسم شرطة كانتون فاليه وكالة فرانس برس.

تجدر الإشارة إلى أنّ مبادرات عدّة أُطلقت في كانتون فاليه دعماً للضحايا وذويهم، كذلك أُنشئت مجموعات عدّة على شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم المساعدة.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)