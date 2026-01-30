سورية: 5 قتلى و4 جرحى عقب جريمة تهزّ الدير الشرقي في إدلب

- هزّت جريمة مروّعة بلدة الدير الشرقي في إدلب، حيث قتل رجل خمسة أفراد من عائلته، بينهم زوجته واثنان من أبنائه، وأصيب أربعة آخرون بجروح. التحقيقات الأولية تشير إلى خلاف عائلي كسبب للجريمة، والجهات الأمنية تواصل البحث عن الجاني. - المحامي أيهم السبسبي أوضح أن القانون السوري يعتبر قتل الأصول أو الفروع من أشدّ صور القتل العمد، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، خاصة مع تعدد الضحايا وسبق الإصرار. - الجريمة وقعت بعد ساعتين من جريمة أخرى في شمال سورية، حيث قُتلت ثلاث نساء بإطلاق نار على سيارتهن، مما يبرز تصاعد العنف في المنطقة.

هزّت جريمة مروّعة بلدة الدير الشرقي الواقعة في جنوب محافظة إدلب شمال غربي سورية، إذ أقدم رجل على قتل خمسة أشخاص من العائلة، من بينهم زوجته واثنان من أبنائه، إلى جانب اثنَين من أشقاء زوجته، في وقت متأخّر من مساء أمس الخميس. وقد أكد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير الأمر مضيفاً أنّ الاعتداء أسفر كذلك عن إصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وصرّح باكير للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأنّه "من خلال التحقيقات الأولية وجمع الأدلة الجنائية والمعطيات الميدانية، بالإضافة إلى إفادات الشهود، تبيّن ضلوع المدعوّ حسين مؤيد اليوسف في ارتكاب الجريمة". أضاف أنّ المصابين نُقلوا إلى مستشفى معرّة النعمان الوطني، في حين تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في ملابسات الجريمة، والبحث عن الجاني وإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.

في هذا الإطار، قال مروان الأحمد، من أهالي البلدة في محافظة إدلب لـ"العربي الجديد" إنّ الجريمة وقعت قرابة الساعة العاشرة ليلاً، وقد أعاد السبب إلى خلاف عائلي بين الجاني وزوجته المغدورة. أضاف أنّ اليوسف عمد إلى إطلاق النار على زوجته واثنَين من أبنائه فأرداهما قتيلَين، كذلك الأمر بالنسبة إلى شقيق لزوجته وشقيقة لها، إذ إنّ زوجته كانت في منزل ذويها خلال الجريمة.

ورأى الأحمد أنّ "الجريمة مرعبة في الحقيقة"، واصفاً إيّاها بأنّها "مجزرة". وتابع: "وفقاً للمعلومات المتوفّرة، فقد فرّ الجاني والجهات الأمنية تواصل عمليات البحث عنه"، وأكد أنّ "الأمر صادم جداً"، مشيراً إلى أنّ المنطقة لم تشهد جريمة مماثلة في السنوات الأخيرة.

في سياق متصل، تحدّث المحامي أيهم السبسبي لـ"العربي الجديد" عن هذه الجريمة في القانون السوري، وشرح أنّ "قتل الأصول أو الفروع (الآباء، الأمهات، الأبناء) من أشدّ صور القتل العمد"، مفصّلاً أنّ "قتل الأب أبناءه يُدرَج مباشرة من ضمن القتل العمد المشدّد، حتى لو لم تتوفّر ظروف أخرى". أضاف أنّ "القانون السوري يقرّ أنّ رابطة الأبوة تجعل الجرم أكثر خطورة أخلاقياً واجتماعياً، ويتّجه في الغالب إلى الحكم بالأشغال الشاقة المؤبّدة، علماً أنّه قد يصل إلى حدّ الإعدام عند اجتماع ظروف أخرى، من بينها تعدّد الضحايا وسبق الإصرار".

وبيّن السبسبي أنّ إصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح في هذه الواقعة تُعَدّ "جريمة إيذاء قصدي مستقلة، يعاقب عليها القانون كذلك وفقاً لدرجة الإصابة والعجز الذي نتج عنها". وتابع أنّ "هذه العقوبة تُضاف إلى عقوبة القتل"، متوقّعاً أن تكون "محصّلة العقوبات وفقاً للقانون الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة".

تجدر الإشارة إلى أنّ جريمة القتل هذه أتت بعد نحو ساعتَين من جريمة أخرى في شمال سورية أسفرت عن مقتل ثلاث نساء، حيث أقدم مسلحون على إطلاق النار مباشرةً على سيارة تقلّ النساء على طريق حلب أعزاز، مع العلم أنّهنّ من بلدة مريمين في ريف محافظة حلب، وهنّ من عائلة الحاج حسن وفقاً لمصادر إعلامية محلية.