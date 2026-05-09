انطلقت، اليوم السبت، بإشراف الفريق الرئاسي السوري، قافلة جديدة تضم نحو 1200 عائلة نازحة في محافظة الحسكة باتجاه قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين بريف حلب. وذكرت مديرية إعلام الحسكة، في بيان صحافي اليوم، أن ذلك يأتي في إطار استمرار عودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية بعد سنوات من النزوح. وأضافت أن القافلة ترافقها وحدات من الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ والكوارث السورية التي تعمل على توفير الدعم والمستلزمات المطلوبة خلال الرحلة.

وكانت قافلة تضم 800 عائلة من أهالي عفرين قد عادت في 14 إبريل/ نيسان الماضي باتجاه قراهم وبلداتهم، في إطار جهود الدولة المتواصلة لإنهاء ملف النزوح والعودة. وأعلنت الحكومة السورية في الـ 29 من يناير /كانون الثاني الماضي الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على وقف إطلاق النار، وبدء عملية إدماج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، وحل ملف المعتقلين والنازحين.

من جهة أخرى، بلغ عدد العائدين طوعاً من دول الجوار، نحو مليون و211 ألف شخص، من بينهم أكثر من 715 ألف عائد من تركيا. وذلك منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024 وحتى إبريل/ نيسان 2026، وفقاً لتصريح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سورية مازن علوش لـ"العربي الجديد"، موضحاً أنّ الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تواصل العمل من أجل تسهيل حركة العبور وتبسيط الإجراءات في كلّ المنافذ الحدودية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدّمة للعابرين وتأمين راحتهم وسرعة إنجاز معاملاتهم، مشيراً إلى أنّ نحو 120 ألف شخص عادوا إلى سورية من لبنان بصورة طوعية منذ بداية العام الجاري.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)