سورية: وفاة 35 وإصابة آخرين في تصادم حافلة أمنية بأخرى مدنية

- وقع حادث مروري مروع على طريق دير الزور – دمشق بين حافلتين، مما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، واستدعى إرسال حوامات لإخلاء المصابين إلى مشفى حمص العسكري. - الحادث يبرز الحاجة لتحسين البنية التحتية الطبية والإسعافية في منطقة السخنة، حيث تتكرر الحوادث بسبب الحركة الكثيفة، مما يتطلب إنشاء مستشفى ونقاط إسعاف ومركز دفاع مدني. - يأتي الحادث ضمن سلسلة حوادث مرورية في سوريا، مما يثير النقاش حول السلامة المرورية، مع دعوات لتخفيف السرعة وفحص المركبات.

توفي 35 شخصاً، وأصيب 30 آخرون، اليوم السبت، جراء تصادم حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي مع حافلة مدنية على طريق دير الزور – دمشق، بالقرب من مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، وسط سورية، في حادث يُعد من أكثر الحوادث المرورية دموية التي شهدها الطريق خلال الفترة الأخيرة، ودفعت وزارة الدفاع بعدد من الحوامات لتنفيذ عملية إخلاء طبي عاجلة للمصابين ونقلهم إلى مشفى حمص العسكري.

وقال مصدر طبي (فضل عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح) لـ"العربي الجديد" أن التصادم بين الحافلتين أدى أيضاً إلى اندلاع حريق في موقع الحادث، فيما جرى نقل عدد من المصابين إلى مستشفى تدمر لتلقي العلاج، وسط استمرار عمليات إسعاف ونقل الجرحى.

من جانبها، أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري، التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أن فرقها انطلقت من مركز تدمر إلى موقع الحادث، مع طلب مؤازرة من مراكزها في محافظة دير الزور، بهدف تسريع عمليات الاستجابة، وإنقاذ المصابين، والتعامل مع آثار الحريق الذي اندلع عقب التصادم. في حين تتابع وزارة الداخلية السورية مع الجهات المعنية ملابسات الحادث وتستكمل إجراءات الاستجابة للمصابين.

وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال مصطفى عبد الرزاق، وهو من أهالي منطقة السخنة، إن الحادث يعيد التأكيد على الحاجة الملحة لإنشاء مستشفى متكامل ونقاط إسعاف ومركز كبير للدفاع المدني في المنطقة، نظراً لتكرار الحوادث على الطريق الدولي الرابط بين دمشق ودير الزور، وما يفرضه الموقع الجغرافي من تحديات كبيرة أمام عمليات الإنقاذ. مشيراً إلى أن مدينة السخنة تقع في موقع استراتيجي على الطريق الصحراوي، إذ تبعد نحو 130 إلى 140 كيلومتراً عن مدينة دير الزور شرقاً، ونحو 250 كيلومتراً عن مدينة حمص غرباً، فيما تفصلها قرابة 70 كيلومتراً عن مدينة تدمر، الأمر الذي يجعلها محطة رئيسية لحركة المسافرين والشاحنات والآليات العسكرية، ويزيد من أهمية توفير خدمات إسعافية وطبية متقدمة فيها.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد فقط من إعلان مؤسسة الدفاع المدني السوري استجابتها لـ19 حادث سير في مختلف المحافظات السورية، أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة مدنيين، حيث عملت فرقها على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى المشافي، إلى جانب إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها.

وفي أعقاب تلك الحوادث، جدد الدفاع المدني السوري دعواته للسائقين إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، من خلال تخفيف السرعة، والتأكد من الجاهزية الفنية للمركبات، ولا سيما سلامة المكابح وماسحات الزجاج، إضافة إلى تجنب استخدام الهواتف المحمولة أو أي سلوكيات قد تؤدي إلى تشتيت الانتباه أثناء القيادة.

وشهدت سورية خلال الأشهر الماضية عدداً من الحوادث المرورية الدامية على الطرق الرئيسية. ففي 16 نيسان/إبريل 2026، أصيب عدد من عناصر قوى الأمن السورية بجروح إثر حادث سير تعرّض له باص مبيت تابع لقوى الأمن الداخلي بالقرب من بلدة معرة مصرين في ريف إدلب. كما أسفر حادث تصادم مروع بين حافلة ركاب وصهريج نفط في سبتمبر/أيلول 2025 عن مقتل 12 شخصاً، في واحدة من أكثر الحوادث دموية خلال العام الماضي.

ويعيد حادث السخنة النقاش حول واقع السلامة المرورية والبنية الخدمية على الطرق الطويلة في البادية السورية، ولا سيما طريق دمشق – دير الزور، الذي يشهد حركة مكثفة للمركبات المدنية والعسكرية، في ظل محدودية مراكز الإسعاف والخدمات الطبية على امتداده، الأمر الذي يضاعف من صعوبة الاستجابة السريعة للحوادث ويرفع من احتمالات ارتفاع أعداد الضحايا في مثل هذه الكوارث.