سورية: وزارة العدل تفصل قاضيَين في السويداء

- أصدر وزير العدل السوري قراراً بفصل قاضيين في السويداء، يُعتقد أنهما تعاملا مع السلطة المحلية التي أنشأها حكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز، بعد توترات وصدامات مسلحة في المنطقة. - أعلن محافظ السويداء توقيع مذكرة مع منظمة "زوا" لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية، تشمل إعادة تأهيل آبار مياه، وتوزيع مدافئ، ودعم مزارعين، وتدريب النساء على تصنيع المنظفات. - الاتفاق يشمل مناطق متعددة، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات السكان، مع التركيز على دعم الزراعة الذكية وتوفير مستلزمات الشتاء للنازحين.

أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس قراراً يقضي بفصل قاضيَين في محافظة السويداء جنوبي البلاد، من المرجّح أن يكون ذلك على خلفيّة تعاملهما مع السلطة المحلية التي أقامها في المنطقة حكمت الهجري

، أحد مشايخ طائفة الموحدين الدروز.

وجاء في القرار الصادر عن وزير العدل، الذي تلقّى "العربي الجديد" نسخة منه، أنّه تقرّر كفّ يد القاضي مهند برجس أبو فاعور في محكمتَي بداية الجزاء وصلح الجزاء في صلخد بمحافظة السويداء، وقاضي التحقيق الثاني في عدلية السويداء شادي فايز مرشد.

وعلى الرغم من أنّ القرار لم يتضمّن توضيحاً لأسباب هذا الإجراء، فإنّ المعطيات تدلّ على ارتباطه بتولي القاضيَين مهام في "الإدارة المحلية" التي تشكّلت في المحافظة بعد التوتّرات التي راحت تُسجَّل من يوليو/ تموز الماضي، وتخلّلتها صدامات مسلّحة بين قوات الحكومة ومقاتلين من العشائر من جهة، وفصائل محلية في السويداء من جهة أخرى .

ويرأس القاضي مهند أبو فاعور اللجنة القانونية العليا من ضمن الهيئة المحلية التي شكّلها الهجري لإدارة شؤون المحافظة بعد القطيعة مع حكومة دمشق، فيما يتولّى القاضي شادي مرشد قيادة جهاز الأمن الداخلي في السويداء. وفي أوّل تعليق على قرار كفّ يده، قال مرشد إنّه "وسام شرف"، وأشار إلى أنّ الانحياز لخدمة "أهلي في السويداء هو انحياز للعدالة نفسها"، وفقاً لما نقلت عنه شبكات محلية.

اتفاق مع منظمة "زوا"

من جهة أخرى، أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور توقيع مذكرة اتفاق مع منظمة "زوا" الدولية، الهدف منها تنفيذ حزمة مشاريع خدمية وتنموية لتلبية احتياجات السكان في عدد من بلدات المحافظة، بحسب ما ذكر عبر قناته الخاصة على تطبيق "تليغرام". وأوضح البكور أنّ الأعمال المقررة في منطقة المشنف تشمل إعادة تأهيل بئر مياه وتوزيع مدافئ، بالإضافة الى دعم 600 مزارع بالمدخلات الزراعية والحيوانية، وتنفيذ تدريبات على الزراعة الذكية مناخياً لنحو 350 مستفيداً. كذلك، يشمل الاتفاق تدريب 500 امرأة على تصنيع المنظفات من النباتات الطبية، بالتوازي مع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي.

ويمتدّ الاتفاق إلى منطقة القريا، حيث سيُصار إلى إعادة تأهيل بئرَي مياه في بلدة بكا وتزويدهما بمحوّلات كهربائية في منطقة القريا-صلخد، إلى جانب توزيع المدخلات الزراعية والحيوانية لصغار المزارعين؛ فيستفيد منها نحو 1840 مزارعاً. في الإطار نفسه، يُصار إلى توزيع مستلزمات خاصة بالشتاء في القرى التي تستضيف نازحين من ريفَي السويداء الغربي والشمالي، ويغطّي ذلك نحو 425 عائلة سوف تحصل كلّ واحدة منها على مدفأة.