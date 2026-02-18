سورية: وزارة العدل تحدد آلية شطب وإزالة الأسبقيات الإجرامية

- أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً يمنع إزالة الأسبقيات الإجرامية من السجل الجنائي، مشددة على أهمية السجل في توفير معلومات للمحققين، وضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم إصدار قرارات إزالة. - التعميم يوضح أن إزالة الأسبقيات تؤثر على فعالية التحقيقات، داعياً القضاة للحفاظ على سرية المعلومات، ومطالباً إدارة التفتيش القضائي بمتابعة التنفيذ والإبلاغ عن المخالفات. - الخبير الحقوقي عادل المحمود يشير إلى إشكاليات السجل الإجرامي وضرورة ضبط آليات الوصول إليه، مؤكداً على أهمية الوضوح التشريعي وحماية سرية البيانات لتحقيق توازن بين الأمن وإعادة التأهيل.

أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم الأربعاء، تعميماً جديداً موجّها إلى دوائر التنفيذ الجزائي في العدليات، شددت فيه على عدم إصدار أي قرارات تقضي بشطب أو إزالة الأسبقيات الإجرامية من السجل المعتمد لدى إدارة الأمن الجنائي، مؤكدة أن هذا الإجراء يخضع حصراً للضوابط المحددة في الأمر الدائم رقم /167/ ص الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 1 فبراير/شباط 2018.

وأوضح التعميم، الصادر بتاريخ 15 فبراير الجاري والموقّع من وزير العدل مظهر الويس، أنه يأتي إشارة إلى كتاب سابق لوزارة الداخلية تناول مسألة شطب وإزالة الأسبقيات الإجرامية، وذلك عقب رصد قيام بعض دوائر التنفيذ الجزائي بإصدار قرارات قضائية تقضي بإزالتها من السجلات المعتمدة.

وأفاد التعميم بأن السجل المخصص للأسبقيات الإجرامية لدى إدارة الأمن الجنائي يشكل مرجعاً أساسياً في التحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية، إذ يزود المحققين بمعلومات أولية حول المشتبه بهم، وإذا كانوا من أصحاب السوابق، بما يساعد على توجيه مسار التحقيقات في الجرائم المختلفة.

وبيّنت وزارة العدل أن إزالة الأسبقيات تعني محوها واعتبارها كأنها لم تكن، بما يحول دون إمكانية العودة إليها أثناء التحقيقات الأولية أو الاستفادة منها عند الضرورة، الأمر الذي قد ينعكس على فعالية الإجراءات التحقيقية. وبناء عليه، دعت الوزارة القضاة رؤساء دوائر التنفيذ الجزائي إلى التقيد بالتعليمات النافذة وعدم إصدار أي قرارات تقضي بالإزالة، مع ترك مسألة الشطب للآليات المحددة في الأنظمة المعمول بها، والتشديد على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في هذه السجلات. كما طلب التعميم من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين متابعة تنفيذ مضمونه، وإبلاغ الوزارة بأي مخالفات قد تسجل في هذا الإطار.

وفي السياق، يعتبر الخبير الحقوقي عادل المحمود في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ملف الأسبقيات الإجرامية يطرح إشكالية مركبة تتقاطع فيها اعتبارات العدالة الجنائية مع حقوق الأفراد بعد انتهاء محكومياتهم، وأن وجود سجل للأسبقيات قد يكون مبرراً من الناحية الإجرائية لجهات التحقيق، كونه يساعد في تكوين تصور أولي عن المشتبه بهم.

لكنه يرى أن الإشكال يكمن في كيفية استخدام هذه البيانات والضمانات القانونية المحيطة بها، حتى لا تتحول إلى عبء دائم يلاحق الأشخاص بعد استيفاء العقوبة. وأشار المحمود إلى أن النقاش لا يتعلق برفض وجود السجل بحد ذاته، بل بضبط آليات الوصول إليه وحدود استخدامه، لافتاً إلى أن المعايير الحقوقية الحديثة تميل إلى تحقيق توازن بين حق المجتمع في الأمن وحق الفرد في إعادة بناء حياته، وهو ما يستدعي سياسات واضحة تمنع إساءة استخدام المعلومات أو تسريبها خارج الإطار القضائي.

وفي قراءته للتمييز بين مفهومي "الشطب" و"الإزالة"، أوضح أن الشطب يفهم عادة بوصفه إجراء منظماً تحكمه ضوابط إدارية وقانونية تتيح تقييد الوصول إلى السابقة ضمن شروط معينة، بينما تعني الإزالة محوها بصورة كاملة واعتبارها كأنها لم تكن، وهو فارق قانوني دقيق قد تترتب عليه آثار مختلفة في مسار التحقيقات وفي حقوق الأشخاص المعنيين.

واعتبر المحمود أن حساسية هذا التفريق تستدعي مزيداً من الوضوح التشريعي، بحيث تحدد بشكل صريح الجهة المخولة باتخاذ القرار، والمعايير التي يبنى عليها، والضمانات المرتبطة بحقوق الأفراد، مشدداً على أن غياب هذا الوضوح قد يفتح الباب لاجتهادات متباينة بين الجهات القضائية والإدارية.

كما لفت إلى أن حماية سرية البيانات تعد ركناً أساسياً في أي تنظيم قانوني يتعلق بالسجلات الإجرامية، وأن الإبقاء على هذه المعلومات يجب أن يظل محصوراً ضمن إطار العدالة وبما يخدم أغراضاً محددة، لا أن يتحول إلى وسيلة للتأثير على فرص الأفراد في العمل أو الاندماج الاجتماعي بعد انتهاء محكومياتهم. ورأى أن تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن ومبادئ إعادة التأهيل هو المعيار الأهم الذي ينبغي أن يحكم أي تعديل أو توجيه قانوني في هذا الملف.