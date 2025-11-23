سورية: مقتل 4 خلال سطو مسلح في منطقة دير عطية

- في عملية سطو مسلح على مكتب صرافة ومكتب تأجير سيارات في دير عطية بريف دمشق، قُتل أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخران، حيث أطلق المسلحون النار بشكل عشوائي أثناء محاولتهم الفرار. - في مدينة الحارة بريف درعا، فرضت السلطات حظر تجوال بعد انتشار شائعات عن مغارة مليئة بالذهب، مما أدى إلى تجمع آلاف المدنيين وتدخل القوات الأمنية لتفريقهم. - مديرية الصنمين تتابع الشائعات حول اكتشاف مغارة ذهب، وتنتظر وصول فريق مختص لتحديد طبيعة الفتحة المكتشفة، محذرة من الانجرار وراء الشائعات.

قتل أربعة أشخاص مساء اليوم السبت خلال عملية سطو مسلح على محل للصرافة في منطقة دير عطية بريف دمشق الشمالي الغربي. ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر أمني قوله إن ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية قاموا بعملية سطو مسلح على مكتب صرافة ومكتب تأجير سيارات، وارتكبوا جريمة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف المصدر أن قوى الأمن الداخلي انتشرت مباشرة في مكان الجريمة وتعمل على ملاحقة المجرمين للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء. وذكرت شبكات محلية أن ثلاثة مسلحين ملثمين اقتحموا مكتب الصرافة ما استرعى انتباه مكتب تأجير سيارات مجاور، حيث حاول العاملون في مكتب السيارات تقديم المساعدة في إيقاف السارقين الذين كانوا يستقلون دراجة نارية، لكن هؤلاء بادروا إلى إطلاق النار بشكل عشوائي ما أدى الى إصابة 6 أشخاص، توفي 4 منهم.

من جهة أخرى، فرضت السلطات السورية حظر التجوال في مدينة الحارة بريف درعا الشمالي الغربي، جنوبي سورية مساء اليوم، إثر تجمع آلاف المدنيين داخل المدينة بعد انتشار شائعات حول العثور على مغارة أثرية مليئة بالذهب. وذكر الناشط محمد الخالد لـ"العربي الجديد" أنه "بعد انتشار شائعة العثور على مغارة مليئة بالذهب في مدينة الحارة، احتشد آلاف الناس في المكان، وحدث تدافع وصراخ، ما دفع القوات الأمنية الى إطلاق النار في الهواء لتفريق الجموع".

وأضاف أن ذلك "أدى الى إصابة شخص على الأقل بجروح، قبل أن تبادر السلطات الأمنية إلى فرض حظر تجوال في المدينة بعد استدعاء مزيد من التعزيزات من مدينة الصنمين". ونقلت صفحات محلية عن مدير منطقة الصنمين، وائل الزامل، قوله إن مديرية الصنمين تتابع ما يُتداول على وسائل التواصل حول اكتشاف مغارة تحتوي على ذهب أثناء حفر قبو أحد المنازل في مدينة الحارة. وكشف أن ما ظهر حتى الآن هو فتحة صغيرة خلال أعمال الحفر، وما زالت طبيعتها مجهولة، ولم تسجَّل أي مشاهدة أو دليل على وجود ذهب في الموقع.

وأضاف الزامل: "اتخذت وحدات الأمن إجراءات انتشار في المنطقة لمنع حالات التدافع بعد ازدياد أعداد المواطنين حول مكان الحفر، وذلك حفاظاً على سلامتهم، وننتظر وصول فريق مختص من مديرية الآثار لإجراء الكشف الفني وتحديد طبيعة الفتحة بشكل دقيق". وحث المواطنين على عدم الانجرار وراء الشائعات، ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، محذرا من أن استمرار التجمعات قد يعرّض حياة الناس لخطر التدافع والازدحام.