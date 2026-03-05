سورية: مقبرة جماعية إضافية في ريف دمشق

- اكتشف الدفاع المدني السوري مقبرة جماعية جديدة في عدرا بريف دمشق، حيث عُثر على رفات 14 شخصًا، وتم توثيقها وفق البروتوكولات المعتمدة لتسليمها للجهات المعنية. - منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، تم اكتشاف عشرات المقابر الجماعية في سوريا، خاصة في ريف دمشق، حيث دفن النظام السابق آلاف الجثث لمعتقلين قضوا تحت التعذيب. - يُعتبر ملف المقابر الجماعية في سوريا "نازفاً ومفتوحاً"، حيث تم إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في مايو 2025 لكشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.

في سياق اكتشاف مقابر جماعية دفن فيها النظام البائد سوريين قتلهم خلال سنوات الثورة، عثر الدفاع المدني السوري على مقبرة جماعية إضافية في مدينة عدرا بريف العاصمة دمشق. وقد أتى ذلك بعد يومَين فقط من اكتشاف مقبرة جماعية أخرى في المنطقة نفسها.

وذكر الدفاع المدني السوري، في بيان نشره أمس، أنّ فرقه استجابت لبلاغ وصل إلى مركزه في عدرا، شرقي العاصمة دمشق، يفيد بالعثور على رفات أثناء عمليات حفر وتجهيز أساسات لإنشاء مطحنة أغذية، وأشار إلى أنّ عمليات البحث استمرّت على مدى يومَين (الاثنين والثلاثاء)، موضحاً أنّ فرقه عثرت بدايةً على رفات تعود إلى أربعة أشخاص، وفي اليوم الثاني انتشلت رفات إضافية تعود إلى عشرة أشخاص.

وبيّن أنّ العمل جرى وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق الرفات وجمعها وانتشالها، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المعنية لاتّخاذ الإجراءات اللازمة، ودعا الأهالي إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، كي لا يُلحقوا ضرراً بالغاً بمسرح الجريمة يؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية.

ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عُثر على عشرات المقابر الجماعية في مختلف أرجاء البلاد، ولا سيّما في أرياف دمشق وحلب وحماة. ولعلّ كبرى المقابر المكتشفة تقع في منطقة القطيفة بريف دمشق، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز في عام 2025، بيّنت فيه أنّ نظام الأسد نقل بين عامَي 2019 و2021 آلاف الجثث لمعتقلين قضوا تحت التعذيب من مقبرة جماعية في القطيفة وحفر ثانية ضخمة في الصحراء خارج بلدة الضمير.

ويُعتقَد أنّ النظام البائد كان يدفن القتلى السوريين، ولا سيّما الذين قضوا تحت التعذيب خلال سنوات الثورة، في مقابر جماعية في محيط العاصمة دمشق. وتشير التقديرات إلى أنّ عشرات الآلاف دُفنوا فيها، خصوصاً في السنوات الأولى من الثورة في منطقة القطيفة التي كانت تسيطر عليها الفرقة الثالثة في جيش الأسد.

وفي أواخر عام 2024، بعد أيام من سقوط نظام الأسد، كُشف عن مقابر جماعية عدّة تضمّ رفات آلاف السوريين الذين قضوا تحت التعذيب في منطقة جسر بغداد، شمال شرقي دمشق، وغير بعيد عن سجن صيدنايا سيّئ الصيت، وفي منطقة الحسينية بريف دمشق.

كذلك كُشفت خمس مقابر جماعية في محافظة حلب، شمالي البلاد، لعلّ كبراها تقع في منطقة خان العسل، غربي مدينة حلب، وقد دُفنت فيها نحو سبعة آلاف جثة، وأخرى في منطقة حلب الجديدة دُفنت فيها نحو 1500 جثة. كذلك اكتُشفت مقابر جماعية عدّة في محافظة حمص، أبرزها في منطقة القبو في الريف الغربي.

ويُعَدّ ملفّ المقابر الجماعية والمفقودين في سورية "نازفاً ومفتوحاً"، بحسب فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الانسان، الذي يدعو إلى تعامل حكومي معه "أكثر جدية وأكثر فعالية"، بحسب ما قاله في حديث إلى "العربي الجديد". وشدّد عبد الغني على وجوب أن يحضر هذا الملف بصورة دائمة في المشهد السوري، إلى جانب ملفّ العدالة الانتقالية وملف المحاسبة، وطالب كذلك الحكومة بإيضاحات بشأن الخطوات التي تقوم بها في هذه الملفات، داعياً إلى تحديد مواقع المقابر الجماعية والحفاظ عليها، وإذ أكد أنّ هذا أمر يجري حتى اللحظة "بصورة جيدة"، رأى أنّه يتطلب إمكانيات مالية كبيرة.

وتابع مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان قائلاً إنّه لا بدّ من أن تكون للحكومة "رؤية" بخصوص هذا الملفّ، وأن تجد آليات تنسيق واضحة بين المؤسسات المعنية بهذه الملفات الإنسانية والحقوقية، وأكمل أنّه مع عودة العمل في السجلات المدنية، صار بالإمكان تحديد مصير كثيرين من المختفين قسراً.

في سياق متصل، بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، أمس الأربعاء، مع وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية التابعة للأمم المتحدة، سبل تعزيز التعاون وتسريع خطوات العدالة الانتقالية. وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، بيّنت اللجنة امتلاكها توثيقاً وأدلةً منذ عام 2011 لدعم عمل الهيئة التي أفادت أمس بأنّها في صدد إنشاء "سجل وطني شامل للضحايا"، بالتعاون مع منظمة "حراس الحقيقة"، ليكون "قاعدة وطنية جامعة تخدم مسارات العدالة الانتقالية كافة"، على أن "يتم بناؤه على مراحل تضمن الدقة والسرية وحماية البيانات".

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد أُنشئت في مايو/ أيار 2025، لتُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبّب فيها النظام البائد، ومساءلة المسؤولين عنها ومحاسبتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.