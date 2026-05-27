سورية: مفقودون في غرق قارب هجرة غير نظامية قبالة طرطوس

- تواصل فرق خفر السواحل والدفاع المدني والقوات البحرية السورية البحث عن أربعة مفقودين بعد غرق قارب هجرة غير نظامية قبالة سواحل طرطوس، حيث تم إنقاذ ستة أشخاص. - شهدت محافظة دير الزور حوادث غرق بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، مما أدى إلى وفاة ستة أطفال في يوم واحد وجرف جسر حربي في بلدة المريعية. - تأتي هذه الحوادث بعد تحذيرات من الجهات المختصة بشأن ارتفاع منسوب النهر، مع دعوات للسكان للابتعاد عن ضفتيه وتوخي الحذر.

تواصل فرق خفر السواحل والدفاع المدني والقوات البحرية، اليوم الأربعاء، عمليات البحث عن أربعة مفقودين بعد غرق قارب هجرة غير نظامية قبالة سواحل طرطوس غربي سورية أخيراً، في حادثة تزامنت مع سلسلة حوادث غرق أخرى شهدتها مناطق على امتداد نهر الفرات وأودت بحياة ثلاثة أطفال شرقي البلاد.

وأفاد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش، في منشور على موقع إكس، بأنّ فرق خفر سواحل سورية بالتعاون مع الدفاع المدني السوري والقوات البحرية السورية تمكّنت من إنقاذ ستة أشخاص عقب غرق قارب يُستخدَم في تهريب الأشخاص بالقرب من منطقة العريضة فجر اليوم الأربعاء، لافتاً إلى استمرار عمليات البحث والتمشيط للعثور على أربعة مفقودين آخرين.

من جهته، أفاد الدفاع المدني السوري بأنّ فرقه في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بطرطوس تلقّت بلاغاً عن غرق قارب بالقرب من الساحل الجنوبي، وعلى متنه عشرة أشخاص وفقاً للمعطيات الأولية. أضاف أنّ فرق الإنقاذ بدأت عمليات البحث فوراً بالتعاون مع خفر السواحل والقوى البحرية، وتمكّنت من إنقاذ ستّة أشخاص وتقديم الإسعافات الأولية لهم، مؤكدةً أنّ أربعة ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال مصدر أمني في طرطوس لـ"العربي الجديد" إنّ هؤلاء الأشخاص كانوا يحاولون الوصول إلى لبنان بطريقة غير نظامية عندما غرق قاربهم، مضيفاً أنّ لا معلومات متوفّرة بشأن هويّاتهم بسبب أوضاعهم الصحية، مع العلم أنّهم نُقلوا إلى المستشفى.

وفي وقت تتواصل فيه عمليات التمشيط عند الساحل، شهدت محافظة دير الزور شرقي سورية حوادث غرق متفرقة في نهر الفرات، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في منسوب مياهه، اليوم الأربعاء. وقال محمد الحسين، من أهالي دير الزور، لـ"العربي الجديد"، إنّ طفلاً توفي غرقاً في بلدة زغير، غربي المحافظة، بعدما جرفت مياه النهر أربعة أطفال كانوا على مقربة من إحدى ضفّتَيه، مع العلم أنّ الأهالي تمكّنوا من إنقاذ الأطفال الثلاثة الآخرين.

وأوضح الحسين أنّ ارتفاع منسوب المياه وقوة التيار، في الأيام الأخيرة، زادا من مخاطر الاقتراب من النهر، لافتاً إلى أنّ الأهالي صاروا يتخوّفون من ذلك، مع تسجيل تغيّر واضح في حركة المياه وسرعة تدفّقها. وفي حادثة منفصلة بعد ساعات، توفي طفلان آخران غرقاً في نهر الفرات، في بلدة الخريطة بريف دير الزور الغربي، لترتفع حصيلة الحوادث المسجّلة في يوم واحد إلى ستّ حالات غرق بين الأطفال، انتهت بوفاة ثلاثة وإنقاذ ثلاثة آخرين.

وأشار الحسين إلى أنّ مياه الفرات جرفت كذلك جسراً حربياً في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي يعكس حجم الارتفاع في منسوب المياه وقوة اندفاعها.

— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) May 27, 2026

وتأتي هذه الحوادث بعد أيام من تحذيرات أطلقتها الجهات المختصة وفرق الدفاع المدني بشأن ارتفاع منسوب نهر الفرات نتيجة زيادة تصريف المياه، وسط دعوات للسكان للابتعاد عن ضفتَي النهر وتوخّي الحذر، خصوصاً في المناطق القريبة من مجرى المياه.

وتعيد حوادث اليوم إلى الأذهان وقائع غرق مشابهة شهدتها البلاد في الأشهر الماضية. ففي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، توفي ثلاثة أشخاص في غرق قارب صيد قبالة جزيرة أرواد بمحافظة طرطوس بسبب ارتفاع الأمواج، في حين أُنقذ شخصان آخران.