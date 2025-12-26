- أعلنت وزارة التربية والتعليم في سورية عن آلية جديدة لدمج المعلمين العائدين من تركيا، الذين عملوا في مدارس مؤقتة دون عقود رسمية، مما يثير آمالهم في الاندماج بالنظام التعليمي السوري. - المعلمة هدى الآغا، التي عملت في تركيا لأكثر من خمس سنوات، تأمل في أن يتيح القرار الجديد دمجها وزملائها، رغم عدم وضوح الشروط والفئات المشمولة. - يواجه القرار تحديات مثل اختلاف المؤهلات والانقطاع عن التدريس، ويتطلب توضيحًا بشأن شمول جميع المتطوعين وطبيعة المناصب المتاحة، في ظل تحديات القطاع التربوي السوري.

مع إعلان وزارة التربية والتعليم في سورية عن آلية جديدة تهدف إلى دمج الكوادر التعليمية العائدة من تركيا في المنظومة التربوية، عاد ملفّ آلاف المعلّمين الذين اشتغلوا في مدارس التعليم المؤقتة بتركيا إلى الواجهة، حاملاً معه أسئلةً اجتماعيةً وإنسانيةً تتجاوز الجانب الإداري البحت.

وكان هؤلاء المعلّمون قد مثّلوا في خلال سنوات اللجوء ركيزةً أساسيةً في الحفاظ على حقّ التعليم للأطفال السوريين، في ظروف وُصفت بالصعبة والاستثنائية، وصُنّفوا معلّمين "متطوّعين" وعملوا من دون عقود رسمية ولا ضمانات وظيفية.

تقول المعلّمة هدى الآغا، التي قضت أكثر من خمسة أعوام متطوّعةً في تعليم أطفال لاجئين من سورية بولاية هاتاي التركية، إنّ الدافع الأساسي لعملها "لم يكن مادياً، بل إنسانياً بحتاً". تضيف لـ"العربي الجديد": "عملنا لأشهر من دون رواتب، وأحياناً بأجور بسيطة، وكان همّنا ألا يبقى الأطفال السوريون المهجّرون بعيدين عن المدارس أو عن لغتهم الأم".

وتشير الآغا إلى أنّ متطوّعين كثيرين خضعوا لدورات تدريبية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) واكتسبوا خبرة ميدانية طويلة، قبل أن يُفصلوا في عام 2017 عقب قرار دمج التلاميذ السوريين في المدارس التركية، من دون تعويض ولا بدائل. ومع عودتها إلى سورية أخيراً، تعبّر الآغا عن أملها بأن يمثّل قرار وزارة التربية والتعليم خطوة فعلية لدمجها وزملاءها في الإطار التدريسي القائم، لافتةً إلى أنّ "القرار ما زال غير واضح لجهة الشروط والفئات المشمولة".

وتفيد بيانات وزارة التربية التركية بأنّ عدد المعلّمين السوريين المتطوّعين في مراكز التعليم المؤقت تخطّى 13 ألف معلّم ومعلّمة حتى عام 2017. لكنّ تصنيفهم "متطوّعين" حال دون استفادتهم من قوانين العمل، الأمر الذي تركهم لاحقاً من دون أيّ صفة مهنية معترف بها.

في الإطار نفسه، يروي المعلّم أحمد جازة من ريف إدلب تجربته المشابهة لتجربة هدى الآغا، فهو عمل في مخيمات مدينة الإصلاحية التركية منذ عام 2012، ودرّس اللغة العربية للأطفال السوريين، وحصل على ثلاث شهادات تدريبية من منظمة يونيسف، إلى جانب متابعته دراسته الجامعية في تركيا. ويقول: "أدّينا واجبنا تجاه أطفالنا عندما تُركوا من دون تعليم. عملنا بلا مقابل، واليوم نأمل أن تُنصفنا وزارة التربية من خلال تثبيتنا واحتساب سنوات خدمتنا".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نظّم عددٌ من المعلّمين العائدين من تركيا وقفةً احتجاجيةً أمام مديرية التربية في إدلب، مطالبين بإعادة تثبيتهم من ضمن ملاك الوزارة، في مؤشّر إلى حجم القلق الاجتماعي الذي يرافق هذا الملف.

من جهته، يرى الموجّه التربوي أحمد نعسان أنّ قرار تشكيل لجنة لدراسة إمكانية ضمّ هؤلاء المعلّمين إلى المنظومة التعليمية في سورية خطوة إيجابية، لكنّه يلفت إلى تحديات قائمة، من أبرزها اختلاف المؤهلات العلمية والانقطاع الطويل عن التدريس لدى عدد منهم. يضيف نعسان لـ"العربي الجديد" أنّ "القرار في حاجة إلى توضيح"، متسائلاً عمّا إذا كان سيشمل جميع المتطوّعين وعن طبيعة المناصب التي قد يُعيَّنون فيها، بالإضافة إلى مصير سنوات الخدمة السابقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ "العربي الجديد" حاول الاتصال بالمكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم السورية، غير أنّه لم يحصل على أيّ ردّ حتى كتابة هذا التقرير.

ويأتي هذا الملف في وقت يعاني فيه القطاع التربوي في سورية من تحديات عديدة، من بينها عودة معلّمين مفصولين سابقاً وزيادة أعداد الكوادر في عدد من المناطق، وذلك في مقابل نقصٍ مسجّل في مناطق أخرى. وبين هذه التحديات، تبقى قضية المعلّمين العائدين من تركيا ذات بعد اجتماعي عميق، إذ لا تتعلّق بالوظيفة فقط بل بالاعتراف بسنوات من "العمل التطوّعي" الذي ساهم في حماية جيل كامل من التسرّب المدرسي، في واحدةٍ من أصعب مراحل الأزمة السورية.