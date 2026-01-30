سورية: قرار يفتح باب عودة تلاميذ إلى مدارس الرقة ودير الزور والحسكة

- أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية قرارًا يسمح للتلاميذ غير المقيّدين في مناطق مثل الرقة والحسكة ودير الزور وريف حلب الشرقي بالعودة إلى المدارس عبر إجراءات تحديد المستوى التشخيصي، مما يوفر فرصة طال انتظارها لاستئناف التعليم. - يهدف القرار إلى دمج التلاميذ المنقطعين بآليات مرنة تراعي أوضاعهم، مع توزيع 700 ألف كتاب مدرسي وتشكيل لجنة لتقييم المباني المدرسية وتأمين متطلبات السلامة. - تشدد الوزارة على أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة والمجتمع لضمان نجاح الإجراءات، مؤكدة أن التعليم أولوية وطنية مع اتخاذ خطوات لضمان استقرار العملية التربوية.

بعد أعوام من الانقطاع القسري عن التعليم، وجد آلاف من تلاميذ سورية في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور وأجزاء من ريف حلب الشرقي نافذة أمل للعودة إلى مقاعد الدراسة، عقب صدور قرار وزارة التربية والتعليم رقم 504 المتعلق بتنظيم إجراءات تحديد المستوى التشخيصي للتلاميذ غير المقيّدين في المدارس العامة، في مناطق عانت طويلاً من اضطراب العملية التعليمية وخروجها عن إطار الوزارة.

ويرى كثيرون من تلاميذ وأولياء أمور في هذا القرار "فرصة" طال انتظارها وليس مجرّد إجراء إداري. التلميذ عبود الجبار (15 عاماً) من ريف دير الزور، شرقي سورية، واحد من هؤلاء، علماً أنّه كان قد انقطع عن الدراسة قبل ثلاثة أعوام بعد إغلاق أبواب مدرسته واعتماد مناهج غير معترف بها رسمياً. ويخبر عبود "العربي الجديد" أنّ محاولات متابعته التعليم بوسائل بديلة فشلت، لأنّ الشهادات الصادرة في منطقته لم تكن تحظى باعتراف رسمي. بالنسبة إليه وإلى عائلته، فإنّ عودته اليوم إلى المدرسة، مع الخضوع لتحديد مستوى، أمر جيّد، وإن عاد في ذلك خطوة إلى الوراء.

بدورها، تستفيد مريم عبد السلام (13 عاماً) في الرقّة، شمالي سورية، من القرار الأخير. وكانت قد تنقّلت مع عائلتها أكثر من مرّة في الأعوام الأخيرة، وكانت المدارس في حينه تغلق أبوابها أو تعمل بصورة متقطّعة، مع نقص كبير في الكوادر التعليمية. وتخبر والدة مريم "العربي الجديد" أنّ ابنتها بقيت مدّة عاميَن تقريباً خارج أيّ إطار تعليمي منظّم، مشيرةً إلى أنّ "الخوف الأكبر كان من عدم حصول مريم على تعليم حقيقي". وتؤكد أنّ "القرار أعاد إلينا الأمل بعودة مستقرّة إلى المدرسة، من ضمن تعليم معترف به".

في الإطار نفسه، اضطرّ خالد العمري (17 عاماً) من ريف الحسكة في شمال شرق سورية إلى ترك المدرسة والعمل لمساعدة عائلته، منقطعاً بذلك عن المدرسة مدّة عامَين. ويشير لـ"العربي الجديد" إلى أنّ الواقع التعليمي في منطقته، إلى جانب الضغوط المعيشية، أرغمه على الابتعاد عن التعليم. ويقول خالد: "لم أكن أرغب في ترك المدرسة، لكنّني لم أكن أملك الخيار. الآن أفكر بالعودة، حتى لو بدأت من مستوى أدنى"، مؤكداً أنّ "القرار منحني فرصة ثانية لم أكن أتوقّعها".

وتفيد وزارة التربية والتعليم السورية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، بأنّ القرار جاء استجابة للأوضاع الاستثنائية التي مرّت بها المناطق المشمولة به، في إشارة إلى سنوات من الاضطراب التي أثّرت مباشرةً على العملية التعليمية. ويقول مدير دائرة الإعلام لدى وزارة التربية والتعليم حمزة حورية لـ"العربي الجديد" إنّ القرار يهدف إلى "احتواء التلاميذ المنقطعين (عن المدرسة) ودمجهم في العملية التعليمية وفقاً لآليات مرنة تراعي أوضاعهم النفسية والتعليمية، من دون حرمان أيّ تلميذ من حقّه في التعلّم".

يضيف حورية أنّ القرار ينصّ على "إجراء سبر تحديد مستوى تشخيصي للتلاميذ غير المقيّدين في المدارس العامة بمحافظات الرقة ودير الزور والحسكة، وبمناطق ريف حلب المحرّرة حديثاً، تمهيداً لقبولهم في صفوف التاسع (الأساسي) والأول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي بالفرعَين العلمي والأدبي، وفقاً لإجراءات السبر وشروطه وتعليمات القيد والقبول المرفقة بالقرار".

ويتابع حورية أنّ وزارة التربية والتعليم بدأت بـ"خطوات عملية مرافقة للقرار، من بينها توزيع أكثر من 700 ألف كتاب مدرسي في دير الزور والرقة وريف حلب"، موضحاً أنّ "شحنات الكتب تشمل كلّ المراحل التعليمية، وقد بدأ تجهيزها منذ صباح أمس الخميس لتوزيعها تباعاً على المدارس". ويلفت مدير دائرة الإعلام إلى أنّ "الخطوة الأولى تمثّلت في تشكيل لجنة مركزية متخصّصة، بإشراف مباشر من الوزير محمد عبد الرحمن تركو، تضمّ معاونين وعدداً من المديرين المعنيّين لمتابعة الواقع الميداني ولتقييم المباني المدرسية ولتأمين متطلبات السلامة والحراسة ولحصر النقص في الكوادر التعليمية والإدارية، إلى جانب تحديد أولويات الترميم والصيانة، بما يضمن عودة التعليم إلى مساره الطبيعي في أقصر وقت ممكن".

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنّ نجاح هذا الإجراء في سورية يتطلّب تعاوناً بين الأسرة والإدارة المدرسية والمجتمع المحلي، مشدّدةً على أنّ التعليم أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأنّ المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيداً من الإجراءات لضمان استقرار العملية التربوية، لا سيّما في المناطق التي شهدت اضطرابات طويلة.

وفي حين يترقّب السوريون تطبيق القرار على الأرض، يبقى الرهان على قدرة وزارة التربية والتعليم على تحويل النصوص إلى واقع فعلي يعيد آلاف التلاميذ المنقطعين عن المدرسة إلى مسارهم التعليمي، ويحدّ من آثار أعوام الضياع التي خلّفتها ظروف السيطرة والاضطراب في تلك المناطق.