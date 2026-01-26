- أعلنت اللجنة المركزية لاستجابة حلب عن تسيير قافلة إنسانية من حلب إلى عين العرب (كوباني) تتضمن 24 شاحنة محملة بمواد طبية وإغاثية، وذلك بعد تمديد مهلة وقف إطلاق النار لضمان استمرار الخدمات الأساسية. - حذرت 60 منظمة مدنية وحقوقية من تفاقم الأوضاع الإنسانية شمال وشرق سورية، حيث أدى التصعيد إلى نزوح 134 ألف شخص ونقص حاد في المأوى والغذاء، مع وفاة أربعة أطفال في كوباني بسبب البرد. - رغم أهمية القافلة، أكد مسؤولون أن المدينة محاصرة بسبب المعارك، مما أدى إلى أزمة كارثية في ظل انعدام المحروقات والمواد الأساسية، وناشدت الجهات الفاعلة التدخل العاجل.

أعلنت "اللجنة المركزية لاستجابة حلب" (حكومية)، بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة، تسيير قافلة إنسانية من مدينة حلب باتجاه منطقة عين العرب (كوباني) شمالي سورية، الأحد. وتضم القافلة 24 شاحنة محمّلة بمواد طبية وإغاثية ولوجستية. وأكدت اللجنة أن إرسالها يأتي بعد تمديد مهلة وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً، وحرصاً على ضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى حين دخول مؤسسات الدولة السورية إلى المنطقة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن الاتفاق الموقع في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، والذي ينص على إخلاء المنطقة من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار.

وفي السياق، أوضح مسؤول العلاقات العامة في محافظة حلب، مأمون الخطيب، لـ"العربي الجديد"، أن القافلة تحمل مواد غذائية ووسائل تدفئة ومواد خبز وأدوية، وسيتم إيصالها حتى آخر نقطة للجيش السوري، قبل أن تكمل طريقها إلى داخل عين العرب، على أن تتولى الأمم المتحدة آلية التوزيع. وأضاف أن هناك خططاً لإرسال قوافل إضافية "بحسب المعطيات الميدانية".

تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية

وبالتوازي، حذّرت نحو 60 منظمة مدنية وحقوقية سورية، في بيان مشترك، من تفاقم خطير في الأوضاع الإنسانية والأمنية شمال وشرق سورية. ودعت المنظمات إلى حماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية، مؤكدة أن التصعيد الأخير أدى إلى نزوح أكثر من 134 ألف شخص خلال فترة قصيرة (وفق تقديرات أممية)، توزّعوا على مدن القامشلي وعامودا والمالكية (ديريك) وكوباني، في ظل نقص حاد في المأوى والغذاء، وتفاقمت معاناتهم بفعل الظروف الجوية القاسية.

وتشهد مدينة "كوباني" أوضاعاً بالغة الصعوبة، مع انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت منذ أيام. وقالت سها مصطفى (من سكان المدينة) إن المخزون الغذائي لدى الأهالي بدأ بالنفاد، وإن عائلات نازحة "تنام في الشوارع وسط البرد القارس". بدورها، أكدت الصيدلانية أمل محمد أن الأطفال هم الأكثر تضرراً في ظل نقص الأدوية ومواد التدفئة. وكان الهلال الأحمر الكردي قد أعلن وفاة أربعة أطفال نتيجة البرد الشديد في كوباني، فيما نُظمت وقفات احتجاجية في مدن عدة (بينها عامودا) للمطالبة بفك الحصار.

حصار "عين العرب"

في المقابل، حذّر مسؤولون محليون من أن القافلة، رغم أهميتها، لا تكفي لاحتواء الكارثة. وقال عدنان بوزان، عضو إدارة المجلس المحلي في كوباني، لـ"العربي الجديد"، إن المدينة محاصرة بشكل كامل منذ أكثر من أسبوع، نتيجة المعارك التي دارت بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والجيش السوري.

وأوضح بوزان أن الجهة الغربية من كوباني تخضع لسيطرة الجيش السوري، فيما تشهد الجهة الشرقية (منطقة تل أبيض والطريق الدولي M4) توترات عسكرية أدت لإغلاق المداخل. وأضاف أن الحصار "خلق أزمة كارثية"، في ظل انعدام مادة المازوت، قائلاً: "اليوم لا يستطيع أي شخص شراء لتر مازوت واحد لتدفئة أطفاله".

ولفت بوزان إلى أن الأزمة تعقّدت مع موجة نزوح واسعة إلى داخل المدينة، شملت أكراداً من الطبقة والرقة، إضافة إلى نزوح كامل لقرى جنوب كوباني. وأكد أن الاحتياجات الأكثر إلحاحاً هي: المحروقات، والغاز، والطحين، وحليب الأطفال، والأدوية.

من جهتها، ناشدت آلا أحمد، المتطوعة في فريق "هيز" لمساندة مرضى السرطان، في حديث لـ"العربي الجديد"، الأطراف الفاعلة والمنظمات المدنية التدخل العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني المزري بشمال شرق سورية، وتأمين احتياجات النازحين الجدد من الطبقة والرقة.