سورية: غرق طفلتَين في الحسكة يكشف عمق الكارثة وسط المنخفض الجوي

- شهدت محافظة الحسكة كارثة إنسانية بسبب أمطار غزيرة وعواصف، مما أدى إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، وتدهور الوضع في مناطق مثل القامشلي وتل حميس بسبب غياب الخدمات الأساسية. - تسببت السيول في وفاة الطفلتين ندى وسارة، وإصابة طفلين بانفجار لغم، وانهيار منازل وغرق مستودعات، مما أدى إلى نزوح عائلات وانقطاع الكهرباء والمياه. - تأثرت الزراعة بشكل كبير، حيث غمرت المياه الأراضي ونفقت المواشي، مع استجابة محدودة من البلديات والمنظمات الإنسانية، مما دفع السكان لمناشدة الجهات المعنية.

خلّف المنخفض الجوي، الذي ضرب محافظة الحسكة في شمال شرق سورية وأريافها أخيراً، كارثة إنسانية، لا سيّما مع الخسائر التي سُجّلت في الأرواح وفي الممتلكات. وتشهد مناطق الجزيرة السورية، منذ نحو أسبوع، أمطاراً غزيرة مع عواصف رعدية، الأمر الذي ألحق أضراراً كبيرة في البنية السكنية ومصادر الرزق، فيما سقط ضحايا، في ظلّ غياب شبه كامل للاستجابة الخدمية والإنسانية.

وفي واحدة من الحوادث المأساوية الأخيرة، توفيت الطفلتان الشقيقتان ندى وسارة أحمد الطحيمر في قرية الصديدية بريف اليعربية الشمالي، بعد سقوطهما في نفق مكشوف من مخلفات حرب سورية امتلأ بمياه الأمطار وتحوّل إلى بركة قاتلة. ووفقاً لمصادر محلية، سقطت إحدى الطفلتين أوّلاً، قبل أن تحاول شقيقتها إنقاذها، فغرقتا معاً في المكان. أتى ذلك في حين يفيد سكان في الحسكة تباعاً بوقوع وفيات، إمّا غرقاً في المنازل وإمّا في السيول الجارفة، بالإضافة إلى إصابات ناجمة عن انهيار مبانٍ متصدّعة.

في سياق متصل، أُصيب طفلان بجروح خطرة من جرّاء انفجار لغم من مخلفات الحرب في مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، الأمر الذي أدّى إلى بتر يد أحدهما فيما جروح الآخر حرجة. وتعكس هذه الحادثة المخاطر المستمرّة للذخائر غير المنفجرة، علماً أنّ السيول الأخيرة فاقمتها.

وهكذا، لم تعد الأمطار في القامشلي وتل حميس واليعربية والمالكية والحسكة مجرّد حدث موسمي فحسب، بل تحوّلت إلى أزمة تهدّد حياة السكان، مع غرق أحياء كاملة وانهيار منازل وتلوّث مصادر المياه، في منطقة تعاني في الأساس من هشاشة شديدة في البنية التحتية.

الصورة وحول في طرقات ريف القامشلي بعد الأمطار الأخيرة في الحسكة، شمال شرقي سورية، مارس 2026 (العربي الجديد)

في حيّ جرمز بمدينة القامشلي، يصف السكان الوضع بأنّه "كارثي". ويقول محمد العبوش، أحد السكان، عما يجري إنّه "أوضاع إنسانية صعبة جداً"، نتيجة الأمطار التي أدّت إلى هدم عدد من المنازل وتضرّر عشرات، في ظل غياب شبه كامل للخدمات. يضيف العبوش لـ"العربي الجديد" أنّ غياب خدمات الصرف الصحي تسبّب في تجمّع المياه داخل الأحياء وتسرّبها إلى المنازل، إلى جانب تلويث الآبار التي يعتمد عليها السكان مصدراً رئيسياً لمياه الشرب، الأمر الذي يمثّل خطراً كبيراً للصحة العامة، ويهدّد خصوصاً الأطفال. ويشير العبوش إلى أنّ حيّ جرمز، على الرغم من كثافته السكانية، يعاني من تهميش واضح، شأنه شأن أحياء أخرى في القامشلي، مطالباً بتدخّل عاجل لتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب ودعم العائلات المتضرّرة.

وفي ريف القامشلي، تبدو الصورة أشدّ قسوة، إذ انهار أكثر من عشرة منازل في قرى عدّة، من بينها قرية ذبانة، بعد أن أغرقتها المياه، كما أغرقت مستودعات. ويقول أكرم محمد، من قرية ذبانة، لـ"العربي الجديد": "نعيش كارثة حقيقية. لم تعد الأمطار مجرّد حالة جوية، بل تحوّلت إلى خطر يهدّد حياتنا". يضيف أنّ المياه دخلت إلى المنازل، الأمر الذي أدّى إلى انهيار أكثر من عشرة منها. ويتابع: "لم يعد لدينا مأوى، وغمرت المياه مستودعاتنا بالكامل، ولم نعد قادرين حتى على الوصول إليها". ويشير إلى أنّ الطرقات التي لم تعد صالحة للسير وغياب الكهرباء ومياه الشرب تجعل الحياة اليومية "شبه مستحيلة".

وفي تل حميس واليعربية والمالكية، تسبّبت السيول في قطع الطرقات وعزل القرى، الأمر الذي أعاق حركة التنقّل والوصول إلى الخدمات الأساسية، وأجبر عائلات عدّة على النزوح بحثاً عن مأوى آمن. ويشدّد سكان في هذه المناطق على أنّ غياب خدمات الصرف الصحي وشحّ المياه الصالحة للشرب وانقطاع الكهرباء، كلّها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة، فيما تحوّلت الطرقات إلى مسارات من الطين غير صالحة للاستخدام، الأمر الذي زاد من عزلة السكان.

كذلك، تخوّف الأهالي من مخاطر صحية متزايدة في ظلّ اضطرار عدد منهم إلى استخدام مياه الأمطار في تنظيف منازلهم، وعدم قدرة المرضى على الوصول إلى المراكز الطبية.

وتمتدّ تداعيات المنخفض الجوي إلى القطاع الزراعي، فقد غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي مهدّدةً الموسم الزراعي بالخسارة، في وقت يعاني فيه المزارعون من ارتفاع تكاليف الإنتاج في الأساس. كذلك نفقت أعداد من رؤوس المواشي إمّا غرقاً أو بسبب البرد، الأمر الذي يمثّل ضربة قاسية للعائلات التي تعتمد على تربية الحيوانات بوصفه مصدر دخل رئيسياً.

وعلى الرغم من حجم الكارثة في شمال شرق سورية أخيراً، يشير سكان إلى أنّ الاستجابة ما زالت محدودة جداً، في ظلّ غياب واضح للبلديات والمنظمات الإنسانية عن مناطق منكوبة عدّة. وفي هذا الإطار، أطلق أهالي ريف اليعربية مناشدات عاجلة للجهات المعنية، طالبوها فيها بالتدخّل الفوري بعد غمر المياه منازلهم، في ظلّ عدم توفّر أيّ معدّات للتعامل مع الأزمة. ويطالب السكان بتأمين الخدمات الأساسية، في مقدّمتها خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إغاثية عاجلة للعائلات المتضرّرة.

ومع استمرار تداعيات المنخفض الجوي الأخير، تبدو مناطق الجزيرة السورية أمام أزمة مفتوحة على مزيد من التعقيد، في حال تكرّرت مثل هذه المتساقطات في سورية أو استمرّ الإهمال الخدمي. وبين المنازل المهدّمة والطرقات المقطوعة والمياه الملوّثة والخسائر البشرية والاقتصادية، يعيش السكان واحداً من أصعب فصول المعاناة، في انتظار تدخّل قد يعيد إليهم الحدّ الأدنى من الأمان والاستقرار.