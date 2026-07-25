سورية: عائلة ضحية خطأ طبي تتمسك بالعدالة رغم إغلاق المشفى

- توفيت جودي سنكري نتيجة خطأ طبي أثناء عملية جراحية في مستشفى الشفاء بحلب، مما أدى إلى إغلاق المستشفى مؤقتاً وتشكيل لجنة تحقيق خماسية لمراجعة الإجراءات الطبية. - تعرضت جودي لتوقف قلبي مرتين بسبب نزيف حاد أثناء العملية، مع قصور في التعقيم والرقابة وضعف الكفاءة الطبية، وفقاً لعائلتها التي لاحظت هذه التجاوزات. - اتخذت العائلة إجراءات قانونية ضد المستشفى والمسؤولين، مطالبة بمحاسبة الطبيبة المسؤولة ومواصلة المسار القضائي حتى كشف جميع ملابسات القضية.

لا تزال عائلة الشابة السورية جودي سنكري تعيش صدمة فقدانها بعد أكثر من شهرين على وفاتها إثر خطأ طبي في أثناء خضوعها لعملية جراحية في مستشفى الشفاء التخصصي بمدينة حلب شمالي سورية. ورغم قرار مديرية صحة حلب، الصادر في 23 يوليو/تموز، بإغلاق المستشفى مؤقتاً، تؤكد العائلة أن هذه الخطوة لا تغني عن محاسبة المسؤولين وكشف ملابسات القضية.

وكانت مديرية الصحة قد بررت قرار الإغلاق برصد تجاوزات وأخطاء طبية خلال حملات الرقابة والتفتيش التي استهدفت المستشفى، مؤكدة أن الإغلاق سيظل سارياً إلى حين معالجة جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة، بما يضمن الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة، حفاظاً على سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها العائلة بعد وفاة جودي؟ ما هي التجاوزات والأخطاء الطبية التي رصدتها مديرية صحة حلب في المستشفى؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويؤكد زوج الضحية، توفيق قطاش، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الحالة الصحية لجودي كانت جيدة قبل دخولها مستشفى الشفاء التخصصي لإجراء العملية الجراحية، مشيراً إلى أن نتائج التحاليل وضغط الدم كانت طبيعية، وفق ما أكدته الطبيبة المشرفة على الجراحة. وأضاف أنها أبلغته قبل بدء العملية بأنها ستستغرق نحو أربع ساعات، إلا أنها خرجت بعد نحو ست ساعات لتؤكد نجاحها، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية عن حالتها.

ويقول قطاش إن الصدمة الحقيقية بدأت عندما شاهد زوجته وهي تُنقل إلى غرفة العناية المركزة في حالة حرجة، وقد بدت عليها رجفة شديدة. وأضاف أن الفريق الطبي أبلغه حينها بأنها تعرضت لتوقف في القلب نتيجة نزيف حاد، وأن محاولات الإنعاش نجحت في استعادة نبضها بعد فترة. لكنه لم يلبث، بحسب روايته، أن تلقى بعد نحو نصف ساعة خبراً بتعرضها لتوقف قلبي ثانٍ، رغم أنها كانت تخضع لعملية جراحية تجميلية.

ويضيف أن الطبيبة أجرت لها بداية تخديراً قطنياً (أسفل الظهر)، قبل أن تلجأ إلى التخدير العام، مشيراً إلى أنه فوجئ، عقب تدهور حالتها، بعدم وجود فريق طبي مشرف عليها، معتبراً أن ذلك يعود إلى خشية بعض العاملين من التعرض للمساءلة أو تقديم شكاوى بحقهم.

ويؤكد قطاش أن إصرار العائلة على المضي في الإجراءات القضائية والقانونية بحق المستشفى يهدف إلى الحيلولة دون تكرار ما وصفها بـ"المأساة" مع مرضى آخرين. ويقول إن العائلة رصدت، من وجهة نظرها، أوجه قصور في إجراءات التعقيم والرقابة داخل المستشفى، إلى جانب ضعف في الكفاءة المهنية لبعض الكوادر الطبية، معتبراً أن هذه العوامل، إلى جانب الأخطاء التي يتهم المستشفى بارتكابها، أدت إلى وفاة زوجته. وحمّل قطاش الطبيبة المشرفة على العملية، وطبيب التخدير، وإدارة المستشفى مسؤولية ما جرى، مشيراً إلى أن الكادر الطبي المعني أُوقف عقب وفاة زوجته، في إطار التحقيقات الجارية.

وتلقى قطاش نبأ وفاة زوجته، البالغة من العمر 33 عاماً، في السادس من مايو/أيار الماضي. ويضيف أنها تركت وراءها ثلاثة أطفال، مشيراً إلى أن ابنها عبد الله لا يزال يعاني آثار صدمة فقدان والدته. ويطالب بإنزال عقوبات صارمة بحق الطبيبة التي أجرت لها العملية الجراحية.

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من جانبه، يؤكد محمد سنكري، شقيق جودي، لـ"العربي الجديد"، أن العائلة اتخذت إجراءات قانونية بحق إدارة المستشفى والمسؤولين عن العملية الجراحية، مشدداً على تمسكها بمواصلة المسار القضائي حتى محاسبة المسؤولين. ويقول إن العائلة لا تزال تعيش صدمة قاسية جراء وفاة جودي نتيجة الخطأ الطبي الذي تعرضت له، مؤكداً أن ذويها لن يتراجعوا عن ملاحقة القضية قانونياً حتى تتضح جميع ملابساتها.

وعقب وفاة جودي، أعلن مدير صحة حلب، محمد وجيه، عبر مديرية إعلام حلب، أن المديرية استجابت للحادثة فور وقوعها، وشكلت لجنة تحقيق خماسية ضمت ممثلين عن الطبابة الشرعية ونقابة أطباء حلب، للتحقيق في ملابسات الوفاة ومراجعة الإجراءات الطبية التي رافقت العملية الجراحية. وأوضح أن المديرية أوقفت أفراد الفريق الطبي المعني عن العمل على ذمة التحقيق، فيما باشرت اللجنة بإحالة نتائج التحقيق الأولية على القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.