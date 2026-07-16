سورية: ضبط 200 ألف حبة كبتاغون في درعا

- أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا عن تفكيك جزء من شبكة تهريب دولية في درعا، وضبط 200 ألف حبة كبتاغون ومعدات تهريب، بعد رصد استخباراتي دقيق لتحركات الشبكة. - تأتي هذه العملية ضمن حملة مستمرة لملاحقة شبكات التهريب، خاصة في المناطق الحدودية، حيث تم إحباط محاولات تهريب ضخمة، منها 25 مليون حبة كبتاغون مخبأة في أوانٍ فخارية. - تعكس العمليات المتلاحقة تصاعد جهود السلطات السورية في مكافحة تهريب المخدرات، مع استمرار التحقيقات لتفكيك الشبكات المرتبطة والحد من استخدام الحدود السورية كممر للتهريب.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في سورية، اليوم الخميس، تفكيك جزء من شبكة تهريب دولية في محافظة درعا، وضبط نحو 200 ألف حبة كبتاغون، ومعدات تستخدم في عمليات التهريب إلى دول الجوار. وقالت في بيان إن "العملية جاءت بعد رصد استخباراتي ومتابعة دقيقة لتحركات الشبكة، وأظهرت التحقيقات الأولية اعتماد أفرادها على مناطق حدودية نقطة لانطلاق عمليات تهريب المواد المخدرة إلى خارج البلاد".

وأورد البيان أن "القوات الأمنية اعتقلت شخصين وضبطت نحو 200 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة وستة بالونات ومعدات مخصصة للإطلاق والاستخدام في عمليات التهريب". وأكدت الإدارة أن التحقيقات تتواصل مع الموقوفين لتحديد بقية المتورطين وكشف امتدادات الشبكة وارتباطاتها، تمهيداً لإحالة المتورطين إلى القضاء من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

تأتي هذه العملية في سياق حملة متواصلة تنفذها إدارة مكافحة المخدرات منذ أشهر لملاحقة شبكات الإنتاج والتهريب، خصوصاً في المناطق الحدودية التي تُعد من أبرز مسارات تهريب الكبتاغون إلى دول الجوار.

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وفي 20 مايو/ أيار الماضي أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة ضخمة لتهريب نحو 25 مليون حبة كبتاغون كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل أوانٍ فخارية معدّة للشحن إلى الخارج، ووصفت العملية بأنها "إنجاز أمني استثنائي على المستويين الداخلي والخارجي، باعتبارها من أكبر عمليات ضبط المخدرات التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024".

وقبل أيام من هذه العملية أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة أخرى لتهريب شحنة كبتاغون إلى الأردن باستخدام مناطيد هوائية مزودة بأنظمة تتبع وتحكم عن بُعد، وضُبطت حينها 142 ألف حبة كبتاغون ومعدات تقنية شملت أجهزة تحديد المواقع (GPS) تستخدم في توجيه مسار المناطيد.

وتعكس العمليات المتلاحقة التي تعلن عنها السلطات السورية تصاعد جهودها في ملاحقة شبكات تهريب المخدرات، مع استمرار التحقيقات الأمنية لتفكيك البنى المرتبطة بهذه الشبكات، والحدّ من استخدام الحدود السورية ممراً لتهريب المواد المخدرة إلى دول الجوار.