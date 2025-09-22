سورية: ضبط نحو مليون حبة مخدّرة في درعا وحملات أمنيّة في حلب

- ضبطت وزارة الداخلية السورية نحو مليون حبة مخدّرة مخبّأة في شحنة مشروبات غازية في درعا، وأحالت السائق للجهات المختصة، مؤكدة استمرار جهودها في مكافحة المخدرات. - نفّذ فرع مكافحة المخدرات في حلب عملية ناجحة بالتعاون مع الأمن الداخلي، أسفرت عن القبض على شبكة لترويج المخدرات وضبط مئة ألف حبة معدّة للترويج. - كثّفت الحكومة السورية الجديدة حملاتها الأمنية منذ ديسمبر 2024، مما أدى إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات على الحدود، والحد من تهريبها إلى دول الجوار والخليج وأوروبا.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنّ فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا جنوبي سورية ضبط نحو مليون حبة مخدّرة كانت مخبّأة في داخل شحنة مشروبات غازية معدّة للتهريب إلى إحدى دول الخليج العربي، وأحالت السائق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأكّدت الوزارة، اليوم الاثنين، أنّ إدارة مكافحة المخدرات سوف تستمرّ بجهودها في اجتثاث هذه الآفة الخطرة، مشدّدةً على أنّ أراضي الجمهورية العربية السورية لن تكون ممرّاً لتهريب المخدرات إلى دول الجوار.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الداخلية أنّ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب شمالي سورية نفّذ، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، عملية أمنيّة وصفها بأنّها ناجحة، اليوم الاثنين، أسفرت عن إلقاء القبض على شبكة لترويج الحبوب المخدّرة. وضُبطت بحوزة أفراد الشبكة نحو مئة ألف حبة مخدّرة كانت معدّة للترويج في أحياء مدينة حلب، واتّخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وكان الفرع نفسه قد نفّذ، يوم أمس الأحد، عملية مداهمة، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة منبج بريف حلب الشرقي، استهدفت إحدى المزارع عند أطراف المدينة، ضُبطت في خلالها مزرعة تحتوي على غرس نبتة القنّب المستخدمة في إنتاج مادة الحشيش المخدّر، بكميات كبيرة. وقد صودرت الكميات المضبوطة، وأُلقي القبض على صاحب المزرعة وأُحيل إلى الجهات القضائية المختصة.

وكان فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب قد نفّذ، أوّل من أمس السبت، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، عملية مداهمة استهدفت مزرعة في منطقة عفرين. وأسفرت العملية عن ضبط مزرعة تحتوي على غرسات قنّب بكميات كبيرة، وصودرت الكميات المضبوطة وأُلقي القبض على صاحب المزرعة الذي أُحيل إلى القضاء.

ومنذ سقوط النظام السوري السابق، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، كثّفت الحكومة السورية الجديدة حملاتها الأمنية لمكافحة المخدرات في مختلف المحافظات السورية. وأسفرت تلك العمليات عن ضبط كميات كبيرة، ولا سيّما عند الحدود السورية - اللبنانية والسورية - الأردنية والسورية - العراقية، الأمر الذي حدّ من انتشار وتهريب المخدرات إلى دول الجوار والخليج العربي وأوروبا.