سورية: ضبط كميات كبيرة من المخدرات قرب الحدود مع لبنان

- ضبطت وزارة الداخلية السورية كميات كبيرة من المخدرات في الزبداني بريف دمشق، شملت 323 كفّ حشيش و35 ألف حبة كبتاغون، مخبأة داخل قبر، في عملية ميدانية دقيقة استندت إلى معلومات استخبارية. - تتزايد العمليات الأمنية لمكافحة المخدرات في سورية، خاصة في المناطق الحدودية، حيث تم ضبط محاولات تهريب متعددة، منها 11 مليون حبة كبتاغون في ريف حمص. - تؤكد وزارة الداخلية السورية التزامها بمكافحة المخدرات، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه لحماية المجتمع من هذه الظاهرة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، أنّ وحدات فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق ضبطت كميات كبيرة من المخدرات في منطقة الزبداني قرب الحدود مع لبنان كانت مخبّأة بطريقة غير مسبوقة داخل قبر في المنطقة. وأوضحت عبر "تليغرام" أنّ الكميات المضبوطة شملت 323 كفّاً من مادة الحشيش ونحو 35 ألف حبة كبتاغون عُثر عليها خلال مداهمة ميدانية دقيقة نُفّذت بناءً على معلومات استخبارية مسبقة. وأضافت أنّ "العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لملاحقة شبكات تهريب المخدرات وترويجها، والتحقيقات لا تزال جارية لكشف كل الشبكة المتورطة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق أفرادها".

وتتصاعد في سورية وتيرة العمليات الأمنية الخاصة بمكافحة المخدرات في سورية، ولا سيما في المناطق الحدودية ومحيط العاصمة دمشق، حيث تُعتبر الزبداني وريف دمشق الغربي من أبرز النقاط التي شهدت محاولات لتهريب مخدرات أو إخفائها في السنوات الأخيرة، بسبب قربها من الحدود اللبنانية. وفي 28 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط سيارة قادمة من الأراضي اللبنانية، احتوت على نحو 11 مليون حبة كبتاغون مخدرة في ريف حمص الجنوبي وسط سورية. وذكرت أن فرع مكافحة المخدرات في حمص صادر الحبوب المخدرة المهربة، وضبط السيارة التي استخدمت في عملية التهريب. وفي تموز/ يوليو الماضي عثر على شحنة كبيرة من الحبوب المخدّرة مخبأة داخل شاحنة لنقل خضار في ريف حمص (وسط).

وأكدت وزارة الداخلية أنّ "الدولة السورية مستمرة في مكافحة آفة المخدرات بكل الوسائل الممكنة، باعتبارها مصدر تهديد مباشر للأمن المجتمعي وجيل الشباب". ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو معلومات تتعلق بالاتجار أو الترويج للمساهمة في حماية المجتمع من هذه الظاهرة المتنامية.

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها نفذت عملية مشتركة مع قوات الأمن السورية داخل الأراضي السورية، استهدفت شبكة دولية لتجارة المخدرات وتهريبها، وأدت إلى ضبط كميات ضخمة من المخدرات وإلقاء القبض على عدد من المتورطين.