- أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات في ريف دمشق، حيث تم ضبط مليون حبة كبتاغون وكيلوغرام من الحشيش، وتوقيف خمسة تجار بارزين. - كشفت العمليات الأمنية عن مواقع تصنيع سرية لحبوب الكبتاغون، وتم القبض على المسؤول الرئيسي عن هذه المواقع، بالإضافة إلى تاجر مخدرات كان ينتحل صفة عنصر أمن. - تأتي هذه الجهود ضمن حملة مكثفة للقضاء على تجارة المخدرات، التي كانت مزدهرة في عهد النظام السابق، المسؤول عن 80% من إنتاج الكبتاغون العالمي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات في محافظة ريف دمشق جنوبي البلاد، أسفرت عن ضبط كميات "ضخمة" وتوقيف خمسة تجار. وقالت الوزارة، في بيان، إنّ "إدارة مكافحة المخدرات نفذت سلسلة من العمليات الأمنية المعقدة والنوعية في ريف دمشق، أسفرت عن تفكيك حلقة وصل دولية للتهريب، والكشف عن مقرات تصنيع سرية، بالإضافة إلى ضرب بؤر ترويج محلية".

وأضافت الوزارة أنّ "إدارة مكافحة المخدرات فككت شبكة تهريب دولية تنشط في منطقة رنكوس الحدودية، وضبط شحنة ضخمة تتضمن نحو مليون حبة كبتاغون وكيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر"، مشيرة إلى أن هذه الكميات "كانت قادمة من لبنان للتهريب عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار (لم تسمها)"، موضحة: "ألقي القبض على ثلاثة من أبرز أعضاء الشبكة، وهم: (أ، س) و(م، ب) و(أ، ع)".

كما نجحت إدارة المكافحة، وفق البيان، "في وضع يدها على مواقع قديمة كانت تُستخدم لتصنيع حبوب الكبتاغون، تحتوي على كميات من المواد الأولية، وآلات ومعدات لوجستية متطورة". وأكدت "إطاحة المسؤول الرئيسي عن هذه المواقع، وهو المدعو: (ع، ع)، الذي أُحيل إلى القضاء المختص أصولاً". كما "نفذت وحدات الإدارة عملية أمنية دقيقة في مدينة جرمانا (بريف دمشق)، أوقعت من خلالها بأحد تجار المخدرات، الذي كان يعمد إلى انتحال صفة عنصر أمن لتسهيل أعماله الإجرامية في ترويج ونقل المواد المخدرة". وشدد البيان على أن "هذه العمليات الميدانية تأتي ثمرةً للتنسيق الوثيق بين مختلف وحدات وزارة الداخلية وقوى حرس الحدود لضرب مفاصل الشبكات الإجرامية".

ومنذ توليها مقاليد الأمور في البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تبذل الإدارة السورية قصارى جهدها من أجل القضاء على آفة المخدرات التي كان يقتات عليها النظام المخلوع والموالون له. وبحسب تقديرات الحكومة البريطانية، كان النظام المخلوع في سورية مسؤولاً عن 80% من الإنتاج العالمي لمادة الكبتاغون.

(الأناضول)