سورية: شكوك بمدى فعالية إسناد النزاعات العقارية لمحاكم خاصة

- أصدرت وزارة العدل السورية قراراً بتكليف محاكم مدنية محددة للنظر في قضايا الاستيلاء على العقارات خلال الحرب، بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وتسريع استرداد الحقوق، مع تحذيرات من غياب معايير واضحة لتعريف "الاستيلاء غير المشروع". - نقيب المحامين، محمد الطويل، أشار إلى أن تخصيص محاكم محددة قد يخفف من تضارب الأحكام، لكنه أكد على أهمية استقلال المحاكم وشفافيتها، مع قلق من استخدام المحاكم لتصفية ملفات حساسة. - القرار يأتي في سياق تشريعات سابقة أضرت بحقوق المالكين، مع مخاوف من أن تتحول الخطوة إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على تغيّرات ملكية جرت خلال الحرب، ما لم تُرفق بضمانات قضائية حقيقية.

بعد أكثر من عقد على بدء النزاعات العقارية في سورية، وما رافقها من شكاوى بشأن الاستيلاء على أملاك الغائبين أو المغيّبين قسراً، أصدرت وزارة العدل السورية قراراً يقضي بتكليف محاكم مدنية محددة في كل محافظة، للنظر حصراً في القضايا المتعلقة بالاستيلاء أو التلاعب بملكية العقارات، والتي شهدتها سنوات الحرب.

يشمل القرار الجديد محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات لتكون الجهة المتخصصة بهذه الدعاوى، إضافة إلى عملها الأساسي، على أن تنظر محاكم الاستئناف المدنية الثانية في الطعون المرتبطة بها، كما نصّ القرار على نقل كل القضايا المشابهة إلى هذه المحاكم، واعتماد آلية مبسطة لتبادل اللوائح وتسريع الفصل في النزاعات.

وأفادت وزارة العدل بأنّ الهدف من تخصيص هذه المحاكم هو "توحيد الاجتهاد القضائي وتسريع استرداد الحقوق العقارية"، لكن عدداً من القانونيين يرون أن القرار قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النزاعات، إذا لم تُحدّد معايير واضحة لتعريف "الاستيلاء غير المشروع"، ولا سيّما في ظل غياب قاعدة بيانات شفافة حول الملكيات العقارية في مناطق شهدت عملية تهجير واسعة وتغيّرات تتعلق بالسيطرة الميدانية.

وقال نقيب المحامين في سورية، محمد الطويل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القرار يُفترض أن يضع إطاراً مؤسّسياً لمعالجة واحدة من أعقد القضايا بعد الحرب، وهي قضايا الاستيلاء على الملكيات الخاصة"، موضحاً أنّ "تخصيص محاكم محددة للنظر في هذه الدعاوى سيخفّف من التضارب في الأحكام بين المحافظات ويُسرّع إجراءات التقاضي".

وأضاف الطويل: "لكنّ نجاح هذه الخطوة مرهونٌ باستقلال المحاكم وشفافية عملها، لأنّ هذه القضايا تمسّ حقوق آلاف المواطنين داخل البلاد وخارجها، وبعضها يرتبط بظروف أمنية أو سياسية معقدة"، وأكد أن النقابة ستتابع آلية تنفيذ القرار لضمان عدم استغلاله لتصفية أو تثبيت حالات استحواذ جرت خارج القانون.

ويرى محامون أن تخصيص محاكم خاصة قد يُستخدم لتصفية ملفات حسّاسة تتعلق بعقارات في مناطق مهجّرة أو مدمّرة، مؤكدين لـ"العربي الجديد" أنّ غياب إطار وطني شامل لتوثيق الملكيات يجعل أي حكم قضائي في هذه القضايا موضع تشكيك مستقبلاً.

ويشير مراقبون إلى أنّ القرار يأتي في سياق أوسع من التشريعات التي مسّت ملف الملكية خلال السنوات الماضية، من بينها القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم 66 لعام 2012، اللذان أتاحا للسلطات إعادة تنظيم مناطق مهدّمة بآليات وُصفت بأنها ألحقت الضّرر بحقوق المالكين الأصليين، ويرى هؤلاء أنّ إنشاء محاكم خاصة قد يكون امتداداً لهذا النهج، ولكن بغطاء قضائي مباشر.

وبينما تشير الحكومة السورية إلى أنّ الهدف هو "استعادة الحقوق وإنهاء الفوضى العقارية"، يخشى متضرّرون أن تتحوّل هذه الخطوة إلى وسيلة جديدة لإضفاء الشرعية على تغيّرات ملكية جرت خلال الحرب، ما لم تُرفق بضمانات قضائية حقيقية تضمن المحاكمة العادلة وحق الاستئناف الفعّال.

وعلى الرغم من غياب أي إحصاء رسمي شامل لعدد المنازل والعقارات التي جرى الاستيلاء عليها، تكشف تقارير حقوقية عن حجم واسع للظاهرة في مناطق سورية متعدّدة، ما يوضح الحاجة الملحّة لإجراءات حقيقية وشفافة. وقد صدرت خلال السنوات الماضية مئات قرارات الحجز على أملاك مدنيين، من بينهم أكثر من 800 شخص في بلدة زاكية بريف دمشق، إذ اعتُبرت حينها نوعاً من أنواع "العقاب الجماعي" من دون أي أساس قضائي واضح.

كما وثّقت منظمات حقوقية حالات متعدّدة من إخلاء المنازل ومصادرتها في مناطق مثل معضمية الشام، بينما قدّرت تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان‏ أنّ نحو 440 ألف دونم من الأراضي الزراعية في ريفَي حماة وإدلب جرت مصادرتها ضمن مزادات علنية لمهجّرين.

وتعكس هذه الوقائع صورة عن اتّساع النزاع بشأن الملكيات الخاصة في سورية، وتكشف فجوة واضحة بين خطاب الحكومة حول استعادة الحقوق والواقع الذي يعيشه أصحاب الأملاك، ما يعكس هشاشة الضمانات القضائية وغياب الإحصاءات الدقيقة اللازمة لإعادة الحقوق على نحوٍ عادل. وفي سياق إعادة الإعمار، يطرح القرار بحسب متابعين، تساؤلات كبيرة حول مدى قدرته على حماية أصحاب الأملاك من تبعات القوانين السابقة، خصوصاً القانون 10 والمرسوم 66، وما إذا كان إنشاء هذه المحاكم خطوة حقيقية لإصلاح النظام العقاري، أم مجرد آلية قضائية لتقنين تغيّرات حصلت خلال سنوات الحرب.