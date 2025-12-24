سورية: سكان حي التضامن بدمشق يشكون سلب ممتلكاتهم عبر التزوير

- يعاني سكان حي التضامن في دمشق من مصادرة ممتلكاتهم وبيعها بطرق غير قانونية بعد تهجيرهم القسري، حيث استغلت مليشيات الدفاع الوطني غياب أصحاب المنازل الأصليين لبيعها تحت التهديد أو عبر عقود مزورة. - عبد الرحمن ضاهر وكمال بكور ومنيرة مصطفى هم من بين المتضررين الذين فقدوا منازلهم بسبب التزوير والبيع القسري، ويواجهون صعوبات قانونية في استعادة حقوقهم. - منى قرباش تسعى لاستعادة منزلها بعد اعتراف أحد المتورطين بالاستيلاء عليه، وتطالب الحكومة السورية بالتدخل العاجل لحل هذه القضايا وتغيير النظام القضائي.

لم تنته مأساة سكان حي التضامن في العاصمة السورية دمشق مع نهاية القتل والتهجير، بل بدأت فصول جديدة من المعاناة. أبناء الحي المُهجرون عادوا ليكتشفوا أن بيوتهم التي صمدت أمام القصف سقطت أمام التزوير، إذ بيعت تحت التهديد، ووقّعت أوراق على فراش الموت، بينما فشلت الأحكام القضائية في إنصاف أصحابها. هنا، لا يطالب السكان بتعويض، بل بأن تعود البيوت إلى أصحابها الذين خرجوا منها قسراً، لا إلى من اشترى ممتلكاتهم بثمن بخس من مغتصبيها، في وقت كان الحي تحت سيطرة زعماء مليشيات الدفاع الوطني، الذين اعتدوا على السكان وارتكبوا عشرات المجازر ومئات الانتهاكات الموثقة من جهات دولية.

بعد أربعة عشر عاماً من التهجير، عاد عبد الرحمن ضاهر إلى حي التضامن في دمشق وهو يحمل فكرة واحدة: فتح باب بيته. لكن المفاجأة كانت صادمة، فالباب لم يكن مغلقاً فحسب، بل أصبح باسم مالكين مختلفين، وموثق بحكم محكمة. التحرير الذي أعاد كثيرين إلى مدنهم وضع عبد الرحمن أمام حقيقة أشد قسوة: بيته الذي غادره قسراً خلال الثورة قد بيع أكثر من مرة، وأصبح مالكه الحقيقي اليوم مستأجراً في مدينة يفترض أنها مدينته.

عبد الرحمن، شقيق خمسة شهداء في الثورة السورية، ووالده أحد ضحايا مجزرة حي التضامن التي قُتل فيها رمياً من الطابق الخامس، لم يفقد أفراد عائلته فقط، بل فقد ملكيته أيضاً. خلال سنوات التهجير إلى شمال سورية، استُولي على منزله وبيع من قبل شخص معروف بتزعمه إحدى مجموعات مليشيا الدفاع الوطني في الحي، وذلك بالتعاون مع مكتب عقاري، ما يجعل معاناته الشخصية مثالاً حيّاً على الانتهاكات التي طاولته وعائلته خلال الأزمة.

يقول عبد الرحمن لـ"العربي الجديد": "عندما طالبت بحقي، اكتشفت أن العقار بيع عدة مرات، فيما نفى صاحب المكتب العقاري المنظم للعقد علمه بوجود تزوير، هذه الأرض تعود ملكيتها الأصلية لعسكري منشق، واشتريت منه المنزل قبل الثورة بثماني سنوات". اليوم، ينتظر عبد الرحمن إعادة انتظام عمل المحاكم مطلع العام الجديد، على أمل استعادة حق لم يُسلب بالقوة فقط، بل أُلبس غطاءً قانونياً بعد سنوات من القتل والتهجير.

أما كمال بكور، الذي نزح إلى الأردن عام 2014 بعد تلقيه تهديدات مباشرة بالقتل من أحد قادة مليشيا الدفاع الوطني في الحي، بحسب ما قال لـ"العربي الجديد"، فقد أوضح أن العمارة التي تضم منزله لم تعد كما تركها. ست شقق فيها بيعت بأوراق مزورة من قبل شخص يدعى (م) وزوجته، فيما يؤكد المشترون الحاليون أنهم اشتروا الشقق "بحسن نية"، ولا علاقة لهم بالتزوير.

منذ ثمانية أشهر، يتابع كمال قضيته أمام المحكمة، دون أن تُحسم، وسط تأجيلات متكررة وتهديدات غير مباشرة لا تزال تلاحقه من بعض المشترين. وقال كمال لـ"العربي الجديد": "بنيت بيتي حجرة حجرة بجهدي الشخصي، ولا أطالب اليوم إلا بحقي. المنطقة تقوم ملكيتها أصلاً على أسهم مشاعة وغير مفرزة، وقد تحولت أحكام المحكمة إلى الغطاء الوحيد للسرقة الواضحة، فالسعر الزهيد يكفي ليكشف أن البيع جرى تحت القسر أو بالتزوير". كمال الذي عاش لاجئاً خارج سورية، يناشد من خلال "العربي الجديد" الحكومة السورية التدخل لاستعادة الحقوق، معتبراً أن المفارقة القاسية هي أن من كانوا في المخيمات قبل التحرير، باتوا اليوم بلا بيوت، بينما يسكنها من استفادوا من التزوير أو تغاضوا عنه.

بدورها، فقدت منيرة مصطفى، من سكان حي التضامن، منزلها ومعظم أفراد عائلتها. تقول منيرة إن بيتهم بيع قسراً تحت التهديد، فيما كان والدها، البالغ من العمر تسعين عاماً، عاجزاً عن الدفاع عن نفسه. وضُغط عليه للتنازل عن المنزل بذريعة أن أبناءه "مع الثورة ومسلحون"، رغم أن ثلاثة من أشقائها قُتلوا، ومن تبقى من العائلة كان قد هاجر خارج البلاد.

كانت منيرة الوحيدة التي تتردد على والدها، وتشير إلى أن آخر مرة رأته فيها كان على فراش الموت، حين جرى تبصيمه أمام عينيها على ورقة التنازل من قبل عناصر أمن و"شبيحة". وعندما حاولت الاعتراض، هُددت بالقتل، ما اضطرها إلى الصمت، "لأنهم كانوا الدولة والحاكم"، على حد وصفها. وبسبب طبيعة الملكيات المشاعة في المنطقة، استُخدم عقد بيت العائلة لبيع عدة شقق، ما أدى بعد التحرير إلى تعقيد إضافي، إذ بيع أكثر من منزل على العقار نفسه.

تؤكد منيرة أن ما جرى لم يكن سوى سباق على المال عبر صفقات غير قانونية، موضحة أن أحد المشترين كان عقيداً في جيش النظام السابق من مدينة القرداحة، فيما اشترى شخص آخر هو ابن عم (م) شقة أخرى. وبتاريخ 24 مايو/ أيار 2021، صودرت أوراق المنزل من والدها، الذي توفي بعد ذلك بأشهر، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. اليوم، لا تزال منيرة عالقة في أروقة المحاكم، وما زال القاضي يؤجل قضيتها كغيرها من القضايا.

منى قرباش تتحدث لـ"العربي الجديد" وهي تحمل صورة زوجها وإخوتها الثلاثة الذين قُتلوا خلال سنوات الحرب، قائلة: "اشتريت منزلي في حي التضامن عام 2011، ولم أمكث فيه سوى شهرين قبل أن اضطر إلى النزوح بسبب ممارسات مليشيات الدفاع الوطني، عند عودتي بعد التحرير، اكتشفت أن (م) وشقيقه لم يبيعا شقتي فقط، بل باعا البناء بأكمله". وتشير منى إلى أن شقيق (م) ألقي القبض عليه أخيراً، وأنها كانت ضمن مجموعة من عشرة أشخاص تقدموا بشكاوى ضده، مؤكدة أنه اعترف أمام الأمن العام بالاستيلاء على المنزل وبيعه.

ورغم ذلك، تقول منى إنها لم تستعد منزلها حتى الآن، ولا تزال القضية عالقة بسبب التأجيل المتكرر من القاضي المختص. وتوجّه رسالة مباشرة إلى الحكومة السورية، تطالب فيها بالتدخل العاجل في هذا الملف، معتبرة أن كثيرين سُرقت منازلهم وتعرضوا للظلم، وأن معالجة هذه القضايا لا يمكن أن تتم بالقضاة أنفسهم الذين بقوا في مواقعهم منذ عهد النظام المخلوع.

تؤكد الشهادات أن حي التضامن، أحد أكثر أحياء دمشق تضرراً خلال سنوات الحرب، تحول إلى نموذج صارخ لملف مصادرة الملكيات وبيعها قسراً. فمنذ عام 2012، شهد الحي موجات واسعة من التهجير، رافقها استيلاء منظم على المنازل، خصوصاً تلك العائدة لمعارضين أو لعائلات فقدت أبناءها بالقتل أو الاعتقال. خلال تلك الفترة، انتشرت ظاهرة البيع تحت التهديد أو عبر عقود مزورة، مستفيدة من غياب أصحاب البيوت، وطبيعة الملكيات المشاعة غير المفرزة التي يقوم عليها جزء كبير من عمران المنطقة.