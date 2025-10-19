- إجلاء العائلات البدوية: خرجت دفعة جديدة من العائلات البدوية من السويداء تحت إشراف الأمن الداخلي والهلال الأحمر، ليصل عدد الواصلين إلى 104 أشخاص، ضمن جهود مستمرة لضمان سلامتهم. - تحسين البنية التحتية: تم تشغيل بئر مياه رئيسية في ناحية المزرعة بتمويل من منظمة "رحمة حول العالم"، بهدف تأمين مياه الشرب لـ600 عائلة، وتعزيز استقرار السكان وتشجيعهم على العودة. - مساعدات إنسانية وتجارية: دخلت قافلتان محملتان بالمساعدات الإنسانية والتجارية إلى السويداء، تضم 16 شاحنة مواد غذائية وإغاثية و100 شاحنة بضائع، لتلبية احتياجات الأسر والأسواق المحلية.

خرجت، اليوم الأحد، دفعة جديدة من العائلات البدوية من محافظة السويداء جنوبي سورية، فيما دخلت إلى المحافظة اليوم قافلتان تضمّان مساعدات إنسانية وتجارية، كما تم تشغيل بئر مياه رئيسية في خدمة المحافظة. وذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان، أنه تم تأمين وصول الدفعة الخامسة من عوائل العشائر في محافظة السويداء، ليصل إجمالي عدد الواصلين إلى نحو 104 أشخاص، حيث جرى تسليمهم إلى ذويهم تحت إشراف قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، بحضور عدد من وجهاء المدينة والعشائر، وبالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، ضمن الجهود المتواصلة لضمان سلامتهم وأمنهم.

وقال الناشط محمد الحوراني لـ"العربي الجديد" أنّ هذه الدفعة تضم من تبقى من عائلات بدوية أو أحد افرادها ضمن سيطرة الفصائل المحلية في محافظة السويداء، وقد جرى تأمين خروجهم تحت إشراف الأمن الداخلي في المحافظة، وبرفقة الهلال الأحمر السوري. وخرجت في أوقات سابقة آلاف العوائل البدوية من المحافظة بعد التوتر الذي ساد المحافظة ذات الغالبية الدرزية منذ يوليو/ تموز الماضي.



من جهة أخرى، وضعت محافظة السويداء بئر المياه رقم 2 في ناحية المزرعة بريف السويداء الغربي، اليوم الأحد، بالخدمة بعد تأهيلها وتجهيزها بتمويل من منظمة "رحمة حول العالم"، وبدعم من حملة "السويداء منا وفينا"، وذلك بحضور محافظ السويداء مصطفى بكور، وعدد من ممثلي المنظمات الإنسانية والفعاليات الرسمية والأهلية في المحافظة. ويهدف المشروع، وفق المحافظة، إلى تأمين مصدر مستدام لمياه الشرب وتحسين واقع الخدمات في ناحية المزرعة والمناطق المجاورة، بما يسهم في تعزيز استقرار السكان، وتشجيع الأهالي على العودة إلى منازلهم.

وقال محافظ السويداء مصطفى بكور لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنّ تشغيل البئر "يشكّل خطوة مهمة لتحسين واقع المياه والخدمات العامة في ريف المحافظة"، مؤكداً أنّ المحافظة "تعمل على تفعيل البنية التحتية والكهرباء والخدمات التعليمية خلال الفترة المقبلة لضمان عودة آمنة وكريمة للأهالي". من جهته، قال نائب رئيس منظمة "رحمة حول العالم" أديب شويكي إنّ المنظمة أعادت تأهيل البئر المركزية في ناحية المزرعة وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية تضم 165 لوحاً لتأمين استمرارية الضخ على مدار الساعة، موضحاً أن المشروع يؤمن مياه الشرب لنحو 600 عائلة في المنطقة.

وأوضح أنّ هذا المشروع "هو الثاني الذي تنفذه المنظمة في محافظة السويداء بعد إعادة تأهيل الفرن الآلي في ناحية المزرعة"، مؤكداً أنّ تنفيذ المشروع "جاء ثمرة للتعاون والتنسيق مع محافظة السويداء وعدد من المؤسسات المحلية". وجمعت حملة "السويداء منّا وفينا" التي انطلقت الأسبوع الماضي، أكثر من 14 مليوناً و633 ألف دولار، وتستهدف قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية الأساسية من مياه وكهرباء وطرق.

ودخلت إلى محافظة السويداء، اليوم الأحد، قافلتان تضمّان مساعدات إنسانية وتجارية عبر ممر المتونة في ريف السويداء الشمالي، بإشراف الهلال الأحمر السوري. وتتألف القافلة الإنسانية من 16 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والإغاثية الأساسية المخصصة للأسر الأشد احتياجاً في المحافظة، في حين تضم القافلة التجارية أكثر من 100 شاحنة محمّلة بالبضائع والمواد التموينية المختلفة، في إطار الجهود الرامية لتأمين احتياجات الأسواق المحلية.