سورية: خدمات صحية في الأشرفية والشيخ مقصود

- افتتحت محافظة حلب مستوصفين وأربع عيادات متنقلة في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، مقدمة خدمات صحية متنوعة لتخفيف الضغط عن المستشفيات. - العيادات المتنقلة تدعم مستوصف حيّ الشيخ مقصود في الاستجابة السريعة للضغوط الصحية الطارئة، ضمن خطة طويلة الأمد لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الكوادر الطبية. - السكان رحبوا بإعادة افتتاح المستوصفين، مشددين على أهمية استمرار دعم العيادات المتنقلة وتوسيع نطاق عملها لضمان استقرار الوضع الصحي في الأحياء.

في محاولة لمواكبة احتياجات العائدين إلى حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، افتتحت محافظة حلب مستوصفين وأربع عيادات متنقلة، لتوفير حزمة كاملة من الرعاية الصحية الأولية رغم التحديات.

مع عودة أكثر من 90% من سكان حيّي الأشرفية والشيخ مقصود إلى منازلهم في مدينة حلب شمالي سورية، تتصاعد الحاجة لخدمات صحية تلبّي حجم الكثافة السكانية المتنامية، بعد سنوات من التهجير ومن تدهور البنية التحتية. واستجابةً للحاجات، أعلنت محافظة حلب افتتاح مستوصفين، وتسيير أربع عيادات طبية متنقلة، بهدف سدّ الفجوة الصحية وتأمين خدمات الرعاية الأولية للعائدين.

ويوفر المستوصفان حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، تشمل المعاينات العامة، طب الأطفال، متابعة الأمراض المزمنة، خدمات الصحة الإنجابية والنسائية، اللقاحات، وبرامج التغذية، بما يلبّي الاحتياجات الصحية اليومية للأهالي، ويخفف الضغط عن المستشفيات العامة في المدينة.

وبالتوازي، نُشرت عيادات متنقلة لدعم مستوصف حيّ الشيخ مقصود، في خطوة تهدف إلى الاستجابة السريعة لأي ضغط صحي طارئ، خصوصاً في ظل الزيادة الكبيرة بعدد السكان.

ويوضح رئيس دائرة برامج الصحة العامة في مديرية صحة حلب، عبد الله عبد الباري، أنّ افتتاح المستوصفين يأتي ضمن تقييم صحي أُجري خلال الفترة الماضية لتحديد حجم الاحتياجات في الأحياء الشرقية من المدينة. ويضيف لـ"العربي الجديد": "تشمل الخدمات حزمة كاملة من الرعاية الصحية الأولية الأساسية، وكل مكوّناتها من خدمات الأطفال، والأمراض الداخلية والمزمنة، والصحة الإنجابية والنسائية، إضافة إلى برامج اللقاح والتغذية".

ويشير عبد الباري إلى أن "مستوصف حيّ الأشرفية قادر على تلبية الاحتياجات الصحية الراهنة، في حين يجري دعم مستوصف حيّ الشيخ مقصود عبر عيادة متنقلة أو أكثر، بحسب مستوى الضغط والحاجات، لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية للسكان". وإذ يكشف عن نقص في الكوادر البشرية، يقول: "نسعى حالياً إلى تعزيز الكوادر الطبية في مستوصفَي الأشرفية والشيخ مقصود، من خلال إعلان فرص عمل جديدة، وتوظيف كفاءات إضافية، بهدف رفع القدرة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات الصحية".

ويؤكد عبد الباري أن افتتاح هذين المستوصفين ليس إجراءً مؤقتاً، إنّما يأتي ضمن خطة صحية طويلة الأمد، بحيث يُعتبر المستوصفان من المراكز الصحية الأساسية لمدينة حلب. أما العيادات المتنقلة فهي أدوات دعم مرنة تُستخدم بشكل مؤقت وفق مستوى الحاجة". وفي حين يأمل أن تصل الخدمات الصحية إلى سكان الحيّين بشكل متكامل وبجودة ممتازة، يشدّد على أن مديرية صحة حلب مستعدة للاستجابة المباشرة لأي مقترح أو ملاحظة من شأنها تطوير العمل الصحي وتحسين مستوى الخدمة.

رحّب سكان الحيّين بإعادة افتتاح المستوصفين، معتبرين أنّها خطوة ضرورية بعد سنوات من الافتقار للخدمات الصحية. ويقول محمد زهيران، أحد سكان حيّ الأشرفية، إنّ "غياب المراكز الصحية خلال السنوات الماضية أجبر الأهالي، ولا سيّما كبار السن والأسر التي لديها أطفال، على قطع مسافات طويلة للوصول إلى مستشفيات أو مستوصفات في أحياء أخرى من المدينة، وهو ما شكل عبئاً مادياً وجسدياً كبيراً، خصوصاً في ظل ضعف وسائل النقل وارتفاع تكلفتها".

ويعتبر زهيران أن افتتاح مستوصف صحي داخل الحيّ يخفف جزءاً كبيراً من المعاناة اليومية، ويساهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل اللقاحات ومعاينات الأطفال، ويمنح كبار السن فرصة تلقي الرعاية الطبية من دون عناء التنقل المتكرر.

الصورة محاولات لاستيعاب العائدين إلى الشيخ مقصود، حلب، 13 يناير 2026 (هبة الله بركات/فرانس برس)

أما صفاء العبيد، من سكان حيّ الشيخ مقصود، فتشير إلى أنّ "عودة أعداد كبيرة من الأهالي خلال فترة زمنية قصيرة فاقت قدرة الخدمات الصحية الثابتة على الاستيعاب، خصوصاً أن الحيّ يُعدّ من أكثر أحياء حلب كثافة واتّساعاً". وتوضح لـ"العربي الجديد" أنّ العيادات الطبية المتنقلة باتت تشكل حلاً ضرورياً في المرحلة الراهنة، لكونها قادرة على الوصول إلى التجمعات السكنية البعيدة وتخفيف الضغط عن المستوصف، ولا سيّما بالنسبة لكبار السن والنساء والأطفال. وترى العبيد أن استمرار دعم هذه العيادات وتوسيع نطاق عملها يُعدّ عاملاً أساسياً لضمان استقرار الوضع الصحي في الحيّ، إلى حين تعزيز البنية الصحية الثابتة بشكل كامل.

وخلال الأسابيع الماضية شهد حيّا الأشرفية والشيخ مقصود موجات نزوح وعودة متكررة، ما أدّى إلى تضرر المراكز الصحية وخروج عدد منها عن الخدمة. ومع تحسن الوضع الأمني وعودة غالبية السكان، برزت الحاجة الملحّة لإعادة تفعيل القطاع الصحي، ولا سيّما خدمات الرعاية الأولية التي تشكل خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع، رغم التحديات المرتبطة بالتمويل، ونقص الكوادر، ومدى استدامة عملية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.