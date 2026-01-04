سورية: جهود أهلية لدعم سكان مخيّمات اللاذقية

- تتواصل الجهود التطوعية في الساحل السوري، خاصة في اللاذقية وطرطوس وجبلة، لتخفيف معاناة آلاف العائلات المهجّرة التي تعيش في المخيمات منذ أكثر من عقد، بسبب الدمار وغياب البنى التحتية. - حملة "حتى آخر خيمة - 2… نصر يكتمل" تهدف إلى إعادة المهجّرين إلى بيوتهم عبر ترميم المنازل المتضررة، حيث جمع فريق ملهم التطوعي نحو 500 ألف دولار، لكن التحديات كبيرة بسبب حجم الدمار. - مبادرات أخرى تشمل حملة "طرطوس الخير" لجمع التبرعات، ومبادرات أهلية في جبلة لتوفير مواد التدفئة والغذاء، وسط ظروف شتوية قاسية.

تتواصل في ظل الشتاء القاسي الحالي، الجهود الأهلية والتطوعية في الساحل السوري، ولا سيّما في اللاذقية وطرطوس وجبلة، لتخفيف معاناة آلاف العائلات المهجّرة التي لا تزال تعيش في المخيّمات منذ أكثر من عقد، في ظل منع الدمار الواسع وغياب البنى التحتية عودتها إلى منازلها.

وتبرز في مقدمة هذه المبادرات حملة "حتى آخر خيمة - 2… نصر يكتمل" التي أطلقها فريق ملهم التطوعي بالتعاون مع ناشطين ومتطوعين في مدينة اللاذقية، وتهدف إلى إعادة المهجّرين من الخيام إلى بيوتهم عبر ترميم منازل متضرّرة، ولا سيّما في ريف اللاذقية الشمالي ومناطق الساحل. وقال مدير فريق ملهم التطوعي عاطف نعنوع لـ"العربي الجديد": "جمع فريق الحملة حتى الآن نحو 500 ألف دولار تبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقل المتطوعون أمس السبت إلى شوارع مدينة اللاذقية لجمع تبرعات من أشخاص لا يستخدمون الوسائل الإلكترونية، في حين توجه الفريق الهندسي إلى قرى في ريف اللاذقية، من بينها الكبانة، لمعاينة الأضرار، واكتشف أن عدد المنازل القابلة للترميم لا يتجاوز أربعة، وأن البقية تحتاج إلى هدم وإعادة إعمار، ما يعكس حجم المأساة، ولا يزال نحو 600 ألف مهجر يقيمون في المخيّمات رغم تحرير قراهم، بسبب تدمير منازلهم كلياً أو جزئي، وانتشار المخلفات الحربية التي تمنع عودتهم".

وتحدث عن أن "الحملة تحاول ترميم منازل بكلفة نحو 4000 دولار للمنزل الواحد"، ووصف الواقع في المخيّمات بأنه "أكثر من كارثي، خاصة بعد العاصفة الثلجية الأخيرة التي كشفت هشاشة الخيام والشوادر"، وأشار إلى "شعور واسع بالخذلان لدى المهجّرين الذين كانوا يأملون في أن تتحسّن أوضاعهم بعد التحرير، لكنهم فوجئوا بحجم الدمار الذي طاول بيوتهم".

ولا تقتصر المبادرات على الفرق التطوعية، إذ أطلقت محافظة طرطوس، اليوم الأحد، حملة إنسانية بعنوان "طرطوس الخير"، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية، لجمع تبرعات مالية وملابس وأغطية ومواد تدفئة لدعم العائلات التي تقيم في مخيّمات الشمال السوري خلال فصل الشتاء، كما شهدت مدينة جبلة مبادرة أهلية لافتة لمتطوعين جمعوا نحو 100 مليون ليرة سورية، و15 طناً من الحطب، و1100 ربطة خبز، و40 مدفأة، ومواد غذائية وملابس شتوية. أيضاً أعلنت دائرة الحراج في اللاذقية تجهيز وتعبئة نحو 100 طن حطب لتوزيعها على مخيّمات خربة الجوز في ريف اللاذقية لمساعدة نازحي المخيّمات على مواجهة برد الشتاء.

وقالت أم أحمد شيخاني، وهي مهجّرة من ريف اللاذقية تقيم في مخيّم خربة الجوز منذ أكثر من 10 سنوات، لـ"العربي الجديد": "الشتاء في هذه المخيّمات ليس مجرد ثلج وبرد فحسب، بل خوف يومي. تتمزق الخيم وتدخل المياه إليها من كل جهة. نأمل في أن تنجح هذه الحملات فعلاً في إخراجنا من هنا وإعادتنا إلى منازلنا، إذ نحتاج جميعاً إلى حل دائم لهذا الوضع وليس فقط إلى مساعدات مؤقتة مع كل عاصفة".