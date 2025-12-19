سورية: جدل حول تشديد إجراءات الوصاية على القاصرين

- أثار تعميم وزارة العدل السورية رقم 17 جدلاً حول تشديد الإجراءات القانونية للوصاية على القاصرين، خاصة في حالات غياب الأب، مما زاد من عبء المحاكم الشرعية. - أوضحت المحاميتان حنان رشكو ومنتهى عبده أن قانون الأحوال الشخصية يمنح الوصاية للأب والجد، بينما تحتاج الأم لموافقة قضائية، مما يخلط بين الوصاية والحضانة. - انتقدت الناشطة آفين جمعة القانون لتمييزه ضد المرأة، حيث يقيد حقوقها في حماية أطفالها، وأكد الخبير المعتصم الكيلاني أن التعميم يعزز التمييز الجنسي.

فتح تعميم صادر عن وزارة العدل السورية، يحمل الرقم 17 ونُشر أمس الخميس، باب الجدل حول تشديد تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالوصاية على القاصرين في قانون الأحوال الشخصية السوري، ولا سيّما ما يتصل بحدود صلاحيات الأم، في ظل الواقع الاجتماعي الراهن في سورية، وازدياد عدد الأسر التي يغيب فيها الأب.

وركّز التعميم مباشرة على مسألة سفر القُصّر وإمكانية اتخاذ هذا الإجراء في حال وجود قاصر، موضحاً أنه: "نتيجة رغبة كثير من المواطنين، خلال السنوات الأخيرة، في السفر خارج البلاد، جرت العادة في المحكمة الشرعية على تنصيب أحد أقارب القاصر (أخيه، عمه، أمه…)، وصياً شرعياً خاصاً، للقيام باستصدار جواز سفر له، أو الحصول على تأشيرة الخروج اللازمة لمصلحته، أو غير ذلك من الإجراءات المماثلة أو المشابهة".

ولفت التعميم إلى أن هذه الممارسات تسببت في زيادة كبيرة في عبء عمل المحكمة، ما أدى إلى تكليف قضاة الشرع بها وحصر عملهم، دون غيره، في هذه القضايا، إلى جانب "ازدياد عدد المراجعين في المحكمة على نحوٍ غير معقول، بل وصل الأمر إلى ندب بعض القضاة للعمل في مكتب بإدارة الهجرة والجوازات، لا لشيء إلا للقيام بهذا العمل".

وقالت المحامية حنان رشكو، في حديثها لـ"العربي الجديد"، إن قانون الأحوال الشخصية السوري يرتكز على الشريعة الإسلامية، ويمنح الوصاية للأب والجد، موضحةً أنه في حال رغبة الأم في الحصول على الوصاية، فإن ذلك يجري عبر القضاء وبموافقة جدّ القاصر من جهة الأب. وأشارت إلى أن الوصاية لا تقتصر على مسألة السفر فحسب، بل تشمل أيضاً إدارة أموال القاصر والتصرف فيها.

وبيّنت رشكو أنه خلال فترة حكم النظام المخلوع ساد قدر من التساهل وعدم التدقيق في تطبيق هذه القوانين القائمة أصلاً، إلا أنه في الوقت الراهن، ومع بدء عودة الأهالي إلى مناطقهم، جرى تفعيل التدقيق في هذا الملف من الحكومة السورية، استناداً إلى ضرورة تطبيق القوانين النافذة.

من جهتها، أكدت المحامية منتهى عبده، في حديثها لـ"العربي الجديد"، أنه من الناحية القانونية لم تطرأ أي تعديلات أو يصدر قانون جديد يتعلق بالوصاية على القاصرين، مشيرة إلى وجود خلط شائع بين مفهومَي الوصاية والحضانة. وأوضحت أن الوصاية ترتبط بإدارة أموال القاصر والتصرف بها، إضافة إلى إجراءات تتعلق باستخراج جواز السفر والسفر خارج سورية، في حين أن الحضانة تكون للأم حتى بلوغ الطفل سن 15 عاماً، ثم تنتقل إلى الأب، على أن يكون للطفل، بعد بلوغه سن 18 عاماً، حق اختيار البقاء مع الأم أو الأب.

وأضافت عبده أن الوصاية تتعلق بالدرجة الأولى بالمصالح المالية للقاصر، من عمليات بيع أو شراء، وتجري هذه العمليات أيضاً بالعودة إلى القاضي وبموافقته، ويكون الوصي جد القاصر أو أحد أعمامه (أسباط القاصر)، على أن يكون بالغاً راشداً عاقلاً، وبحال لم تتحقق الشروط في أحد من أسباط القاصر يعين القضاء وصياً عن القاصر. وبالنسبة لحضانة الطفل، تكون إجبارية للأم حتى بلوغ القاصر 15 عاماً، إلا في حالات استثنائية كزواج الأم، إذ تنتقل الوصاية لوالدة أم القاصر.

ما بين التضييق والضرر

من جهتها، ترى الناشطة والحقوقية العامة في منظمة حقوق الإنسان في سورية، آفين جمعة، في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن القانون المتعلق بالوصاية في سورية يُعدّ في جوهره تمييزياً بحق المرأة، إذ يحدّ من قدرتها على توفير الحماية لنفسها ولأطفالها، ولا سيّما في ظروف النزاع. وأوضحت أن المرأة لا تملك حق تقرير مصير أطفالها أو تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عنهم، خصوصاً في ما يتعلق بالسفر، إذ تُلزم بالخضوع لإرادة الزوج، ما يجعلها تُعامل بوصفها غير مؤهلة قانونياً. واعتبرت أن هذا الأمر يشكل انتقاصاً من حقوقها المدنية، ويتعارض مع ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية.

وتضيف جمعة "يشكّل ذلك تمييزاً واضحاً في القانون السوري، ولا سيّما أن هذه الإشكالية تفاقمت بعد الأزمة السورية، في ظل وجود آلاف الحالات لنساء توفي أزواجهنّ، فيجدن أنفسهن خاضعات لسلطة أهل الزوج، وغالباً ما تتحول الخلافات العائلية إلى ممارسات انتقامية تطاول المرأة أو الأطفال".

وتتابع "إلى جانب ذلك، هناك آلاف الحالات لأطفال وُلدوا دون وجود أب، ما يجعل الأم غير قادرة قانونياً على تحمّل المسؤولية الكاملة عنهم، ولا حتّى معالجة قضايا أساسية مثل التعليم، في ظل إشكالات إثبات الهوية. وفي بعض الحالات الخاصة، تتعقّد مسائل العلاج والتعليم، لتتحول مسألة السفر بدورها إلى معضلة حقيقية".

وترى جمعة أن أحكام الوصاية تُنقص من حقوق المرأة، وتجعلها تُعامل بوصفها غير مؤهلة، كما تعرضها لمخاطر الانتقام في حالات النزاعات العائلية، فيما يبقى الأطفال أنفسهم عاجزين عن حماية حقوقهم أو اختيار الجهة التي يفضلون البقاء معها. وأضافت: "في هذا الإطار، يمكن التحكم حتى في مسائل زواج القاصرات، إذ يظل الأب المسؤول القانوني، ولا يمكن اتخاذ أي قرار مصيري دون موافقته، ما يجعل قضية تزويج القاصرات عرضة للمشكلات نتيجة الوصاية الشرعية المنصوص عليها في القانون".

وتوضح أن القانون يضم موادّ تمييزيّة بحق المرأة، وهو يترك آثاراً سلبية على الأطفال، ويقيد حريتهم في تقرير مصيرهم، ولا سيّما في ما يتعلق بالسفر سواء لأغراض التعليم أو العلاج أو لأي سبب آخر قد يحدد مصير العائلة، ليصبحوا بذلك رهينة سلطة الأب أو عائلة الزوج، التي غالباً ما تكون مرتبطة بمشاكل انتقامية.

بدوره، أشار الخبير القانوني السوري المعتصم الكيلاني إلى أن التعميم يقصي الأم عن الولاية ويقتصر على سلطة الذكور من أقارب القاصر، مشيراً إلى أن إقصاء الأم لا يخدم مصلحة الطفل، بل يعرضه لعدم الاستقرار النفسي والقانوني. وأضاف أن التعميم ينطوي على تمييز على أساس الجنس، ويخالف مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي، كما يقوّض مبدأ حماية الأسرة، إلى جانب ما يترتب عليه من آثار قانونية واجتماعية خطيرة، مطالباً عبر منشور على "فيسبوك" بإعادة النظر الفورية في هذا التعميم.