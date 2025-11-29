سورية تطلق برنامجاً لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم

- أطلقت وزارة التربية في سورية منهاج الفئة "ب" لدمج الأطفال المنقطعين عن الدراسة، حيث يدمج عامين دراسيين في عام واحد، مستهدفًا الفئة العمرية 8-15 عامًا لمواجهة التسرّب. - يواجه البرنامج تحديات في بناء الثقة لدى الأطفال المتأخرين عن أقرانهم، مع التركيز على تعزيز الأمان والانتماء قبل التحصيل المعرفي، ويعتبره الأهالي فرصة لا تعوض لأبنائهم. - يهدف المنهاج لتعويض الفاقد التعليمي وتعزيز العدالة التعليمية، رغم التحديات الكبيرة في مواجهة حجم التسرّب، حيث تشير تقديرات إلى وجود ملايين الأطفال خارج المدرسة.

أطلقت وزارة التربية في سورية منهاج الفئة "ب"، في خطوة قالت إنها تستهدف إعادة دمج الأطفال المنقطعين عن الدراسة في المسار التعليمي الرسمي. ويسمح البرنامج الجدي بدمج عامين دراسيين في عام واحد، ويأتي استجابةً لتزايد حالات التسرّب خلال السنوات الماضية، ومحاولة لفتح نافذة عودة أمام الطلاب الذين غادروا المدرسة مبكراً أو لم يلتحقوا بها في الوقت المناسب.

ورغم الطابع الرسمي للإعلان، فإن أصداءه بدت أكثر وضوحاً لدى العائلات التي عاش أبناؤها سنوات طويلة خارج المدرسة. يقول لـ"العربي الجديد" محمد عبد الغانم، العائد مؤخراً من لبنان بعد أعوام من العمل هناك، إن اثنين من أولاده لم يتمكنا من الانتظام في المدارس بسبب تنقّل العائلة المتكرر. ويضيف: "كبروا عملياً خارج النظام التعليمي. حين حاولت إعادتهم إلى المدرسة، كان الفارق بينهم وبين أقرانهم هائلاً. برنامج يضغط الزمن ويعيد ترتيب الأساسيات قد يمنحهم فرصة لا تتكرر".



رأي مشابه تبديه نسرين الحفيان، المعروفة بـ"أم يحيى"، والتي عاشت عائلتها تجربة مماثلة بعد إقامة طويلة في مصر. تقول لـ"العربي الجديد" إن ابنتها الكبرى فقدت اهتمامها بالدراسة بعدما ابتعدت عنها طويلاً، مضيفة: "عودة ابنتي إلى المدرسة كانت تبدو شبه مستحيلة. أشعر أن برنامجاً مثل الفئة ب يمكن أن يساعدها على تجاوز شعور الانقطاع، ويخفف خوفها من دخول صف يضم أطفالاً أصغر منها".

ومن داخل الصفوف، يبدو المشهد أكثر تعقيداً بالنسبة للمعلمات اللواتي يتعاملن يومياً مع هذه الفئات. هناء عبد العزيز، وهي معلمة في أحد برامج الدعم التعليمي، تقول لـ"العربي الجديد" إن المشكلة الأساسية لا تكمن في المحتوى المكثف، بل في إعادة بناء الثقة لدى الأطفال. وتوضح: "الكثير منهم يعود مقتنعاً بأنه متأخر جداً أو غير قادر على اللحاق بزملائه. مهمتنا الأولى هي أن يشعر بالأمان والانتماء قبل أن نطالبه بتحصيل معرفي سريع".

في المقابل، يقدّم مدير المركز الوطني لتطوير المناهج، عصمت رمضان، مقاربة رسمية للموضوع. إذ يوضح لـ"العربي الجديد" أن تصميم المنهاج جاء استجابة لواقع آلاف الأطفال الذين خرجوا من المدارس بفعل ظروف اجتماعية واقتصادية أو بسبب السكن في مناطق ريفية نائية. ويؤكد أن الهدف ليس فقط تعويض الفاقد التعليمي، بل إعادة بناء الثقة لدى المتعلمين ومنحهم إحساساً بأن العودة إلى المدرسة ممكنة بلا شعور متراكم بالتأخر أو الفجوة المعرفية.

ويعتمد المنهاج على تسريع العملية التعليمية من خلال دمج مضامين عامين دراسيين في فصلين مكثّفين، ينتقل عبرهما الطلاب بناءً على امتحانات دورية. ويستهدف البرنامج الفئة العمرية بين 8 و15 عاماً، ما يجعله خياراً شبه وحيد للأطفال الذين تجاوزوا العمر الطبيعي للصفوف الأساسية لكنهم لا يزالون يملكون الرغبة في متابعة تعليمهم.

ويشدّد رمضان على أن أهمية البرنامج تتجاوز البعد الأكاديمي إلى تعزيز العدالة التعليمية وتقليل الأمية، إلى جانب كسر العزلة التي يشعر بها الكثير من الأطفال المنقطعين عن الدراسة. ويصف المنهاج بأنه "فرصة ثانية" قادرة على تغيير مسار حياة طفل حُرم من التعليم في الوقت المناسب.

وترى الوزارة أن إطلاق منهاج الفئة "ب" يشكّل خطوة إضافية نحو تعليم أكثر شمولاً، في ظل الحاجة المتزايدة لبرامج تعويض قادرة على استيعاب الفاقد الذي خلّفته سنوات الأزمة وتوفير مسار واقعي للاندماج مجدداً في النظام التربوي الرسمي. وبين تطلعات الأهالي وتجارب المعلمات والدفع الحكومي لهذا المشروع، يبقى الاختبار الحقيقي في مدى قدرة البرنامج على تحويل سنوات الانقطاع إلى نقطة انطلاق جديدة، لا إلى عبء يثقل طريق العودة إلى المدرسة.

ورغم حديث وزارة التربية عن برامج لتعويض الفاقد التعليمي، يبقى حجم التسرّب أحد أكبر التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في سورية. فبحسب تقديرات منظمات دولية، يتراوح عدد الأطفال خارج المدرسة بين 2.4 و2.5 مليون طفل، فيما يصنَّف أكثر من 1.6 مليون على أنهم مهددون بالانقطاع في أي لحظة. وتكشف هذه الأرقام عن فجوة كبيرة بين قدرة المدارس على الاستيعاب وظروف النزوح والفقر وغياب الاستقرار التعليمي التي يعيشها الأطفال، ما يجعل أي مبادرة لإعادة دمجهم - مثل منهاج الفئة "ب" - أمام مهمة تتجاوز حدود الصف لتلامس بنية التعليم نفسها.