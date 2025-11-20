- أعلنت الهيئة العامة للمنافذ في سوريا عن تسهيلات جديدة للسوريين الممنوعين من السفر، بتطبيق نظام إلكتروني في المنافذ الحدودية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لتنظيم حركة المسافرين وتوضيح "فيش منع السفر". - الإجراءات الجديدة تشمل السماح بالسفر لمن لديهم مراجعات قديمة دون الحاجة لمراجعتها، وحصر منع المغادرة بالقضايا الجنائية أو المالية، مع زيادة الموظفين وفتح ممرات جديدة لتسهيل الحركة. - وزارة الداخلية شطبت أكثر من 150 ألف إجراء من قاعدة بيانات الهجرة والجوازات، معظمها تعود لتعميمات قديمة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل سفرهم.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أنها عالجت نحو خمسة ملايين حالة منع سفر من أصل 8.3 ملايين حالة تراكمت عبر سنوات، مؤكدة أنها ستنهي هذا الملف خلال أشهر قليلة. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، اليوم الخميس، حيث كشف عن حجم التعقيدات التي خلّفها النظام البائد في ملفات المواطنين الإدارية والقانونية.

وقال البابا، إن الإرث الذي تركته المرحلة السابقة لم يكن محصوراً في الانتهاكات الأمنية بحق السوريين، بل شمل أيضاً بنية إدارية وقانونية تحولت على مدى عقود، إلى أدوات عقابية، إذ وُضع ملايين المواطنين على قوائم منع السفر، وجُرّد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية استناداً إلى قواعد بيانات قديمة ومضطربة، بعضها مرتبط بملفات حساسة لدى الأفرع الأمنية والوزارات الملغاة.

وأوضح أن الانتهاكات لم تقتصر على السفر، بل طاولت ملفات حيوية مثل إصدار الجوازات، والتصاريح الأمنية، والإقامات، والشؤون المدنية، والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب الإجراءات المالية المرتبطة بها. وقال إن التعامل مع هذا الإرث تطلّب جهداً مشتركاً بين إدارات الهجرة والجوازات والشؤون المدنية والمباحث الجنائية وإدارة المعلومات ومكافحة الإرهاب والمخدرات، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارتي الدفاع والعدل.

وبحسب البابا، لا تزال ملايين الحالات الأخرى قيد المراجعة، وتشمل الموظفين في مؤسسات الدولة الذين تتم دراسة أوضاعهم، ويبلغ عددهم أكثر من مليون ومائة ألف شخص، إضافة إلى المنتسبين للأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يُحقق في احتمال تورطهم بجرائم بحق مواطنين، والمشمولين بنشرات شرطية أو بإجراءات قانونية لدى وزارة العدل، فضلاً عن الأشخاص الخاضعين لمنع مغادرة لصالح وزارة المالية.

وأشار إلى أن عملية التنقية تصطدم بكمّ كبير من الحالات التي وصفها بـ"العبثية"، مثل إدراج أسماء عشوائية خلال تجريب البرامج أو التدريب، أو تسجيل آلاف الأسماء غير المستوفية للبيانات، من بينها نحو خمسين ألف اسم مرفق بعبارة "جنسية غير معروفة"، وهو ما أدى إلى وقوع أضرار على مواطنين لم تكن لهم أي علاقة بالملفات الأمنية أو الجنائية.

وقال البابا إن النظام السابق لم يكن يكتفي بوضع الأشخاص على قوائم منع السفر لأسباب سياسية، بل كان يضيف إليها تهماً جنائية بهدف تغييب الحقائق. وأوضح أن الوزارة تُغلّب الدافع السياسي عندما يكون هناك تداخل بين التهم السياسية والجنائية، بينما يجري التعامل مع الحالات ذات الطابع الجنائي المحض وفق الأصول القانونية.

وأضاف المتحدث أن الوزارة تعمل على خفض رسوم استخراج جواز السفر بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المائة، وتدرس تعديل مدة صلاحيته لتصبح أكثر ملاءمة للمواطنين، في إطار جهود لتخفيف الأعباء المالية عليهم. كما كشف عن إعادة هيكلة شاملة للوزارة، شملت استحداث إدارات لمكافحة الإرهاب وحرس الحدود والسجون والإصلاح، إضافة إلى الأمن السيبراني والشبكات المعلوماتية، بهدف بناء مؤسسة أمنية حديثة ترتكز على الشفافية وسيادة القانون.

وأشار البابا إلى أن وزارة العدل تسعى لإلغاء إجراءات منع السفر القديمة التي وضعتها الأجهزة الأمنية السابقة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في إطار "تصحيح تاريخي للقانون الإداري". وأكد أن نحو ثمانية ملايين سوري كانوا على قوائم المطلوبين أمنيا لدى النظام السابق، أي ما يعادل نحو ثلث السكان، وأن الوزارة تعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم.

كما تناول البابا شائعات حول اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري، موضحا أن التحقيقات أثبتت عدم صحة معظمها، وأن اللجنة المختصة أكدت وجود حالة واحدة فقط، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات، ومشاركة الجهات الرسمية في تقديم أي بلاغات موثقة. وأكد أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لإيجاد حلول لتقنين الأوضاع في محافظة السويداء، مع الحفاظ على ثقة الأهالي والأمن المدني.

وختم البابا بأن الوزارة "تعي حجم معاناة السوريين جراء إجراءات منع السفر الجائرة"، مؤكداً أنها تعمل على تهيئة بيئة إدارية جديدة قائمة على التحول الرقمي، في محاولة لإنهاء آثار "المرحلة المظلمة" وتخفيف ما يواجهه المواطنون من أعباء وبيروقراطية.

الهيئة العامة للمعابر: تسهيلات للممنوعين من السفر

وفي سياق متصل، كشف مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية، مازن علوش، عن حزمة تسهيلات جديدة لفائدة السوريين الممنوعين من السفر لأسباب خاصة، موضحاً آليات مُحَدَّثة لعمل المعابر البرية والبحرية. جاء ذلك في سياق نفي الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإجراءات المعتمدة في تنظيم حركة المسافرين حول ما يُعرف بـ "فيش منع السفر".

وأوضح علوش على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، أن بعض المنافذ الحدودية السورية كانت تعمل سابقاً وفق نظام عبور داخلي خاص ومختلف عن النظام المعتمد لدى وزارة الداخلية، إلا أنه وبعد التعاون معها بدأت الهيئة تطبيق نظامها الإلكتروني بشكل تدريجي في كل المنافذ الحدودية، ومن ضمنها المنافذ البرية مع تركيا.

توضيح للرأي العام



شهدت منصّات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تداولاً واسعاً لمعلومات غير دقيقة حول ما يُعرف بـ “فيش منع السفر” للمواطنين السوريين، ولا سيّما في المعابر مع تركيا. وانطلاقاً من مسؤوليتنا في توضيح الحقائق، نبيّن ما يلي:

- خلال الأشهر الماضية، كانت بعض… — مازن علوش (@mazen_alloush) November 19, 2025

وأشار إلى اتخاذ الهيئة خطوات منها السماح بالسفر لمن تظهر لديهم "مراجعات قديمة صادرة عن أفرع أمنية أو عسكرية أو مخابراتية للنظام البائد، دون تكليفهم بأي مراجعة"، بالإضافة إلى "حصر منع المغادرة حصرا بالمواطنين الذين لديهم قضايا جنائية أو قضايا مالية أو القضايا التي تترتب عليها حقوق شخصية".

ولفت علوش إلى أن تطبيق النظام الجديد رافقه ازدحام خلال الأيام الأولى وساعات العمل الطويلة، مشيرا إلى وقوع بعض الأخطاء الفردية المحدودة، وعلى إثرها طُلب من بعض المسافرين عن طريق الخطأ مراجعة الجهات الأمنية التي لم تعد موجودة أصلا وفق قوله. وجرى تعديل الخطأ وإصدار تعليمات للموظفين بعدم تكراره.

ومن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة وفق علوش، تلك التي تصب في إطار تسهيل العمل وتخفيف الضغط وسهولة السفر، زيادة أعداد الموظفين المختصين بإدخال البيانات، وفتح ممرات جديدة للمسافرين خاصة في معبري السلامة وباب الهوى الذي يشهد حركة حثيثة، إلى جانب متابعة سير العمل اليومي ومعالجة الملاحظات. وشدّد علوش على أن "الفيش" هو إجراء خاص بوزارة الداخلية وليس صادرا عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وأن دورها يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين.

وحول إجراءات منع السفر، أوضح المحامي أيهم السبسبي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هذا الإجراء يفترض أن يصدر بقرار قضائي وأن يمر عبر المحاكم المختصة، مؤكّدا أن الأجهزة الأمنية في النظام السابق كانت، بحكم سلطتها الواسعة، تفرضه بشكل مباشر على المواطنين. وهو ما جعل أعدادا كبيرة من السوريين يواجهون هذا النوع من المنع خلال السنوات الماضية.

وفي خطوة جديدة لتسهيل حركة المواطنين، أعلنت وزارة الداخلية عن شطب أكثر من 150 ألف إجراء من قاعدة بيانات الهجرة والجوازات، أغلبها تعود لتعميمات قديمة صادرة عن جهات أمنية وعسكرية. ويأتي هذا الإجراء استكمالا لتطبيق القرار رقم /20/ الصادر في مارس/ آذار الماضي والذي أزال ما يقارب 4.7 ملايين إجراء مرتبط بالانشقاق والتخلف عن الخدمة الإلزامية ومنع السفر لأسباب أمنية متعددة، ليصل مجموع ما تم حذفه حتى اليوم إلى 4.850 ملايين إجراء.

وأعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في سياق مجموعة من التدوينات التي نشرها أخيرا على منصة "إكس"، أن لجنة متخصصة من إدارة المعلومات وإدارتي المباحث الجنائية والهجرة والجوازات، بالتعاون مع وزارتي الدفاع والعدل، حذفت أخيرا أكثر من 150 ألف إجراء، معظمها مرتبط بإجراءات قديمة تعود إلى مؤسسات الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية السابقة. وأضاف أن ذلك أتى بهدف التخفيف من الأعباء عن المواطنين وتسهيل سفرهم.