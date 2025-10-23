سورية: تذاكر مرور للمواطنين الراغبين في العودة من ليبيا

- أعلنت وزارة الخارجية السورية عن إصدار تذاكر مرور للسوريين في ليبيا للعودة إلى بلادهم، بالتزامن مع وصول وفد تقني إلى طرابلس، مما أعاد الأمل للسوريين في ظروف صعبة، في انتظار إعادة فتح السفارة والخدمات القنصلية. - تقدم أكثر من 1200 سوري بطلبات لتذاكر المرور في اليوم الأول، مع تقديم إثباتات شخصية، ويعمل الوفد على تسوية أوضاع المفقودين والمحتجزين بالتنسيق مع السلطات الليبية وبرنامج لرحلات عودة إنسانية. - يعاني السوريون في ليبيا من صعوبات بسبب غياب التمثيل القنصلي، وإعادة فتح السفارة تمثل "نافذة أمل"، مع جهود لتفعيل النقل الجوي والإعفاء من التأشيرات لإحياء العلاقات الاقتصادية.

بعد سنوات من الغياب الدبلوماسي بين سورية وليبيا وتشتّت آلاف السوريين في المدن الليبية الغارقة في الفوضى، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بدء إصدار تذاكر مرور للمواطنين الراغبين في العودة إلى بلادهم، من أجل إعادة تنظيم أوضاع الجالية السورية هناك. يأتي ذلك مع وصول الوفد التقني السوري إلى العاصمة الليبية طرابلس، الأمر الذي أعاد الأمل إلى كثيرين من الذين يعيشون أوضاعاً قانونية وإنسانية صعبة، في انتظار إعادة فتح السفارة السورية لدى طرابلس رسمياً واستئناف الخدمات القنصلية.

وابتداءً من اليوم الخميس، راحت تُمنَح تذاكر المرور في طرابلس، وذلك لمدّة ثلاثة أيام، وفقاً لما جاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين السورية. يُذكر أنّه سيُصار إلى تمديد جوازات سفر المواطنين السوريين، ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل.

ويوضح رئيس وفد سورية التقني إلى ليبيا محمد الجفال لـ"العربي الجديد" أنّ "إصدار تذاكر المرور للمواطنين السوريين إجراء رسمي يهدف إلى تسهيل عودة الراغبين إلى بلادهم حصراً"، مشيراً إلى أنّ "الحصول على التذكرة يستوجب تقديم أيّ إثبات شخصي من قبيل الهوية أو جواز السفر، حتى لو كان منتهي الصلاحية، أو إخراج قيد، أو شهادة ميلاد، أو دفتر عائلة، مع اشتراط وجود الأب لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم".

ويبيّن الجفال أنّ "في اليوم الأول لعمل الوفد، تقدّم أكثر من 1200 مواطن سوري بطلبات للحصول على تذاكر المرور، الأمر الذي يعكس حجم الحاجة إلى هذه الخدمة بين أبناء الجالية السورية المقيمة في ليبيا"، مشيراً إلى أنّ "العمل يشمل كلّ الأراضي الليبية، وأن الخدمات القنصلية تُقدَّم في بنغازي وطرابلس على حدّ سواء، بالتنسيق مع الجهات الليبية المختصة لتسهيل عودة المواطنين إلى سورية".

وفي ما يتعلّق بملفّ السوريين المفقودين والمحتجزين، يقول الجفال إنّ هذا الملفّ "شائك ويحتاج إلى جهود كبيرة وعمل تراكمي"، لافتاً إلى أنّ "الوفد زار خلال الشهرَين الماضيَين عدداً من مراكز الهجرة غير النظامية، وعمد إلى تسوية أوضاع 41 مواطناً سورياً، مع ملاحظة تراجع أعداد الموقوفين في طرابلس على خلفية قضايا الهجرة غير النظامية". ويؤكد أنّ "ثمّة تنسيقاً مستمراً مع الحكومة الليبية لمتابعة أوضاع السوريين في مراكز الاحتجاز، إلى حين إعادة فتح السفارة السورية في طرابلس"، مضيفاً أنّ "ثمّة برنامجاً مشتركاً مع منظمات دولية، يجري التحضير له، لتنظيم رحلات عودة إنسانية إلى سورية وفقاً لمعايير واضحة ستُعلَن لاحقاً".

ويتحدّث الجفال عن "تحديات تواجه عمل الوفد، لعلّ أبرزها تراكم مشكلات الجالية السورية في خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، والحاجة إلى توضيح القوانين الليبية الخاصة بإقامة الأجانب"، مشدّداً في الوقت ذاته على أنّ "وزارة الخارجية والمغتربين تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة ظواهر السمسرة والابتزاز التي يتعرّض لها السوريون في بلدان الاغتراب، بما في ذلك ليبيا".

في هذا الإطار، يقول المواطن السوري محمد الرحوم الذي يعيش في العاصمة طرابلس منذ نحو عشر سنوات لـ"العربي الجديد" إنّ إعلان إصدار تذاكر المرور يأتي بالنسبة إليه وإلى غيره من أبناء الجالية السورية أشبه بـ"نافذة أمل حقيقية"، بعد سنوات من الانتظار والغموض. وكان الرحوم، الذي تعود أصوله إلى مدينة دير الزور شرقي سورية، قد غادر بلاده في عام 2014، بعد اشتداد القتال في منطقته وفقدانه مصدر رزقه في قطاع البناء. ومنذ وصوله إلى ليبيا، راح يعمل في ورشة لصيانة المباني في ضواحي طرابلس، محاولاً إعالة أسرته الصغيرة التي بقيت في سورية.

يضيف الرحوم أنّ أوضاع السوريين في ليبيا "ليست سهلة، إذ يواجه كثيرون منّا صعوبات في تجديد الإقامات أو استخراج وثائق رسمية بعد إغلاق سفارة سورية لدى طرابلس قبل أعوام". ويشير إلى أنّ "ثمّة من فقد جواز سفره، وثمّة من انتهت صلاحية أوراقه منذ سنوات، وبعضنا لا يستطيع مغادرة ليبيا أو حتى التنقّل بين مدنها خوفاً من الحواجز الأمنية". ويتابع الرحوم قائلاً إنّ القرار الذي أعلنه الوفد السوري "أعاد بعضاً من الثقة"، إذ يبيّن أنّ "الدولة لم تنسَ أبناءها"، لافتاً إلى أنّ تذكرة المرور تمثّل بالنسبة إلى كثيرين "الخطوة الأولى نحو استعادة الهوية القانونية المفقودة. فنحن لا نطلب أكثر من أوراق تثبت أنّنا سوريون، وأنّ لنا الحقّ في العودة إلى سورية متى شئنا، بعد كلّ سنوات الغياب". ويؤكد: "نريد فقط أن نشعر بأنّنا ما زلنا موجودين في نظر بلادنا".

من جهتها، تقيم المواطنة السورية سعاد الخطيب، أمّ لثلاثة أطفال من مدينة حمص غربي البلاد، في مدينة بنغازي شرقي ليبيا منذ نحو تسع سنوات. وتقول لـ"العربي الجديد" إنّها بكت حين سمعت خبر البدء بإصدار تذاكر المرور، إذ إنّ ذلك "أعاد الأمل، ليس لي فحسب، بل لعشرات الأمهات السوريات اللواتي يعشنَ في ظروف قانونية صعبة". يُذكر أنّ الخطيب فقدت زوجها، قبل خمس سنوات، عندما حاول الوصول إلى أوروبا في رحلة هجرة غير نظامية عبر البحر، وهي تعمل اليوم في مشغل خياطة صغير بحيّ الحدائق ببنغازي من أجل تأمين مصاريف أسرتها.

وتلفت الخطيب إلى أنّ غياب التمثيل القنصلي السوري جعل حياة المواطنين السوريين في ليبيا "معلّقة بالكامل. لدينا أطفال وُلدوا هنا ولا يملكون أوراقاً رسمية سورية، ولا شهادات ميلاد مصدّقة ولا جوازات سفر. وعندما نحاول تسجيلهم في المدارس أو الحصول على رعاية طبية رسمية، نُعامَل كما لو كنّا غير موجودين قانونياً". وتتابع بأنّ "ثمّة عائلات سورية اضطرت إلى الاعتماد على وثائق مؤقتة تصدرها منظمات محلية أو نسخ قديمة من جوازات السفر لتسيير أمورها اليومية، علماً أنّ المؤسسات الليبية الرسمية لا تعترف بها".

وتؤكد الخطيب أنّ "إعادة فتح السفارة السورية في طرابلس أشبه بحياة جديدة للأمهات اللواتي ينتظرنَ تثبيت نسب أطفالهنّ أو استصدار أوراق تمكّنهنّ من السفر". وتكمل: "نحن لا نفكّر في السفر إلى أوروبا أو أيّ مكان آخر، فكلّ ما نريده أن نحصل على أوراق نظامية لأولادنا، وهذا القرار منحنا شعوراً بأنّنا لسنا منسيّين تماماً".

في سياق متصل، تعيش المواطنة السورية فاطمة الشايب من مدينة حلب بين الأمل والانتظار، في ليبيا منذ سنوات، وذلك بعد فقدان الاتصال بابنها الأكبر ناصر البالغ من العمر 27 عاماً؛ فهو اعتُقل قبل نحو سنتَين في أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا انطلاقاً من سواحل ليبيا الغربية. وتقول الشايب لـ"العربي الجديد": "حين سمعت أنّهم سيتعاونون مع السلطات الليبية في ملفّ المفقودين، أحسست بأنّ ثمّة من سيستمع إلينا أخيراً"، متمنيةً أن "يحمل الوفد السوري قائمة بأسماء المحتجزين والمفقودين، وأن يعود إلينا بخبر يطمئن قلوبنا". وتشدّد: "لا أريد إلا أن أسمع صوت ابني مرّة أخرى"، فيما لا تخفي أملها بأن يكون ملفّ ابنها من بين القضايا التي ستحظى بمتابعة رسمية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الشايب تقيم حالياً في مدينة مصراتة شمال غربي ليبيا برفقة ابنها الأصغر، بعد أن انتقلت إليها بحثاً عن أيّ خبر حول مصير ناصر. وتروي الأمّ قصة ابنها الذي "كان يعمل في مطعم صغير بطرابلس، ثمّ قرّر السفر إلى أوروبا بعدما ساءت الأوضاع الأمنية هناك. ومنذ الليلة التي غادر فيها، لم أسمع عنه شيئاً، وعرفت لاحقاً أنّه محتجز لدى إحدى الجهات الأمنية في مدينة الزاوية" إلى الغرب من العاصمة. وتوضح أنّ محاولاتها للتواصل مع السلطات الليبية باءت بالفشل، "لأنّ غياب السفارة السورية جعلني من دون جهة يمكنني مراجعتها أو التقدّم بشكوى من خلالها". وتكمل الشايب: "ذهبنا أكثر من مرّة إلى طرابلس، ولم نجد من يتابع قضيتنا. كلّ ما نريده معرفة إذا كان ناصر حياً أو نُقل إلى مكان آخر".

وكان وفد سورية التقني قد بدأ عمله في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحسب ما أفاد، وعمل على منح تذاكر مرور وتمديد أخرى في طرابلس وبنغازي، إلى جانب متابعة الترتيبات اللازمة لإعادة فتح السفارة السورية في العاصمة طرابلس قريباً، بما يتيح تقديم الخدمات القنصلية الكاملة لمن يحتاجها. وأشار الوفد، في بيان، إلى أنّه أنجز، في خلال زيارته السابقة التي أجراها في أغسطس/ آب الماضي، نحو ثمانية آلاف معاملة، شملت تمديد جوازات سفر ومنح تذاكر مرور وتصديق وثائق رسمية لمواطنين سوريين يقيمون في ليبيا، مؤكداً أنّ الهدف الأساسي "تصحيح أوضاع الجالية وتهيئة الأرضية الدبلوماسية لعودة العلاقات المؤسسية بين البلدَين".

من جهة أخرى، لفت الوفد إلى أنّ ملف المفقودين السوريين في ليبيا يُعَدّ من أكثر القضايا تعقيداً، إذ ما زال مصير كثيرين منهم مجهولاً منذ سنوات. وأكد أنّ "الملف يمثّل جرحاً عميقاً في قلوب ذويهم"، وأنّ "الحكومة السورية لن تدخر جهداً في الكشف عن مصيرهم بالتعاون مع السلطات الليبية"، وفقاً لما جاء في البيان نفسه.

ويأتي ذلك بالتوازي مع مساعٍ للتنسيق مع المنظمات الدولية من أجل تسهيل عمليات العودة الطوعية للحالات الإنسانية، من ضمن برنامج مشترك بين الجانبَين في الفترة المقبلة. وتُقدّر أعداد السوريين المقيمين في ليبيا ما بين 30 ألف مواطن و50 ألفاً، وفقاً لتقديرات منظمات محلية، مع العلم أنّهم بمعظمهم دخلوا إلى البلاد بعد عام 2011، إمّا سعياً للعمل، وإمّا في طريقهم للهجرة إلى أوروبا. وعانى كثيرون منهم من فقدان الوثائق، أو الاحتجاز على خلفية ملفات أمنية تتعلّق بالهجرة غير النظامية أو الارتباط بجهات مسلحة سابقة.

وكان الوفد السوري قد كشف، في وقت سابق، عن خطة لتفعيل الناقل الجوي بين دمشق وطرابلس قريباً، إلى جانب بحث الإعفاء المتبادل من التأشيرات ودعوة المستثمرين الليبيين إلى دمشق، في محاولة لإحياء العلاقات الاقتصادية القديمة بين البلدَين، التي توثّقها 43 اتفاقية تعاون. وفي ختام زيارته ليبيا، شدّد الوفد السوري على أن "لا وجود لأيّ قوات سورية خارج حدود الوطن"، مضيفاً أنّ استقرار ليبيا وتنميتها شأن يخصّ الليبيين وحدهم، فيما تأمل سورية أن تكون هذه الخطوات بداية لـ"مرحلة جديدة" من التواصل القنصلي والإنساني مع مواطنيها في الخارج.