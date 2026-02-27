سورية تحبط محاولة تهريب شحنة ضخمة من المخدرات إلى السعودية

- أحبطت وزارة الداخلية السورية محاولة تهريب شحنة ضخمة من الكبتاغون إلى السعودية، حيث ضبطت 180 ألف حبة مخبأة داخل أحذية وسروج خيل، وتم توقيف أحد المتورطين وإحالته للقضاء. - تأتي هذه العملية ضمن حملة أمنية مستمرة في 2025، حيث تم ضبط 25 مليون حبة كبتاغون و1750 كغ من الحشيش في سوريا، مع تعاون دولي لضبط 23 مليون حبة كبتاغون ومواد مخدرة أخرى. - نفذت الوزارة عملية مشتركة مع العراق ضد شبكة دولية لتصنيع وتهريب المخدرات، لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.

أحبطت وزارة الداخلية السورية محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدّرة كانت في طريقها إلى السعودية، بعد ضبطها داخل أحذية وسروج خيل جرى تجهيزها لإخفاء الحبوب المخدّرة بداخلها. وأعلنت الوزارة، عبر قناتها الرسمية، اليوم الجمعة، أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من مصادرة نحو 180 ألف حبة كبتاغون، إثر عمليات رصد ومتابعة دقيقة شملت شركات الشحن والتصدير داخل البلاد. وأوضحت أن الوحدات المختصة باشرت على الفور تعقّب المتورطين، ما أفضى إلى توقيف أحدهم، وإحالته على الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات، مع مصادرة كل المضبوطات.

وتأتي هذه العملية في سياق حملة أمنية متواصلة خلال النصف الثاني من عام 2025، إذ كشفت الوزارة في وقت سابق عن ضبط نحو 25 مليوناً و200 ألف حبة كبتاغون، إضافة إلى 1750 كيلوغراماً من مادة الحشيش، ضمن عمليات مكافحة المخدرات داخل الأراضي السورية.

وعلى صعيد التعاون الدولي، أفادت الوزارة بأن الجهود المشتركة أسفرت عن ضبط قرابة 23 مليون حبة كبتاغون، إلى جانب 500 كيلوغرام من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات، و54 كيلوغراماً من مادة الكريستال، و229 كيلوغراماً من الحشيش. وأشارت إلى أن أكبر العمليات الخارجية نُفذت بالتنسيق مع تركيا، حيث جرى ضبط 14 مليون حبة كبتاغون واعتقال 26 شخصاً يُشتبه في انتمائهم إلى شبكات تهريب عابرة للحدود.

ومنتصف الشهر الماضي، نفذت وزارة الداخلية السورية عملية أمنية مشتركة مع السلطات العراقية استهدفت شبكة دولية متخصصة في تصنيع المواد المخدّرة وترويجها وتهريبها، في إطار ما وصفته بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة المنظمة.