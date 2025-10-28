سورية تحبط تهريب 11 مليون حبة كبتاغون قادمة من لبنان

- ضبطت وزارة الداخلية السورية سيارة محملة بنحو 11 مليون حبة كبتاغون مهربة من لبنان في ريف حمص، وتواصل التحقيقات لكشف المتورطين والشبكات الإجرامية. - أحبطت السلطات السورية تهريب 12 مليون حبة كبتاغون في ريف دمشق بفضل التعاون الأمني مع دول الجوار، وتم القبض على المسؤول الرئيسي عن الشبكة. - بعد سقوط نظام الأسد، بدأت الحكومة السورية الجديدة حملة مكثفة لمكافحة الكبتاغون، شملت ضبط معدات تصنيع و200 ألف حبة في حلب.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط سيارة قادمة من الأراضي اللبنانية، تحتوي على نحو 11 مليون حبة كبتاغون مخدرة في ريف حمص الجنوبي وسط سورية. وقالت وزارة الداخلية السورية عبر قناتها على تليغرام، إن فرع مكافحة المخدرات في حمص صادر الحبوب المخدرة المهربة، كما جرى ضبط السيارة المستخدمة في عملية التهريب، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل إجراء التحقيقات اللازمة لكشف هوية المتورطين وتحديد الشبكات الإجرامية المرتبطة بالعملية.



والاثنين الفائت، أعلنت السلطات السورية إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات في ريف دمشق قرب الحدود الأردنية، "وذلك بفضل التعاون الأمني بين الأجهزة السورية ونظيراتها في دول الجوار". وقالت وزارة الداخلية السورية في منشور عبر معرفاتها الرسمية، إنّ العملية "أسفرت عن ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون معدّة للتهريب إلى خارج البلاد، وإلقاء القبض على المسؤول الرئيسي عن الشبكة".

وعقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، بدأت الحكومة السورية الجديدة حملة مكثفة لمكافحة إنتاج وتهريب الكبتاغون. وتأتي هذه العملية بعد أيام من ضبط معدات كانت تُستخدم في تصنيع مادة الكبتاغون، مخبأة تحت ساتر ترابي على الشريط الحدودي مع لبنان. كما أعلن فرع المكافحة في محافظة حلب، شمالي سورية، قبل أيام عن تفكيك شبكة تهريب وترويج، وضبط نحو 200 ألف حبة كبتاغون بحوزة المتورطين.