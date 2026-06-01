سورية: انحسار مياه الفرات في دير الزور وفتح جسر العشارة

- شهدت محافظة دير الزور تراجعاً في منسوب مياه نهر الفرات بعد فيضانه، مما أثر على مناطق متعددة. تعمل الحكومة على حماية البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمات، بما في ذلك تدعيم جسر العشارة. - أعادت وزارة الطاقة السورية تشغيل محطات مياه الشرب في الرقة بعد صيانتها، وتستمر في مراقبة الوضع لحماية المنشآت الحيوية وضمان استقرار إمدادات المياه. - نزح العديد من السكان بسبب الفيضانات، وتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية ومديرية صحة دير الزور خدمات متنوعة للنازحين، مع ضمان سير الامتحانات بأمان.

شهدت محافظة دير الزور شرقي سورية، اليوم الاثنين، تراجعاً ملحوظاً في منسوب مياه نهر الفرات بعد ارتفاع سُجّل في الأيام الأخيرة تسبّب في فيضان النهر وأضرار في مناطق عدّة، وذلك بالتزامن مع إجراءات حكومية متواصلة لحماية البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

وذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب لوكالة "سانا" الرسمية أنّ انخفاضاً في منسوب المياه سُجّل في حيّ الحويقة بالمدينة، عند الكورنيش الغربي، بأكثر من 25 سنتيمتراً، مع تراجع المياه خلف الرصيف المحاذي للنهر، مبيّناً أنّ الحيّ صار آمناً عامّةً. وأضاف حطاب أنّ المياه ما زالت تغمر جزئياً المناطق المحاذية للنهر في حويجة صكر، على الرغم من انحسارها عن الشارع الرئيسي وعدد من الطرقات الداخلية، مشيراً إلى استمرار تأثّر عدد من المنازل والأراضي الزراعية بالفيضان، في حين صارت بقية أحياء المنطقة آمنة ومستقرّة.

وفي إطار معالجة آثار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات أخيراً، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية إنجاز المرحلة الأولى من أعمال تدعيم جسر العشارة في ريف دير الزور الشرقي، شارحةً أنّ الفرق الفنية التابعة للمؤسسة السورية للبناء والتشييد تمكّنت من تأمين الجسر ومواصلة الحركة المرورية عليه بصورة آمنة. وأشارت الوزارة إلى أنّ أعمال التدعيم سوف تتواصل إلى حين التوصّل إلى الاستقرار الكامل للجسر، نظراً إلى أهميته الاستراتيجية في ربط منطقتَي الجزيرة والشامية على ضفّتَي نهر الفرات ومنع عزل التجمّعات السكانية وضمان تدفّق المواد والخدمات الأساسية.

من جهتها، أعلنت محافظة دير الزور إعادة فتح جسر العشارة أمام المشاة والآليات الخفيفة اليوم الاثنين حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، بالتزامن مع التحضيرات الجارية لإطلاق أعمال إعادة تأهيل جسرَي السياسية والميادين في خلال الأسبوع المقبل، بالتنسيق بين الجهات المختصة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الطاقة السورية إعادة محطة مياه الشرب في معدان بمحافظة الرقة شرقي البلاد إلى الخدمة، بعد تجهيزها من جديد، علماً أنّ معدّاتها كانت قد فُكّكت احترازياً في خلال فترة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات أخيراً. وأكدت الوزارة استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية واتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت الحيوية وضمان استقرار التغذية السكان بالمياه. كذلك عادت محطة مياه "طاوي"، التي تغذّي 11 قرية في ناحية الجرنية التابعة لمحافظة الرقة، إلى الخدمة بعد أعمال صيانة نفّذتها الجهات المعنية على أثر ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وقد أُنجزت أعمال التدعيم والصيانة لضمان عودة الضخّ بأمان.

محمد الخلف، من السوريين الذين اضطرّوا إلى النزوح بسبب فيضان نهر الفرات أخيراً. يقول لـ"العربي الجديد" إنّ المتضرّرين بمعظمهم من منطقة حويجة صكر، التي تُعَدّ الأكثر تضرّراً جرّاء ما حصل. يضيف الخلف أنّ النازحين توزّعوا في مراكز إيواء، من بينها مدرسة التطبيقات ومدرسة عمر ابن الخطاب ومدرسة محمد سالم درويش في حيّ المطار القديم، أو قصدوا أقارب لهم في المحافظة. وبشأن الخدمات المقدّمة للنازحين، يقول خلف إنّ وزارة الشؤون الاجتماعية السوريّة تقدّم مع مديرية صحة دير الزور، وبالتعاون مع منظمات محلية، خدمات مختلفة للنازحين، تتراوح ما بين غذائية وصحية وغير ذلك.

من جهة أخرى، تواصل لجنة الاستجابة الطارئة إجراءاتها لضمان سير الامتحانات، وقد استحدثت مراكز طارئة على ضفّتَي نهر الفرات لتسهيل وصول الطلاب إلى مراكزهم بأمان. كذلك سمحت بنقل مراكز امتحانات بين الضفّتَين للطلاب المسجّلين مسبقاً، في خطوة تهدف إلى تجنّب مخاطر العبور وسط الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تبيّن فيه المؤشّرات الميدانية تحسّناً تدريجياً في الوضع بعد انحسار مياه نهر الفرات في عدد من المناطق المتضرّرة، مع استمرار الجهود الحكومية لمعالجة آثار الفيضان وتأمين الخدمات الأساسية للسكان.