سورية: انحسار فيضان الفرات في دير الزور والرقة وسط قلق الأهالي

- تسببت فيضانات نهر الفرات في دير الزور والرقة بنزوح 14 ألف شخص وتضرر البنية التحتية، مما أدى إلى تعطيل الوصول إلى المياه الآمنة. - تعمل اليونيسف على تقديم خدمات منقذة للحياة، مثل توفير مياه الشرب الآمنة والدعم النفسي للأطفال، وإصلاح الحاجز المتضرر لضمان مياه آمنة لـ 400 ألف شخص. - تواجه العائلات تحديات في إعادة تأهيل المنازل واستعادة مصادر الرزق، مع تضرر 10 آلاف دونم زراعي، وتستمر الجهود الحكومية في تدعيم البنية التحتية.

ينحسر فيضان نهر الفرات الذي استمرّ لأيام وأرّق أهالي محافظتَي دير الزور والرقة، شمال شرقي سورية، أخيراً، فيما العائلات المتضرّرة في المحافظتَين ما زالت في حالة من الترقّب والقلق. وكان الأهالي قد اضطرّوا إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم الزراعية على أثر ارتفاع منسوب مياه الفرات في الأيام الماضية، واليوم تتواصل الجهود الحكومية والأممية لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وبالفعل، شهدت محافظة دير الزور، شرقي سورية، اليوم الاثنين، تراجعاً ملحوظاً في منسوب مياه نهر الفرات بعد الارتفاع الذي سُجّل في الأيام الأخيرة والذي تسبّب في فيضان النهر وفي أضرار طاولت مناطق عدّة، بالتزامن مع إجراءات حكومية متواصلة لحماية البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

في هذا الإطار، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من المخاطر التي تواجه الأطفال في المناطق المتضرّرة من فيضان نهر الفرات في دير الزور والرقة، مبيّنةً أنّ نحو 14 ألف شخص، من بينهم آلاف الأطفال، اضطرّوا إلى النزوح بعدما دخلت المياه إلى المنازل ولحقت الأضرار بالبنية التحتية وتعطّل الوصول إلى مصادر المياه الآمنة.

وأوضحت منظمة يونيسف، في بيان نشرته على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّها تعمل مع شركائها من أجل تقديم خدمات منقذة للحياة تشمل توفير مياه الشرب الآمنة، ودعم أنظمة المياه، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، إلى جانب تنفيذ حملات توعية للوقاية من الغرق والأمراض المنقولة بالمياه. أضافت أنّها تسهم كذلك في إصلاح الحاجز المتضرّر واستعادة السدّة الترابية في محطة الفرات لمعالجة مياه الشرب، بما يساعد في توفير مياه آمنة لنحو 400 ألف شخص.

Euphrates flooding is increasing risks for children across Deir-ez-Zor and Ar-Raqqa.

Nearly 14,000 people – including thousands of children – are displaced, with homes flooded, infrastructure damaged, and access to safe water disrupted.

— UNICEF in Syria -يونيسف سوريا (@UNICEFinSyria) June 1, 2026

ثلاثة مراكز إيواء في مدينة دير الزور

وذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب لوكالة "سانا" الرسمية أنّ انخفاضاً في منسوب المياه سُجّل في حيّ الحويقة بالمدينة، عند الكورنيش الغربي، بأكثر من 25 سنتيمتراً، مع تراجع المياه خلف الرصيف المحاذي للنهر، مبيّناً أنّ الحيّ صار آمناً عامّةً. وأضاف حطاب أنّ المياه ما زالت تغمر جزئياً المناطق المحاذية للنهر في حويجة صكر، على الرغم من انحسارها عن الشارع الرئيسي وعدد من الطرقات الداخلية، مشيراً إلى استمرار تأثّر عدد من المنازل والأراضي الزراعية بالفيضان، في حين صارت بقية أحياء المنطقة آمنة ومستقرّة.

وتُعَدّ منطقتا حويجة صكر وحويجة القاطع في دير الزور من الأكثر تضرّراً بسبب فيضان نهر الفرات الأخير. ويشير إبراهيم الحسين، أحد أبناء ريف دير الزور، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ سكان المنطقتَين توجّهوا إلى مراكز الإيواء التي خصّصتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لهم في مدينة دير الزور. يضيف أنّ عائلات كثيرة فقدت مصدر دخلها الأساسي بعد تضرّر المحاصيل الزراعية وغمر مساحات واسعة من الأراضي بالمياه، مؤكداً أنّ "الفيضان لم يؤدّ فقط إلى نزوح السكان، بل تسبّب في خسائر كبيرة للمزارعين الذين كانوا يعوّلون على الموسم الزراعي الحالي".

وفي مراكز الإيواء، تحاول العائلات التكيّف مع واقعها الجديد في انتظار العودة إلى منازلها. يقول محمد الخلف، النازح من ريف دير الزور، إنّ عائلته اضطرّت إلى مغادرة منزلها خلال ساعات بعد وصول المياه إلى محيطه. يضيف متحدثاً لـ"العربي الجديد": "لم نتمكّن من أن نحمل معنا إلا بعضاً من المستلزمات الأساسية"، مشيراً إلى أنّ "الأطفال ما زالوا يعيشون حالة قلق إزاء تكرار ما حدث".

بدوره، يقول أحمد جفال، أب لخمسة أطفال لجأ إلى أحد مراكز الإيواء بمدينة دير الزور، إنّهم يحصلون على "بعض المساعدات، لكنّنا بحاجة إلى مزيد من الدعم، خصوصاً مستلزمات الأطفال ومياه الشرب".

ويوضح رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في دير الزور يحيى السلامة لـ"العربي الجديد" أنّ "المديرية أقامت ثلاثة مراكز إيواء لاستقبال العائلات المتضرّرة"، مفصّلاً أنّ "مركز التطبيقات يؤوي 47 عائلة مع إجمالي 305 أفراد، ومركز عمر بن الخطاب 77 عائلة مع إجمالي 371 فرداً، فيما يؤوي مركز سالم درويش 36 عائلة مع إجمالي 203 أفراد". ويلفت السلامة إلى أنّ "أبرز الاحتياجات الحالية تتمثّل في تأمين وجبات الطعام ومياه الشرب ومواد التنظيف وفوط الأطفال"، مبيّناً أنّ "ثمّة تدخّلات يومية من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية والمنظمات الإنسانية العاملة في المحافظة لتلبية الاحتياجات بأسرع وقت ممكن".

تحديات كبيرة بعد انحسار فيضان الفرات

وتشعر عائلات كثيرة بأنّها في مواجهة تحديات كبيرة تتعلّق بإعادة تأهيل المنازل المتضرّرة واستعادة مصادر رزقها، بعد تراجع خطر فيضان نهر الفرات في مناطق عدّة. وتتوقّع أن تكون مرحلة ما بعد النزوح أكثر صعوبة ممّا خبرته في أثناء نزوحها نفسه، وسط الحاجة إلى تعويض الخسائر الزراعية وإعادة الحياة إلى المناطق التي غمرتها المياه، ولا سيّما أنّ مزارعين كثيرين فقدوا موسماً كاملاً خلال أيام قليلة.

وأعلنت مديرية الزراعة في محافظة دير الزور أنّ الأراضي الزراعية المتضرّرة من جراء فيضان نهر الفرات الأخير تجاوزت مساحتها 10 آلاف دونم. وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في دير الزور ياسر عبوش لوكالة سانا إنّ الأضرار توزّعت على عدد من المناطق، مشيراً إلى أنّ الجهات المعنية بدأت بحصر الأضرار وإعداد التقارير اللازمة تمهيداً لرفعها إلى لجنة التعويضات.

وفي إطار معالجة آثار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات أخيراً، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية إنجاز المرحلة الأولى من أعمال تدعيم جسر العشارة في ريف دير الزور الشرقي، شارحةً أنّ الفرق الفنية التابعة للمؤسسة السورية للبناء والتشييد تمكّنت من تأمين الجسر ومواصلة الحركة المرورية عليه بصورة آمنة. وأشارت الوزارة إلى أنّ أعمال التدعيم سوف تتواصل إلى حين التوصّل إلى الاستقرار الكامل للجسر، نظراً إلى أهميته الاستراتيجية في ربط منطقتَي الجزيرة والشامية على ضفّتَي نهر الفرات ومنع عزل التجمّعات السكانية وضمان تدفّق المواد والخدمات الأساسية.

من جهتها، أعلنت محافظة دير الزور إعادة فتح جسر العشارة أمام المشاة والآليات الخفيفة اليوم الاثنين حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، بالتزامن مع التحضيرات الجارية لإطلاق أعمال إعادة تأهيل جسرَي السياسية والميادين خلال الأسبوع المقبل، بالتنسيق بين الجهات المختصة.

حرص على سير الامتحانات

في سياق متصل، أعلنت وزارة الطاقة السورية إعادة محطة مياه الشرب في معدان بمحافظة الرقة، شرقي البلاد، إلى الخدمة، بعد تجهيزها من جديد، علماً أنّ معدّاتها كانت قد فُكّكت احترازياً خلال فترة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات أخيراً. وأكدت الوزارة استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية واتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت الحيوية وضمان استقرار تغذية السكان بالمياه. كذلك عادت محطة مياه "طاوي"، التي تغذّي 11 قرية في ناحية الجرنية التابعة لمحافظة الرقة، إلى الخدمة بعد أعمال صيانة نفّذتها الجهات المعنية على أثر ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وقد أُنجزت أعمال التدعيم والصيانة لضمان عودة الضخّ بأمان.

من جهة أخرى، تواصل لجنة الاستجابة الطارئة إجراءاتها لضمان سير الامتحانات، وقد استحدثت مراكز طارئة على ضفّتَي نهر الفرات لتسهيل وصول الطلاب إلى مراكزهم بأمان. كذلك سمحت بنقل مراكز امتحانات بين الضفّتَين للطلاب المسجّلين مسبقاً، في خطوة تهدف إلى تجنّب مخاطر العبور وسط الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تبيّن فيه المؤشّرات الميدانية تحسّناً تدريجياً في الوضع بعد انحسار مياه نهر الفرات في عدد من المناطق المتضرّرة، مع استمرار الجهود الحكومية لمعالجة آثار الفيضان وتأمين الخدمات الأساسية للسكان.