سورية: الكشف عن مصير 314 من أطفال المعتقلين في دور الرعاية

- حضرت آمنة مروة مؤتمر لجنة التحقيق في مصير المعتقلين والمغيبين قسراً في سوريا، بحثاً عن أطفالها الأربعة المفقودين منذ أكثر من عشر سنوات، معتمدةً على الذاكرة والانتظار في ظل غياب معلومات رسمية. - وثقت لجنة التحقيق 314 طفلاً أُودعوا في دور الرعاية، وأعادت 150 منهم إلى عائلاتهم، وتعمل على التحقق من مصير 50 طفلاً آخرين باستخدام الوثائق المتوفرة. - تواجه اللجنة تحديات قانونية في متابعة المسار القضائي، وتعمل فرق متخصصة على الأرشفة والتحليل، بينما تسعى مؤسسات مثل SOS لتدقيق الوثائق وكشف مصير الأطفال.

في الصفوف الأولى من القاعة، جلست آمنة مروة مواجهةً للمنصّة، تستمع بصمت وتشبك يديها ببعضهما، وكأنها تحاول منع نفسها من الانهيار. تقول لـ "العربي الجديد" إن حضورها مؤتمر لجنة التحقيق في مصير بنات المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً في سورية وأبنائهم، لم يكن بدافع الفضول، بل لأن كل رقم يُعلَن قد يكون خيطاً يقود إلى مصير أطفالها الأربعة، الذين فُقدوا منذ أكثر من عشر سنوات.

تضيف آمنة أن الزمن توقّف عندها منذ 5 كانون الثاني/ يناير 2014؛ اللحظة التي خرج فيها زوجها وأطفالها من حصار مخيم اليرموك (جنوبي دمشق)، قبل أن يُعتقلوا لاحقاً وتنقطع أخبارهم نهائياً. في ذلك اليوم، كان محمد في التاسعة من عمره، وفاطمة الزهراء في السابعة، ومريم لم تتجاوز العامين، بينما كانت شام رضيعة لم تكمل شهرها السابع. خرجوا من المخيم على أمل النجاة، لكن الطريق انتهى بالاعتقال. وتؤكد الأم المكلومة أن آخر ما تتذكره هو مكالمة صباحية اطمأن فيها زوجها إلى أنها بانتظارهم خارج الحصار، قبل أن يختفوا جميعاً دون أي معلومة رسمية حتى اليوم. ورغم ذلك، لا تزال تشعر بأن أطفالها على قيد الحياة، متسلحةً بالذاكرة والانتظار.

وعلى وقع هذه المآسي، أعلنت لجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً في سورية، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، عن توثيق 314 طفلاً أُودعوا في دور الرعاية خلال سنوات حكم النظام السابق، مؤكدة نجاحها في إعادة 150 طفلاً منهم إلى عائلاتهم. وقالت رئيسة اللجنة، رغداء زيدان، إن المهمة الأساسية للجنة تتمثل في التقصي والبحث عن أطفال المعتقلين والمغيبين قسراً، ممن أُودعوا في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضحت أن اللجنة تمكنت من حصر 314 طفلاً، وجرى التأكد من وصول 150 منهم إلى ذويهم، فيما يجري العمل حالياً على التحقق من مصير 50 طفلاً آخرين.

ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" حول إشراك الطب الشرعي في عمل اللجنة، في ظل المخاوف من اختلاط الأنساب، أكدت زيدان وجود خطة للتوسع في العمل عبر التعاون مع الطب الشرعي، مشيرة إلى تشكيل لجان مشتركة تضم عدة جهات مختصة. وبيّنت أن الآلية المعتمدة حالياً لمطابقة الأطفال مع عائلاتهم تعتمد على الوثائق المتوفرة وعمليات البحث والتقصي، رغم الصعوبات الناتجة عن التعقيدات والتحايل القانوني الذي اعتمده النظام السابق، ولا سيما تسجيل الأطفال بأسماء وقيود مختلفة تحت بند "مجهولي النسب".

ولفتت زيدان إلى أن عمل اللجنة ينفذ عبر محاور عدة، تشمل جمع المعلومات والوثائق، وإعداد استمارة خاصة لتسجيل بيانات ذوي الأطفال، وتشكيل فريق تطوعي لمتابعة سجلات الأطفال الذين أُعيدوا إلى عائلاتهم، فضلاً عن جمع معلومات عن دور الرعاية بين عامي 2011 و2024، وتخصيص خطين ساخنين للتواصل مع الأهالي.

قانونياً، بينت زيدان أن اللجنة تتابع المسار القضائي وتقدم الاستشارات القانونية للأطفال الضحايا وذويهم، إضافة إلى مناصرتهم دولياً. إلا أن هذا المسار يواجه تحديات جمّة؛ إذ أوضح ممثل وزارة الداخلية في اللجنة، سامر قربي، أن اللجنة تدعم ذوي الأطفال المختفين قسراً عبر توكيل محامين، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "لا علاقة مباشرة للجنة بالقضاء". وأشار إلى أن التعامل مع هذه الملفات المعقدة استدعى تشكيل فرق متخصصة للأرشفة والتحليل، وفرق ميدانية للمتابعة.

من جهته، كشف المدير الوطني لقرى الأطفال (SOS) في سورية، فاتح العباسي، لـ"العربي الجديد"، أن المؤسسة شكّلت لجنة خاصة لتدقيق الوثائق في الأرشيف، بهدف كشف مصير الأطفال الذين أُودعوا قسراً لدى فرع المؤسسة في سورية. وأوضح أن اللجنة حصرت 140 حالة حتى الآن، وجرى تتبع 106 حالات منها بدقة، عبر مراجعة السجلات الرسمية والطبية والتعليمية، وإجراء مقابلات مع العاملين السابقين. مضيفاً أن العمليات شملت زيارات ميدانية لدور الرعاية للتحقق من البيانات. وأكد أن التحدي الأكبر يكمن في العشوائية التي طبعت السجلات القديمة، والالتفافات القانونية التي أدت إلى تسجيل عدد كبير من الأطفال بصفة "مجهولي الهوية"، ما يجعل المطابقة أمراً بالغ التعقيد. وشدد على أن عمليات التقصي "تتم بجديّة عالية" لضمان إعادة الأطفال إلى ذويهم أو معرفة مصيرهم على الأقل.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير الهيئة العامة لمجمع بيوت "لحن الحياة"، معتصم السلومي، أن العمل على الملف كشف عن غياب شبه كامل للبيانات الحقيقية لأبناء المعتقلين، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن النظام السابق منح عدداً كبيراً من هؤلاء الأطفال صفة "مجهولي الهوية" وسجّلهم بأسماء وهمية، ما صعّب الوصول إلى عائلاتهم الحقيقية.

في الصفوف الأولى، أنهت آمنة مروة الاستماع، لكن السؤال ذاته بقي معلّقاً. فبين الأرقام واللجان والتعهدات، لا تزال الأم تنتظر إجابة واحدة فقط، عن مصير أطفال خرجوا من حصار مخيم اليرموك، ولم يعودوا.