سورية: العثور على الطفلة فرح الحمود مقتولة في ريف درعا

- العثور على جثة الطفلة فرح الحمود في مستودع ببلدة غباغب بعد أيام من اختفائها أثار صدمة واسعة، حيث أظهرت التحقيقات الأولية وتقارير الطب الشرعي أن الوفاة نجمت عن الخنق. - الجهات الأمنية أوقفت عدداً من المشتبه فيهم، وتواصل تحقيقاتها لجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عن الجريمة، مع استمرار الإجراءات القضائية. - القضية شغلت الرأي العام في درعا، والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات القانونية، وسط ترقب لنتائج التحقيق الرسمي.

أثار العثور على الطفلة فرح عمار الحمود، البالغة من العمر عامَين ونصف العام، مقتولةً بعد أيام من اختفائها في بلدة غباغب بريف درعا الشمالي جنوبي سورية صدمة واسعة في الأوساط المحلية، في وقت أعلنت فيه الجهات الأمنية توقيف عدد من المشتبه فيهم. وقد بينّت نتائج الطب الشرعي الأولية أنّ الوفاة نجمت عن الخنق، وأنّ الطفلة فارقت الحياة قبل نحو أربعة أيام.

وعُثر على جثّة الطفلة، الاثنين، في مستودع للتبن ببلدة غباغب، بعدما اشتبه أحد الجيران بانبعاث رائحة من المكان، الأمر الذي دفعه إلى إبلاغ الجهات المختصة. وعلى أثر ذلك، حضرت دورية من الأمن الداخلي إلى الموقع، وفرضت طوقاً أمنياً حول المستودع، لاستكمال إجراءات الكشف وجمع الأدلة وفتح التحقيق في ملابسات الحادثة. وكانت الطفلة فرح قد فُقدت في 16 يوليو/ تموز الجاري، فأُجريت عمليات بحث واسعة النطاق شارك فيها الأهالي والجهات الأمنية، قبل أن ينتهي الأمر بالعثور عليها متوفاةً في داخل المستودع المذكور.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الجهات الأمنية التي أعلنت عن توقيف المشتبه فيهم في قضية الطفلة فرح الحمود؟ ما هي المرحلة التي وصل إليها تفسخ جثة الطفلة عند العثور عليها حسب تقرير الطب الشرعي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأفاد مصدر أمني قناة "الإخبارية السورية" بأنّ الوحدات المختصة في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة درعا أوقفت عدداً من المشتبه فيهم في هذه القضية، في إطار التحقيقات المستمرّة لكشف ملابسات وفاة الطفلة، مشيراً إلى أنّ الإجراءات القضائية والتحقيقيات ما زالت متواصلة لاستكمال جمع الأدلة وسماع إفادات الموقوفين، تمهيداً لتحديد المسؤولين عن الجريمة واتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم.

أضاف المصدر الأمني نفسه أنّ التحقيقات الأولية، إلى جانب تقارير الطب الشرعي، أظهرت أنّ الطفلة فارقت الحياة نتيجة تعرّضها للخنق، في حين ما زالت التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورّطين وكشف تفاصيل الجريمة بصورة كاملة.

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من جهته، قال رئيس قسم الطبابة الشرعية في محافظة درعا منصور الحسين إنّ فحص الجثة الطبي أكّد أنّ سبب الوفاة هو "كتم النفس"، مشيراً إلى أنّ جثّة الطفلة كانت في "مرحلة متقدّمة من التفسّخ" عند العثور عليها.

في سياق متصل، أفادت مصادر أمنية "العربي الجديد" بأنّ قوى الأمن الداخلي أوقفت شخصَين مشتبهاً فيهما من عائلة واحدة، مشيرةً إلى أنّ التحقيقات ما زالت جارية معهما، وأنّ النتائج النهائية سوف تُعلَن فور استكمال الإجراءات الجنائية والتحقيقات، بما في ذلك استكمال جمع الأدلة والاستماع إلى كلّ الإفادات ذات الصلة.

وتأتي هذه المستجدّات لتضع نهايةً مأساويةً لقضية شغلت الرأي العام في محافظة درعا خلال الأيام الماضية، فيما تُواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف كلّ ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات القانونية، وسط ترقّب لنتائج التحقيق الرسمي والإعلان عن هوية المتورّطين ودوافع الجريمة.