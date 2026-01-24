- أفرجت السلطات السورية عن 126 سجيناً قاصراً من سجن الأقطان في الرقة بعد استلامه من "قسد"، وتم نقلهم إلى القصر العدلي لتسليمهم لذويهم. - يعاني الأهالي من الانتظار في ظروف صعبة، مطالبين بالإسراع في الإفراج عن المعتقلين، خاصةً في حالات التهم الكيدية مثل حالة رائد العيد وحسان عبود. - أعلنت وزارة العدل عن تسلم السجن وأكدت على التدقيق في ملفات السجناء، كما أطلقت وزارة الداخلية خدمة "صوتك وصل" للاستعلام عن الموقوفين.

بعد أقل من 24 ساعة على تسلمها إدارة سجن الأقطان في محافظة الرقة، أفرجت السلطات السورية عن عشرات السجناء الأحداث (دون 18 عاماً)، فيما أطلقت وزارة الداخلية السورية خدمة الاستعلام عن موقوفي السجن الذي كانت تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قبل رحيلها عن محافظة الرقة بالكامل.

وذكر مصدر أمني لقناة "الإخبارية" السورية، أن قوى الأمن الداخلي أفرجت، اليوم السبت، عن 126 سجيناً من نزلاء سجن الأقطان في الرقة جميعهم دون 18 عاماً. وذكر مصدر محلي لـ"العربي الجديد"، أن المفرج عنهم وصلوا إلى القصر العدلي في مدينة الرقة، تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم.

ويتزامن ذلك مع ترقّب الكثير من العائلات في محيط سجن الأقطان قرب مدينة الرقة شمالي سورية، الإفراج عن ذويها داخل السجن، لا سيما المعتقلين القاصرين، أو الذين أوقفوا على خلفيات تهم كيدية لُفّقت لهم من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). ويقيم العديد من أفراد هذه العائلات في محيط السجن، وفق ما رصده "العربي الجديد"، في ظل درجات حرارة منخفضة، مترقبين الإفراج عن ذويهم.

يقف رائد العيد في محيط السجن مترقباً الإفراج عن شقيقه المعتقل منذ نحو خمس سنوات، وقال لـ"العربي الجديد" إنه يمكث في البرد منذ ستة أيام بانتظار معرفة مصير شقيقه وبقية المعتقلين في السجن. وأضاف: "أطالب الحكومة بالإسراع في الإجراءات الخاصة بالمعتقلين، نريد معرفة مصيرهم والإفراج العاجل عنهم من هذا السجن".

وتابع العيد: "اعتقل شقيقي بسبب شخص ينتمي إلى حزب العمل، إذ لُفقت له تهمة على خلفية صورة. وبقينا عاماً كاملاً من دون أي معلومة عنه، قبل أن ينقل لاحقاً إلى سجن الأقطان. وكانت آخر زيارة له منذ شهرين. في البداية كان السجن داخل مدينة الرقة، ثم نقل إلى منطقة محصنة".

بدوره، قال حسان عبود من رأس العين لـ"العربي الجديد"، إنه يقيم حالياً بالقرب من السجن، منتظراً الإفراج عن شقيقه المعتقل داخله، والذي يبلغ من العمر 11 عاماً. وأوضح أن شقيقه أنهى كامل مدة محكوميته البالغة سبعة أشهر، بعد أن اعتقل خلال تصويره دوار النعيم في مدينة الرقة تزامناً مع مرور عربة عسكرية تابعة لـ"قسد" في المنطقة. وأضاف أن شقيقه أوقف مع صديق له، وصدر بحقهما حكم بالسجن سبع سنوات، قبل أن يخفف الحكم إلى سبعة أشهر لكونهما قاصرين. وختم بالقول: "نطالب بحل هذا الأمر بأسرع وقت ممكن للإفراج عنهم".

واعتقل ابن شاهة المحمد على خلفية خلاف مع أحد عناصر "قسد" أثناء عمله سائق سيارة أجرة في مدينة الرقة، قبل نحو 22 شهراً. وخلال حديثها لـ"العربي الجديد"، اشتكت والدته من الأوضاع السيئة التي عانى منها سكان مدينة الرقة خلال فترة سيطرة "قسد"، ولا سيما تفشي المخدرات.

وأعلنت وزارة العدل السورية، مساء أمس الجمعة، أن الجهات الأمنية المختصة تسلّمت سجن الأقطان في محافظة الرقة شمال شرقي سورية، عقب انسحاب عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منه، في خطوة قالت إنها تأتي في إطار "بسط سلطة الدولة وإعادة المؤسسات إلى عملها وفق أحكام القانون".

وخاطب بعض المسؤولين في الحكومة الأهالي، مؤكدين أن الافراج عن جميع المظلومين سيتم في أقرب وقت ممكن، غير أن ذلك يقتضي التدقيق أولاً في ملفات كل سجين على حدة. وأوضحوا أن من بين المحتجزين محكومون بقضايا جنائية، من بينها الاتجار بالمخدرات والقتل والاغتصاب، مشيرين إلى أن قوات "قسد" كانت قد أودعتهم جميعاً في مكان واحد دون تصنيف. وشدد المسؤولون على أن تدقيق الملفات شرط أساسي قبل الإفراج عن أي معتقل.

إلى ذلك، أطلقت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، خدمة الاستعلام عن موقوفي سجن الأقطان عبر تطبيقها "صوتك وصل"، بعد سيطرة قوات الجيش والقوى الأمنية على السجن. وتتيح الخدمة للمواطنين الاطّلاع على أوضاع أقاربهم الموقوفين في السجن وجميع السجون والإصلاحيات، عبر وكيل من الدرجة الأولى حصراً، ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وتضمن الخدمة للمستخدمين "وصول المعلومات بدقة وموثوقية، ما يعكس حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين"، وفقاً للوزارة. وأوضحت وزارة الداخلية أن تقديم طلب الاستعلام يتم عبر إدخال البيانات الشخصية للموقوف ضمن التطبيق، ثم إرفاق الثبوتيات المطلوبة، بما يشمل صورة عن الوكالة أو إثبات صلة القرابة، كدفتر العائلة أو البيان العائلي.